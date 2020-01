Vrhunski DJ-evi i fenomenalne žurke na Coca-Cola x New Year's Districtu: ne propustite najbolji provod u gradu

Na Topličinom vencu u Parku vojvode Vuka očekuje vas najbolji muzički program, praznična atmosfera i ukusna hrana sve do 8. januara

Praznična euforija se nastavlja i posle proslave Nove godine na Coca-Cola x New Year's Districtu. Večeras od 20 do 22 časa muziku pušta mlada i talentovana DJ Nicole D koja ističe da je muzika njena najveća strast. Da je to istina, ubedila nas je svakim svojim prethodnim nastupom na ovom jedinstvenom festivalu, jer njena plejlista sadrži najveće svetske hitove i sa sobom povlači sjajnu energiju i vrhunski provod.

Sutra možete očekivati autentičnu mešavinu zvukova na perfektan način koji donosi talentovani DJ I’gor. Njegov jedinstven “beat” i vešto kreirane muzičke prelaze i transformacije možete slušati na festivalu New Year's District u petak od 20 do 22 časa. Ova žurka je savršena uvertira za zabavu koja vas tokom vikenda očekuje na Topličinom vencu.

foto: Zorana Jevtić

Subota je rezervisana za najmlađe, pa tako i ovog puta od 11 do 12 časova klovn Balondžija sprema brojna iznenađenja. Mađioničar Strahinja izlazi na scenu odmah posle klovna i pokazaće mališanima raznorazne trikove sve do 13 časova. Iluzije i fore kojima se ovaj mađioničar služi učiniće da početak 2020. godine ostane zauvek upamćen kao magičan period.

Beogradska filharmonija od 11 do 12 časova uvešće mališane u svet zabavne i vesele klasične muzike, zajedno sa Ivanom Tasovcem. Od 14 do 15 časova očekuju nas prelepi nastupi dečjeg pravoslavnog hora Rastko i hora Piccolo.

Da li ste ove zime bili u bioskopu? SuperstarTV donosi praznični bioskop na otvorenom na Coca-Cola x New Year's District festivalu. Topla čokolada je tu da vas zagreje, a kokice i grickalice da „začine“ pravu porodičnu atmosferu koja vlada na Topličinom vencu svake subote od 16 do 18 časova kada se emituju epizode poznatih srpskih serija.

foto: Promo

Gramophonedzie, kao regionalna i evropska senzacija čeka vas uživo od 20 do 22 časa. DJ i muzički producent Marko Milićević postigao je globalni uspeh sa elektronskim muzičkim hitom „Why don’t you“, a iza sebe broji nastupe u najprestižnijim evropskim klubovima.

Foto: Aleksandar Ljubičić

Kurir