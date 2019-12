KAKO DO OGROMNIH RUKU? Glumac Henri Kavil otkriva u januarskom Men's Healthu

Njegov obim nadlaktice je 40 centimetara. On je poslednji Supermen i novi Vičer. On je u ozbiljnom treningu i motivisaće vas da novu godinu počnete vežbom za duh i telo. On je glumac Henri Kavil - lik sa naslovne strane novog izdanja najrasprostranjenijeg muškog magazina u Srbiji. Pogledajte šta vas sve očekuje u januarskom Men's Healthu.