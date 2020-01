COCA-COLA X NEW YEAR’S DISTRICT: Nedeljno opuštanje pred badnje veče i božić

Zanimljivim dešavanjima na najboljem prazničnom festivalu se bliži kraj. Evo šta vas sve očekuje poslednjih dana na Topličinom vencu u Parku vojvode Vuka.

Nije tajna da je mnogim posetiocima nedelja omiljeni dan na Coca-Cola x New Years Districtu. Tako je ova nedelja, kao i sve prethodne obeležena u duhu lagane džez muzike uz fenomenalnog DJ Jazzy Sad-a. On je jedan od pionira electro swing-a, new jazz-a i electro tango zvuka. Čest je gost popularnih beogradskih, ali i evropskih klubova koji neguuju vinil kulturu. Ne propustite priliku da i ove nedelje od 20 do 22 časa uživate u nežnim melodijama, toplom kuvanom vinu i ukusnim specijalitetima ugostiteljskih kućica na najlepšem prazničnom festivalu u Beogradu.

Od 11 do 13 časova klovn Balondžija i mađioničar Strahinja pripremili su potpuno nove trikove za najmlađe. Svet magije i iluzije nikada nije izgledao čarobnije uz kreativne predstave koje donosi Coca-Cola x New Year’s District.

Svi koji su propustili priliku da 22. decembra budu deo jedinstvene praznične razmene knjiga koju je organizovao magazin Sensa, danas imaju priliku da to isprave. Od 17 do 19 časova u Parku vojvode Vuka možete doneti knjigu koja je ostavila najjači utisak na vas u prethodnoj godini, a zauzvrat ćete dobiti drugu knjigu koja će pokrenuti neku drugu priču. Dođite da zajedno sa ostalim sugrađanima ukažete na vrednost i lepotu čitanja.

Ponedeljak i utorak, odnosno Badnje veče i Božić, rezervisani su za nešto drugačiji ritam. Od 18 do 21 čas očekuje vas predivan zvuk beogradskih šlagera. Mnogi kažu da se bez starogradske muzike ne mogu zamisliti veselja, pa provedite najlepše praznike u godini na New Year’s District uz sjajnu muziku i nezaboravnu zabavu.

