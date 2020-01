Dečiji program na New Year's District festivalu: roditelji i mališani, dođite da maštamo, pevamo i gledamo predstave

Nema potrebe da razmišljate gde ćete provesti prvi vikend u 2020. godini, jer Coca-Cola x New Year's District festival danas i sutra donosi dečiji program koji je zanimljiv mališanima svih uzrasta, a uveče uživajte u fantastičnoj žurki i nastupu fenomenalnog Marka Milićevića, poznatijeg kao Gramophonedzie.

Od 11 do 12 časova očekuje vas sjajni klovn Balondžija, najbolji animator za decu koji je pripremio sjajnu zabavu za mališane. Njegovo glavno umeće je izrada raznih oblika od balona, a dok se druže sa njim deca ne skidaju osmeh sa lica. Takođe, od 11 do 12 očekuje vas muzički program za decu koju na festival donosi Beogradska filharmonija i Ivan Tasovac. Mađioničar Strahinja jedan je od omiljenih animatora na New Year's District festivalu. Kako kaže, uvek mu je potreban mali asistent koji će mu pomoći da svoju maštu pretvori u magičan trenutak i fenomenalan trik, a taj pomoćnik je uvek dete iz publike. Njegova interaktivna predstava svakog puta je drugačija, ispunjena novim trikovima, i baš zato sve više roditelja i dece vikendom posećuje Topličin venac. Pogledajte njegov magični šou danas od 12 do 13 časova. Sačekajte Badnje veče i Božić raspevani i u duhu najlepših prazničnih pesama. Danas će za vas od 14 do 15 časova pevati dva hora za decu. Dečiji hor Rastko je jedan od prvih dečijih pravoslavnih horova, a njegov dom je Hram Svetog Save. Njihov repertoar sastoji se od duhovnih, narodnih, dečijih, rodoljubivih, ali i evergrin pesama.

Dečiji hor Picollo ima oko stotinu članova koji su podeljeni u tri grupe. Najmlađi članovi pevaju u muzičkom zabavištu a stariji u "teenage" grupama "Piccolete" i "Piccoline". Hor Piccolo je nastupao na brojnim koncertima i manifestacijama, a nedavno su izdali i svoj CD. Nakon zabave za decu, možete se opustiti uz čašu kuvanog vina sa suvim grožđem, pa se udobno smestite u Superstar zimski bioskop na otvorenom i pogledajte epoizode zanimljive domaće serije “Slatke muke”. Ne brinite o hladnoći, jer u bioskopu ćete dobiti ćebe, toplu čokoladu i kokice. Večeras vas očekuje i sjajna žurka od 20 do 22 časa. DJ Marko Milićević vrti sjajne hitove, a sigurni smo da će vas najviše oduševiti kada počne njegova popularna pesma "Why don't you". Ne verujemo da ćete ostati imuni na ovaj sjajan ritam.

Sutra vas takođe očekuju predstave mađioničara i klovna, ali i predivna Sensa praznična razmena knjiga od 17 časova. Uveče imate priliku da uz dobro vino i ukusnu hranu slušate džez, jer i ove nedelje na New Year's Districtu nastupa talentovani DJ Jazzy Sad. U ponedeljak, na Badnje veče, na festivalu vas od 18 do 21 časa očekuje starogradska muzika.

