ČUDESNI VIKEND NA COCA-COLA x NEW YEAR’S DISTRICTU

Prvi vikend u 2020. godini na festivalu Coca-Cola x New Year’s District obeležen je “electro” žurkama, prazničnim aktivnostima i dečjim programom koji svake subote i nedelje okuplja roditelje i mališane na Topličinom vencu u Parku vojvode Vuka.

DJ I'gor...Autentičan muzički miks za žurku koja se pamti foto: AMG

Kao savršena uvertira za zabavan vikend bio je nastup DJ I’gora, mladog DJ i producenta koji kreira specifično dobar zvuk na koji nije ostala imuna ni publika u regionu. Mnogi su jedva čekali da se za DJ pultom na New Year’s Districtu pojavi Marko Milićević, poznatiji kao Gramophonedzie, a ove subote ispunila se želja svima koji vole dobre žurke. Ovaj DJ nastupao je sa mnogim svetski poznatim DJ-evima, kao što su Bob Sinkler i Džunior Džek, a o njegovom kvalitetu govore i brojne nagrade. Najbolji momenat sa celog nastupa na New Year’s Districtu svakako je trenutak kada je počela pesma “Why dont you” koja je već godinama dominira na hit listama. Gramophonedzie i posetioci festivala napravili su vatrenu atmosferu i zapamtili 4. januar kao dan vrhunskog provoda.

Gramophonedzie...Najbolji hitovi za žurku na kojoj se đuska bez prestanka foto: AMG

U nedelju je DJ Jazzy Sad očarao publiku standardno dobrim izborom džez pesama u neobičnom “miksu” sa drugim žanrovima.

Hor Rastko...Raspevani mališani u duhu praznika foto: AMG

Beografska filharmonija i Ivan Tasovac doneli su kvalitetan program klasične muzike za decu. Raspevana atmosfera za najmlađe nastavljena je sa izvođenjem dečijih horova Rastko i Piccolo. Hor Rastko jedan je od prvih dečjih pravoslavnih horova u Srbiji. Njegovi članovi ističu da je ovaj hor satkan od ljubavi, a to potvrđuje i divna energija koju su izvođenjem duhovnih i dečjih pesama preneli na sve posetioce festivala.

Dečiji hor Piccolo...Pesme koje šire ljubav foto: AMG

Perfektno usklađen hor Piccolo sačinjen je od preko sto članova, odnosno mališana različitog uzrasta. Ovaj hor ima iza sebe brojne nastupe, kao što je izvođenje na Zmajevim dečjim igrama i nastup u velikoj sali Kolarčeve zadužbine, a izdali su i CD sa svojim pesmama. Svi članovi hora na festivalu pevali su kao jedno i čarobnim glasovima i divnim odabirom pesama uspeli su da razneže svako srce u publici.

Partneri New Year’s Districta su Coca-Cola, Opel, Superstar TV, Turistička organizacija Srbije i Orbit.

Coca-Cola mašina dobrih dela foto: AMG

Coca-Cola mašina dobrih dela postala je simbol ovog festivala, a mnogi posetioci želeli su da je pokrenu i tako doprinesu divnoj prazničnoj misiji ove kompanije. Svakim aktiviranjem mašine, dodaje se još jedan broj paketića koji će Deda Mrazovi na motorima odneti u domove za decu i mlade ometene u razvoju. Do Nove godine Coca-Cola mašina pokrenuta je više od 5.000 puta, što pokazuje da je dobar praznični duh zaista zavladao festivalom New Year’s District.

Nova Opel Corsa koju možete pogledati u parku Vojvode Vuka tokom trajanja festivala foto: AMG

Prvi put u Srbiji, baš na ovom festivalu, izložena je nova Opel Corsa. Svi gosti Coca-Cola x New Year’s Districta imali su priliku da učestvuju u zabavnoj Opel Memory Game aktivaciji i osvoje divne poklončiće.

Opel je pripremio nagrade za sve učesnike njihove zanimljive igre memorije foto: AMG

SUPERSTAR TV priredio je ljubiteljima najboljih domaćih serija da se ušuškaju i uživaju u bioskopu na otvorenom foto: AMG

Superstar TV organizovao je na festivalu pravu atrakciju za ljubitelje dobrih serija. Zimski bioskop na otvorenom, šolja tople čokolade i vruće kokice i ovog vikenda privukli su brojne posetioce da zajedno uživaju u komičnoj domaćoj seriji “Slatke muke”.

SUPERSTAR TV omogućio je posetiocima da se zagreju uz toplu čokoladu ili čaj foto: AMG

U ovoj seriji jedan od glavnih aktera je Andrija Milošević, a projekcija “Slatkih muka” podigla je raspoloženje prisutnih i učinila da subota veče postane veče smeha i tople porodične atmosfere.

Mađioničar Strahinja...U najboljim trikovima učestvuju deca iz publike foto: AMG

Poseban utisak ostavila je predstava mađioničara Strahinje koji vešto od početka do kraja magičnog spektakla zna kako mališanima da zadrži pažnju. Publika je uživala u trikovima koji se izvode na najpoznatijim svetskim mađiončarskim predstavama. Njegov nastup čini zanimljivim i to što je prvi na našim prostorima počeo da koristi IT trikove sa telefonom ili kamerom. Najslađi dečji osmeh svakako je izmamio klovn Balondžija i njegovi “drugari” koje za mališane oblikuje od balona.

Klovn Balondžija... Druženje i igra sa mališanima foto: AMG

Magazin Sensa... Praznična aktivacija razmene omiljenih knjiga foto: AMG

Divna praznična akcija razmene knjiga koju je osmislila redakcija magazina Sensa, prvi put je održana u decembru na New Year’s District festivalu. U nedelju su posetioci ponovo imali priliku da se zamene sa omiljenim knjigama i tako nastave da podsećaju na značaj i lepotu čitanja.

Za ljubitelje dobre hrane tu je Lorenzo&Kakalamba foto: AMG

Za sladokusce se pobrinuo Sapore foto: AMG

Na New Year’s Districtu svakog dana krčka se nešto ukusno i slasno. Zato dođite da uživate u dobroj hrani koju donose restoran Lorenzo & Kakalamba, Burger House i prepustite se magiji ukusa kremastih Sapore slatkiša. Ako želite da nazdravite, obavezno svratite do kućice vinarije Vinore, a ljubitelje čajeva očekuje osvežavajući Fuzetea u toploj i hladnoj varijanti.

Italijanska vina vinarije Vinore foto: AMG

Burger Hous izmamljuje osmehe ljubitelja dobrih burgera foto: AMG

Gosti festivala svakodnevno uživaju u Fuzetea čajevima foto: AMG

Svi prisutni mogli su da uživaju u zimskoj svežini Orbit žvaka foto: AMG

Badnje veče i Božić na New Year’s Districtu Najlepše porodične praznike možete provesti uz divnu muziku i bogatu trpezu na jedinstvenom festivalu u Beogradu. Coca-Cola x New Year’s District pripremio je za sve posetioce sjajan muzički program za Badnje veče i Božić. Šestog januara od 18 do 21 časa imate priliku da slušate starogradsku muziku, a 7. januara proslavite Božić uz Beogradske šlagere. Muzika koju za vas biraju Beogradski šlageri dolazi iz raznih delova sveta i epoha u kombinaciji svih žanrova. Od sentiša, rokenrola, pa sve do “soula”, očekuju vas planetarni hitovi uz koje ćete zaista želeti da zaplešete.

