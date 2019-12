Muzička vrteška i sjajna energija u srcu Beograda: Evo zašto treba da posetite festival Coca-Cola x New Year’s District

Šareni repertoar i dobra plesna “funk” muzika samo su deo iznenađenja koja na Coca-Cola x New Year’s District večeras donosi DJ Brkati. Njegova plejlista može da se poredi sa miksovima poznatih DJ-eva koji pripadaju staroj školi didžejinga. DJ Brkati za sebe kaže da je pravi “funky” nomad, a večeras će zavreti muziku koja je izvan ovog vremena i doneće čist muzički hedonizam. Svi su dobrodošli na Topličin venac, u Parku vojvode Vuka od 20 do 22 časa!

foto: Damir Dervišagić

U četvrtak, 26. decembra, podižemo dobre vibracije do maksimuma. Pravu umetnost kreiranja dobrog zvuka donosi nam DJ Nicole D. Muzika je oduvek bila njena najveća strast, a tu neverovatnu energiju lako prenosi i na publiku. Njeni prethodni nastupi u okviru festivala New Year’s District doneli su posetiocima dobro raspoloženje, đuskanje sa Deda Mrazom i ples bez granica. DJ Nicole D pripremila je za sutra još jedan spektakl, zato budite deo njenog nastupa i najbolje muzičke vrteške od 20 do 22 časa.

Petak je rezervisan za uživanje u originalnoj muzici DJ I’gora. Ovaj mladi producent i DJ vodi se italo zvukovima, a u poslednje vreme njegovi nastupi su sve posećeniji u mnogim zemljama u regionu.

foto: Ana Paunković

Pored novogodišnje jelke, svakog dana od 18 do 22 dana, dočekaće vas veseli Deda Mraz sa kojim se možete slikati i vi i vaši mališani. Ne zaboravite da mu prenesete spisak svojih novogodišnjih želja!

Foto: Zorana Jevtić

Kurir