EXIT TV DONOSI „PRVOMAJSKI SPECIJAL“: Posvećen celom regionu iza zatvorenih granica!

U susret predstojećem prazniku, EXIT je spremio veliki „Prvomajski specijal“ od preko tri sata najvećih hitova domaćih i regionalnih izvođača sa EXIT, Sea Star i Sea Dance festivala. Ovaj miks koncertnih nastupa posvećen je celom regionu koji se skoro dva meseca bori sa epidemijom korona virusa.

„Dragi prijatelji, gledajte EXIT TV, čuvajte i sebe i druge, pobedićemo na kraju zajedno. Vole vas Bajaga i Instruktori, živeli“ poručio je Momčilo Bajagić koji je pre dve godine održao antologijski koncert na glavnoj Exitovoj festivalskoj bini, dok je frontmen benda Hladno pivo Mile Kekin poručio „Pobedićemo ovo zajedno. Čuvajte sebe i čuvajte druge.“ Zvonko Bogdan, kako je i sam rekao, našao je najbrži način da pošalje poruku „njegovom Exitu“, te tako dostavio video sa porukom koja glasi „da mladi ljudi izdrže u ovoj pošasti koja nas je zadesila i da se mi svi uskoro vidimo ponovo!“

Bajaga i Instruktori, Hladno pivo, Dubioza kolektiv, Zvonko Bogdan, Josipa Lisac, Edo Maajka, samo su neka od imena koja će učiniti da se prvi maj tradicionalno obeleži uz pesmu. Na prazničnu atmosferu će nas svojim pesmama inspirisati i neki od legendarnih bendova sa regionalne muzičke scene među kojima će se naći i Partibrejkersi, Svemirko, Urban & 4, Obojeni program, Goblini, Atheist Rap, Eyesburn i druge domaće i regionalne zvezde Exita koje će ovaj praznik učiniti posebnim i sa preko tri sata odabrane muzike ulepšati prvomajski vikend.

Ljubitelje hip hop muzike naročito će obradovati to da će deo ovog koncerta biti i fenomenalni Smoke Mardeljano, Bad Copy, Edo Maajka, Elemental, Who See, Sve barabe, Frenkie, Helem Nejse, Kiša Metaka i Krankšvester. Svojim jedinstvenim pristupom hip hopu i svojom nezaboravnom energijom ovaj koncert uveličaće i čuveni Rambo Amadeus. Unikatan zvuk doneće još i bend Kal, Bojana Vunturišević, Maika i sve popularniji mladi duo Buč Kesidi.

Očaravajućim vokalima čitavu publiku će kroz pesmu povezati i Marko Louis i Petar Z, Darko Rundek ali i Vlada Divljan & Ljetno kino big bend. Rege tonovima će nas na ples pozvati Del Arno Bend, Kanda, Kodža i Nebojša i Irie FM, dok će se za ljubitelje indie zvuka među izvođačima naći i Nikola Vranjković i Samostalni referenti. Ovoj ekipi sjajnih izvođača pridružiće se još i Elvis Jackson, Brkovi, Repetitor i Ritam nereda.

Kao i do sada, ovaj prenos moći će da se prati na fejsbuk stranici EXIT festivala, kao i na fejsbuk stranicama izvođača, u dobro poznatom terminu od 20:20 časova, a tu su i redovni prenosi koje višemilionska publika prati iz dana u dan več četiri nedelje.

Promo tekst

Kurir