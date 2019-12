Prednovogodišnje žurke za pamćenje: festival Coca-Cola x New Year’s District zaista vredi posetiti

Kada zaljubljenik, a ujedno i umetnik elektronske muzike, “zavrti” svoju plejlistu, nastaje pravi muzički vatromet. Upravo ovakvu atmosferu svakog petka pravi DJ I’Gor, pa će tako i večeras od 20 do 22 časa na najlepšem beogradskom trgu, na Topličinom vencu, pripremiti jedinstvenu prazničnu čaroliju satkanu on najboljih elektro zvukova.

foto: Ana Paunković

Dan ispunjen najlepšim i najraznovrsnijim aktivnostima za klince je subota. Pa tako i ove, od 11 do 13 časova, pravo iz sveta magije i iluzije dolaze klovn Balondžija i mađioničar Strahinja. Oni će i ovog puta najmlađima prirediti nezaboravne predstave i trikove.

Ivan Tasovac će od 11 do 12 časova uvesti mališane u novogodišnju atmosferu i upoznati ih sa najpoznatijim Bečkim valcerima u izvođenju simfonijskih orkestara.

Ove subote očekuje nas fenomenalni program ROCHOIR-a, a od 14 do 15 časova će stvarati malo drugačiju muziku. Iako je pevanje njihova osnovna ideja, ROCHOIR se bavi i edukacijom novih generacija o popularnoj svetskoj kulturi kroz brojne radionice i druge edukativne audio-vizuelne sadržaje.

Kako su posetioci Coca-Cola x New Year’s District festivala prošle subote bili oduševljeni druženjem sa glumcima iz popularne serije „Vrata do vrata“, Superstar TV je odlučio da vam priredi još jedno iznenađenje. Pa će vas tako od 15 časova u Parku vojvode Vuka čekati sjajna glumačka ekipa serije ,,Švindleri”: Filip Hajduković, Pavle Mensur, Alisa Radaković, Brankica Sebastijanović. Od 16 do 18 časova održaće se i ekskluzivna projekcija prve epizode istoimene serije na zimskom bioskopu na otvorenom.

Ako želite da se u subotu dobro provedete, igrate bez prestanka i zabavite sa društvom, onda ne propustite nastup El Jazzyra benda koji nikada ne zvuči isto, već na svakom nastupu donese novi “eletro” miks.

foto: Promo

Nedelja je dan za laganu muziku i kuvano vino, pa zato sa razlogom nosi naziv “Art of jazz“. Mališani ponovo imaju priliku da uživaju u izvođenju trikova klovna Balondžije i mađioničara Strahinje od 11 do 13 časova.

Svakog dana se možete družiti sa Deda Mrazom od 18 do 20 časova.

Partneri festivala su Coca-Cola, Opel, Turistička organizacija Srbije, Superstar TV i Orbit.

(Foto:Ana Paunković)

