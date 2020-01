ČAROBNIH 29 DANA FANTASTIČNOG PRAZNIČNOG PROVODA: Coca-Cola x New Year’s District ispunio sva očekivanja

Foto: Rob Price Photography LTD

Adria Media Magazini i Coca-Cola doneli su u Beograd do sada neviđen praznični festival New Year’s District, koji je spektakularnim programom obeležio kraj 2019. i početak 2020. godine. Tokom 29 dana trajanja festivala, Topličin venac, to jest Park vojvode Vuka krasili su svečana novogodišnja dekoracija i “selfie point” klupe gde su brojni posetioci pravili nesvakidašnje i zanimljive fotografije. Partneri festivala su Coca Cola, Opel, Superstar TV, Turistička organizacija Srbije i Orbit.

foto: Marina Lopičić, Zorana Jevtić

Na Coca-Cola x New Year’s Districtu nastupali su neki od najpoznatijih di-džejeva u Beogradu. Posetioci su uživali u kvalitetnoj elektronskoj muzici i miksovima planetarnih hitova. DJ Brkati, Nicole D, I’gor, Millie, Jazzy Sad i DJ Timbao učinili su da svako veče na NY District festivalu bude zabavno i uspešno. Poseban muzički doživljaj bio je subotom kada su nastupali „superstar” izvođači kao što su DJ Me-High-Low, DJ Mark Funk, El Jazzyra bend i Gramophonedzie.

foto: Rob Price Photography LTD

U delu festivala rezervisanom za najmlađe, nazvanog Kids District, rađala su se najlepša magija, mašta i radost. Svakog vikenda organizovane su predstave klovna Balondžije i mađioničara Strahinje, kao i poseban program Beogradske filharmonije i Ivana Tasovca, koji je deci otkrio lepotu i vrednost klasične muzike. Koncerti horova Cvrkutići, BeoBalet, vokalne grupe Nađi svoju zvezdu, Dečjeg hora RTS, hora Rastko i hora Piccolo podsetili su nas na detinjstvo i na najlepše praznične pesmice. Svakog dana deca su imala priliku da se druže i slikaju sa Deda Mrazom pored velike i čarobno okićene jelke.

foto: Rob Price Photography LTD

Pravi novogodišnji spektakl nastao je za doček 2020. godine, kada je Park vojovode Vuka postao glavno mesto u gradu za plesanje bez prestanka. Brojni posetioci su uz vino i razne druge slane i slatke poslastice uživali u igri. Pevajući u prazničnoj atmosferi, divno su se zabavljali. Na dočeku su nastupali pravi majstori za dobar provod, a pre same žurke organizovan je “matine” na kojem su nastupali DJ Iron i DJ Oysha. Publiku su u novogodišnju noć uveli energični SevdahBaby i Ivana Vladović, a sjajna predgrupa Gitarinet Groove System podigla je raspoloženje do maksimuma.

foto: Rob Price Photography LTD

U sklopu festivala otvorene su ugostiteljske kućice sa odličnim izborom hrane i pića, koje su doneli restoran Lorenzo & Kakalamba, Burger House, Sapore slatkiši, vinarija Vinore i Fuzetea čajevi.

foto: Rob Price Photography LTD

Svaki posetilac želeo je da se fotografiše pored Coca-Cola mašine dobrih dela i tako postane deo magije koju ona stvara. Ako ste pokrenuli mašinu, onda ste i vi bili učesnik praznične humanitarne akcije kompanije Coca-Cola. Pokretanjem mašine dodaje se broj paketića koje će dobiti deca i mladi ometeni u razvoju.

foto: Rob Price Photography LTD

Coca-Cola je i tokom ovih praznika pokrenula talas dragocenih dela podsetivši nas na značaj očuvanja životne sredine. Na New Year’s Districtu svakog dana je bila otvorena kućica za reciklažu. Posetioci su imali priliku da od iskorišćene ambalaže naprave nešto autentično, sačuvaju uspomenu ili kreiraju simpatičan poklon za dragu osobu.

foto: Rob Price Photography LTD

Nakon premijere u Frankfurtu, nova Opel Corsa prvi put u Srbiji izložena je na New Year’s Districtu. Gosti festivala mogli su da se fotografišu pored moćnog crvenog automobila, učestvuju u zanimljivoj Opel Memory igrici i osvoje vredne poklone.

foto: Rob Price Photography LTD

Superstar TV priredio je fenomenalan zimski doživljaj otvaranjem bioskopa na otvorenom u okviru festivala. Svake subote emitovane su poznate domaće serije, poput serija “Slatke muke” i “Švindlerovi”. Tokom projekcije serije “Vrata do vrata”, New Year’s District posetila je glumačka ekipa koju čine Maja Mandžuka, Zoran Cvijanović, Uroš Jakovljević, Jelena Jovičić, Dominik Čičak i Jelena Puzić.

foto: Rob Price Photography LTD

Jedna od zanimljivih aktivacija na festivalu svakako je bila novogodišnja trka pod maskama “Running Tribe”, koja je započela i završila se na Coca-Cola x New Year’s District festivalu.

foto: Rob Price Photography LTD

Badnje veče na festivalu proslavili su mnogobrojni posetioci uz evergrin gitariste i starogradsku muziku, dok su Beogradski šlageri puštali dobro poznate pesme iz raznih delova sveta i različitih vremenskih perioda i tako napravili nezaboravan provod.

foto: Rob Price Photography LTD

Nadamo se da ste baš na New Year’s Districtu doneli prave novogodišnje odluke, zamislili najlepše želje za 2020. godinu i uživali u dobrom programu sa najdražima. Vidimo se uskoro da ponovo zajedno stvorimo jedinstvenu čaroliju u Beogradu.

1 / 5 Foto: Rob Price Photography LTD

Akcije magazina proširile su dobar duh praznika Redakcije Adria Media Magazina u okviru New Year’s Districta napravile su zanimljive i humanitarne akcije u kojima su imali priliku da učestvuju i građani. Već na samom otvaranju festivala magazin Lepa & Srećna pozvao je poznate ličnosti na druženje i stvaranje jedinstvene praznične čarolije u Beogradu. Lepa& Srećna ugostila je voditeljku Marinu Kotevski i glumicu Nadu Macanković. Magazin ELLE, sa saradnicima i prijateljima, organizovao je dve divne akcije. Prva aktivacija bila je sakupljanje poklona za decu bez roditeljskog staranja. Posetioci su u kućici na festival tim povodom ostavili mnogo novogodišnjih paketića za dečake i devojčice. Aktivacija ELLE Fashion Exchange, na kojoj su modni stručnjaci pokazali kako staru odeću možemo transformisati u novu, takođe je privukla veliku pažnju. Magazin Sensa dva puta je organizovao prazničnu razmenu knjiga, dok je redakcija Cosmopolitana zajedno sa poznatim influenserkama okitila jelku na festivalu predivnim karticama sa novogodišnjim željama. National Geographic Srbija organizovao je prikupljanje knjiga za decu iz Dečijeg sela u Sremskoj Kamenici, a redakcija magazina Men’s Health sa poznatim trenerima pokazala je kako možete trenirati na otvorenom i iskoristititi klupe u parku za vežbanje. foto: Rob Price Photography LTD

Foto: Rob Price Photography LTD

