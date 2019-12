COCA-COLA x NEW YEAR’S DISTRICT POMERA GRANICE

Muzika koja pokreće, kvalitetan program i hrana kao stvorena za hedoniste predstavljaju samo deo magije koju je u centar Beograda doneo festival Coca-Cola x New Year ’s District.

Jedinstveni New Year’s District na Topličinom vencu, u Parku vojvode Vuka, sve više nas iznenađuje inspirativnom ponudom sadržaja, kako za građane, tako i za turiste.

Partneri New Year’s District festivala su Coca-Cola, Opel, Turistička organizacija Srbije, Superstar TV i Orbit.

Gosti festivala svakog dana imali su priliku da šapnu Deda Mrazu svoju novogodišnju želju i pored predivno okićene jelke naprave nekoliko fotografija. Brojni nastupi DJ-eva raznovrsnih žanrova obeležili su večernje sate. Poznata imena vladala su DJ pultom, kao što su DJ I’gor, DJ Jazzy Sad, DJ Brkati, DJ Nicole D, DJ Millie I DJ Timbao. Posebno se istakao nastup poznatog klubskog DJ-a poznatog po imenu Me-High-Low. Na njegovim nastupima nemoguće je odupreti se ritmu, jer on spaja nespojivo, stvarajući muzičke kombinacije iz kojih se rađa prava umetnost elektronske muzike. Poznat je inače po fantastičnim Mashup žurkama.

Superstar zimski bioskop na otvorenom emituje epizode poznatih srpskih serija. Uz toplu čokoladu i kokice, ove subote posetioci su imali priliku da se druže sa poznatim glumcima iz serije “Vrata do vrata” Sjajna glumačka ekipa koju čine Maja Mandžuka, Zoran Cvijanović, Uroš Jakovljević, Jelena Jovičić, Dominik Čičak, Jelena Puzić, bili su deo jedinstvene praznične čarolije.

“Ovakvu vrstu provoda viđao sam u inostranstvu. Ko je bio zna kako izgledaju Beč, London, u ovo vreme… Sada se i ovde tako osećam. Drago mi je što ima ovoliko dece, jer će i njima sve ovo da ostane u uspomeni. Nadam se da će ovo biti tradicionalni događaj koji nas priprema za praznike. Ideja promocije serije je dobra, najviše mi se svidelo platno na naduvavanje. Superstar kanal je kod mene u kući najomiljeniji kanal, jer smo mirni što se sadržaja tiče, znamo da ćemo uvek gledati nešto interesantno. I zato me raduje da to vidim i ovde u parku”, rekao je glumac Zoran Cvijanović. “Mnogo mi se sviđa, raduje me ovaj deo godine, kada je okićeno sve. Ove jelke, pesmice, kućice sa toplom čokoladom i čajevima, Deda Mraz koji me vraća u detinjstvo. Raduje me što je Beograd dobio ovako nešto. Podseća me na mesta koja sam viđala u Americi, izgleda svetski, a naše je. I raduje me što ovde mogu da se promovišu serije, jer ima stvarno mnogo dobrih serija na Superstar kanalu. Vidim da je dosta ljudi došlo da gleda našu seriju “Vrata do vrata”. Lepo je ovde druženje”, zaključila je glumica Maja Mandžuka.

Glumac Uroš Jakovljević je takođe bio oduševljen: “I ranije sam bio ovde sa sinom i bilo je fenomenalno. Plus ovaj dodatak sa “cinema” momentom je super. Svaki dan želimo da dođemo ovde, na ovaj trgić. Najbolje mesto u gradu! I promocija serije na ovom mestu mi se čini kao najbolja moguća opcija. Dobra atmosfera na otvorenom!”

Glumcu Milutinu Miloševiću se dopalo takođe: “Super je ideja, treba postaviti više ovakvih ušuškanih punktova, kao dobra ponuda ne samo za građane koji tu žive, za decu, već i za turiste. Zamisao projekcije na otvorenom personifikuje domaćinski ušuškani ambijent.”

Dominik Čičak se potpuno slaže: “Prijatna je atmosfera, izgleda kao da cela porodica može da dođe ovde i da uživa. Ima sadržaja, a nije skučeno, ima mesta. Fanstatična ideja je DJ nastup uveče, gde mogu doći mlađi ljudi mojih godina, da se malo zabave i prođuskaju, možda se desi i neki dejt! Možda se rodi neka nova ljubav! Ljubav uvek dobro dođe, pogotovo u ovim hladnim danima da se još više zagrejemo. Promocija serije mi se sviđa, drago mi je da upoznamo naše drage fanove, koji nas vole i prate. I ovom prilikom ih pozdravljam. Drago mi je što smo seli i pogledali projekciju zajedno.”

Glumac Danijel Sič dodaje: “Volim da vidim mnogo dece, veselo je. Dobra ideja je da decu izvučemo iz kuća, odvojimo ih od elektronskih naprava, to je dragoceno za njih. Danas su deca više vezana za mobilne telefone, kompjutere, sajber svet. Zaboravili su da se druže direktno, a ne putem socijalnih mreža. Zato nam treba što više ovakvih mesta. Super je i ideja o promociji serije ovde. Super su klinci koji sede i čekaju da počne. Inače, evo snima se već četvrta sezona, ima gledanost, duhovita je, ljudi vole te forme, mi se dobro osećamo, sve kockice su se složile da bude uspešna stvar.”

Jelena Puzić takođe voli novogodišnje događaje: „Slatko mi je sve, napravila bih komparaciju sa Moskvom, pošto sam nedavno došla iz tog grada. Pozitivno je, lepo i sa ukusom. To je najvažnije, kada govorimo o novogodišnjim stvarima. Ideja promocije serije na ovom open spejsu je super. I ljudi koji prolaze pored parka, koji nisu čuli za seriju, pa ni videli, mogu da je pogledaju.“

Glumca Jelena Jovičić ima samo lepe reči: „Fenomenalno! Oduševljena sam, park je oživeo. Pre neki dan sam prolazila ovuda i nisam verovala kako izgleda. Čarolija! Sve vreme se slikamo i poziramo za društvene mreže, da se pohvalimo kako i mi imamo nešto lepo. Ideja bioskopa na otvorenom je savršena, bolja stvar nije mogla da bude urađena, a i vreme je poslužilo.“

Prazničnu čaroliju najlakše je podeliti sa najmlađima, ali dečji program na New Year’s District-u nadahnuo je i odrasle. Trikovi i magija vraćali su i roditelje u detinjstvo. Protekli vikend obeležio je program Beogradske filharmonije za decu koji je predstavio Ivan Tasovac i pokazao kako se mašta uz klasičnu muziku. Jedna od atrakcija u okviru Kids Districta svakako je i nastup mađioničara Strahinje koji se u svojoj tački koristi trikovima Dejvida Koperfilda, najpoznatijeg mađioničara na svetu. Podstakao je zajedničko stvaranje magije u kojoj učestvuju deca iz publike, a svaki trik propraćen je vizualnim i muzičkim efektima.

Svake subote, na Coca-Cola x New Year’s District festivalu nastupaju dečiji horovi, a ovog puta na Topličin venac posetioce su privukli predivni dečiji glasovi i iskrena topla emocija Dečjeg hora RTS-a i hora BeoBalet. Repertoar Dečjeg hora RTS-a sadržao se od kvalitetnih pesama poznatih kompozitora, a hor BeoBalet koji čine raspevane male balerine očarao je publiku najlepšim novogodišnjim dečjim numerama.

foto: Damir Dervišagić, Aleksandar Ljubičić, Zorana Jevtić, Žana Šišić

Dodatna zabava nastaje kada se na festivalu pojavi klovn Balondžija koji je inače i glumac u popularnom dečjem serijalu “Plava ptica”. On vešto pravi razne oblike od balona, a sa njim se možete družiti na New Year‘s Districtu svakog vikenda do Božića.

Komapanija Coca-Cola i ove Nove godine ima divnu misiju, a to je da pomogne u poboljšanju uslova i širenju sreće u domovima za decu i mlade ometenim u razvoju. Coca-Cola mašina dobrih dela svakim pokretanjem stavlja na spisak još jedan novogodišnji paketić koji nose Deda Mrazovi na motorima. Zato i vi ove godine postanite nečiji Deda Mraz, pokrenite ovu zabavnu i čarobnu mašinu i pomozite da još neko oseti radost i divnu energiju na samom početku 2020.

Kako bismo se podsetili na lepotu i značaj čitanja, magazin Sensa organizovao je prazničnu razmenu knjiga u okviru Coca-Cola x New Year’s District festivala. U razmeni su učestvovali članovi, saradnici i prijatelji redakcije, kao i zainteresovani građani koji su doneli knjige koje su u prethodnoj godini na njih ostavile najjači utisak.

Jedan od simbola ovog festivala je i izložena nova Opel Corsa, a 28. decembra Opel vam donosi i jednu zanimljivu Memory igricu u kojoj ćete moći da testirate svoje pamćenje i osvojite zanimljive poklone.

I narednih dana u Parku vojvode Vuka očekuje vas Deda Mraz i odličan muzički program raznih DJ-eva. Za vikend se ponovo pokreće talas euforije i magije jer imate priliku da prisustvujete u predstavi Mađioničara Strahinje, klovna Balondžije i pogledate u bisokopu na otvorenom neku novu epizodu popularne domaće serije. Za muzički performans za najmlađe pripremljen je program Beogradske filharmonije za decu, a subota veče donosi i nastup El Jazzyra benda koji ima prepoznatljiv zvuk i sjajnu energiju.

Magazin Elle 29. decembra, od 17 do 19 časova, organizovaće “Elle Exchange” aktivaciju u kojoj ćete naučiti kako da staroj garderobi na jednostavan način udahnete potpuno novi izgled. Iskusni poznavaoci mode naučiće vas par trikova koje ćete lako primeniti na svojoj odeći, a transformacija će vas sigurno očarati.

1 / 20 Foto: Damir Dervišagić, Aleksandar Ljubičić, Zorana Jevtić, Žana Šišić

Bogata praznična trpeza, prepuna slatkih i slanih đakonja je neizostavna za doček 2020. godine. Pravu harmoniju ukusa na New Year’s District donose restoran Lorenzo & Kakalamba, Burger House i vinarija Vinore koja nudi najkvalitetnija italijanska vina i proseka. Pravo zadovoljstvo za sladokusce donosi Sapore, kao i topli i hladni Fuzetea čajevi.

SPREMITE SE ZA NAJBOLJI DOČEK NOVE GODINE Na Coca-Cola x New Year’s District festivalu očekuje nas pravi spektakl u najluđoj noći. Od 17 do 20 časova, 31. decembra, DJ Iron i DJ Oysha pripremiće nas za glavnu zabavu, jer od 21 do 23 časa nastupa popularni Gitarinet Groove System. Ponoć i dobrodošlicu 2020. godini poželećemo uz sjajnu muziku i dobru energiju koju donosi SevdahBaby live & Ivana Vladović.

