Božić na drugačiji način: Proslavite najlepši praznik na Coca-Cola x New Year’s Districtu

Dočekajte Badnje veče i Božić na Topličinom vencu u Parku vojvode Vuka uz kuvano vino, ukusnu hranu i neodoljivu melodiju popularnih šlagera.

foto: Promo

Prethodne nedelje na najboljem prazničnom festival u Beogradu bile su ispunjene raznovrsnim aktivnostima u kojima su uživali posetioci svih generacija. Događaji koji su obeležili poslednjih nedelju dana svkako su spektakularna i potpuno drugačija proslava Nove godine. Žurka je krenula od 17 časova gde su nas za najluđu noć pripremali fenomenalni DJ Iron i DJ Oysha. Gitarinet Groove System nastavio je zabavu u istom maniru uz sjajne zvuke gitare i klarineta, a do dolaska velike 2020.publika je odbrojavala sa šarmantnim electro-pop duom koji čine SevdahBaby i IvanaVladović.

foto: Promo

Uz najlepše slane i slatke ukuse koji dolaze iz restorana Lorenzo &Kakalamba, Burger House, kao i Sapore slatkiša publika je zaboravila na hladnovreme, a dodatan užitak omogućila su slasna vina i proseka iz vinarijeVinore i Fuzetea čajevi.

foto: Promo

Tokom trajanja festivala, posebno osmišljen program za mališane mamio je osmehe svih prisutnih.Klovn Balondžija, koji potpisuje režiju za mnogobrojne dečije pozorišne predstave, svakog dana zabavljao je klince svojim šalama, a uža specijalnost mu je pravljenje zanimljivih figurica od balona. Pored njega, tu je i fenomenalni mađioničar Strahinja čije su trikove deca, a i roditelji, gledali bez treptanja. Čarobnim štapićem stvara osmehe i mistiku, a njih dvojica su zajedno doneli magiju i iluziju koja će deci zauvek ostati u pamćenju.

foto: Promo

Ali ovo nije kraj zanimljivim dešavanjima koja donosi Coca-Cola x New Year’s District festival.Za Badnjeveče i Boži ćočekuje vas nezaboravan provod uz starogradsku muziku.Zvuk popularanih “šlagera” uveličaće 6.i 7. Januar na Topličinom vencu, pa će tako Park vojvodeVuka postati mesto gde će muzika komunicirati isključivo emocijama. Zvuci poznatih gitarista koji će za Badnje veče od 20 do 22 časa svirati samo evergrin pesme, podsetiće vas na neka starija vremena i probuditi lepa sećanja. Oni će se osvrnuti na najveće domaće i svetske hitove i pokušati da vas navedu da se setite starih gramofonskih ploča, ali i prvih plesnih koraka i odlazaka u tadašnje “trendi” diskoteke. Kad se kaže “šlager”, svi pomisle na pedesete i šezdesete, neki na domaću zabavnu muziku, a nekima je u glavi samo “shubidubiduba”.

foto: Promo

Za Božić od 18 do 20 časova imate priliku da uživate u jedinstvenim vokalnim kompozicijama sa relativno jednostavnom instrumentalnom pratnjom.Muzika koju za vas biraju“Beogradski šlageri”dolazi iz najrazličitijih delova sveta (od nekadašnje Jugoslavije do Japana) i epoha (od Glenn Millera do Girls), u najrazličitijim žanrovima (chanson, swing, r’n’r, doo-wop, northern atlantic soul, yéyé) i izdanjima - nekada je šmekerska, kao Gainsbourg, Celentano i Elvis, nekada devojačka, kao Shirelles, Supremes i Šarićka, nekada sentiš, kao Paul Anka, Đorđe Marjanović i Salvatore Adamo, nekada duhovita, kao Đuza, Louis Prima i Dean Martin, ali je uvek plesna!Dođite da se zajedno sa ostalim posetiocima podsetite kako se pleše “lokomoušn” i prepustite zvuku čudesnog spoja prefinjenosti i muzikalnosti.

foto: Promo

Ne propustite priliku da pogledate premijerno izložen najnoviji model Opel Corse, ali i pokrenete Coca-Cola mašinu dobrih dela i tako učestvujete u humanitarnoj akciji za pomoć deci ometenoj u razvoju.

Partneri Coca-Cola x New Years' District festivala su Coca Cola, Opel, Superstar TV, Orbit i Turistička organizacija Srbije.

Foto: Aleksndar Ljubičić

Kurir