Ovi beogradski fakulteti su pomoću tehnologije realizovali kompletnu nastavu tokom vanrednog stanja

Vanredno stanje zbog virusa COVID-19 je za nama, ali fakulteti i visoke škole i dalje su zatvoreni za studente.

Poslednja dva meseca profesori su se, zajedno sa svojim studentima, trudili da, koristeći prednosti savremene tehnologije, na što bolji način realizuju nastavu i pređu predviđeno gradivo za letnji semestar.

Za mnoge je ovo bio veliki problem, ali postoje i ustanove koje su bez velikih poteškoća uspele da realizuju kompletnu nastavu na daljinu, preko interneta.

Među njima se izdvajaju Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS i Fakultet savremenih umetnosti, koji već dugo koriste najsavremeniju Distance Learning platformu kao dodatno nastavno sredstvo, što se pokazalo kao velika prednost u situaciji kada je nastavu trebalo realizovati u potpunosti online.

Raspitali smo se kako je nastava realizovana i koje su sve tehničke resurse koristili za rad.

Kako se izvodi online nastava na Visokoj školi za IT?

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS nijednog trenutka nije prekidala svoj rad tokom vanrednog stanja. Nastava se redovno realizuje putem Live streama, pomoću Distance Learning Systema kompanije LINKgroup, osnivača škole. DL platforma je jedinstvena u Srbiji, pravljena je po uzoru na najbolje svetske platforme i studentima pruža mogućnost da iskoriste prednosti savremenih tehnologija na najbolji mogući način – za svoje obrazovanje.

foto: Promo

Ukoliko studenti iz nekog razloga nisu u mogućnosti da određeno predavanje prate u realnom vremenu, u svakom trenutku ga mogu potražiti u video-arhivi i pogledati u bilo koje vreme. Na taj način, oni u svakom trenutku imaju pristup ranijim predavanjima i mogu ih ponovo odslušati. Pored toga, na platformi se nalaze materijali sa predavanja koji studentima pomažu da što efikasnije savladaju gradivo i polože svoje ispite uspešno.

Studenti dobijaju i online testove za proveru znanja nakon svake pređene oblasti, koji im pružaju uvid u to koliko su gradiva savladali i na čemu još treba da rade. Još jedna od mogućnosti koja je dostupna studentima su i čet konsultacije sa profesorima. Ovakav vid komunikacije predstavlja posebnu pogodnost jer studenti trenutno nisu u mogućnosti da uživo razgovaraju sa profesorima i postavljaju im pitanja kako bi razrešili sve nedoumice.

FSU – Jedini umetnički fakultet koji je u potpunosti realizovao nastavu online

Od uvođenja vanrednog stanja zbog proglašene pandemije, Fakultet savremenih umetnosti – FSU nastavu je u potpunosti organizovao online, a u zavisnosti od tipa predmeta (društveno-humanistički, teorijskoumetnički i umetnički), nastava je redovno održavana na čak 3 načina: kao Live streaming pomoću Distance Learning Systema, online nastava pomoću neke od platformi za učenje na daljinu kao što su Zoom, Meet, Google Classroom i Skype ili online konsultacije putem razmene materijala.

Svi profesori FSU tokom trajanja vanrednog stanja pokazali su izuzetnu posvećenost studentima. Nastavnici na društveno-humanističkim predmetima, uz poštovanje svih preporučenih mera, dolazili su na posao i izvodili nastavu pomoću Live streama iz učionica i, pored toga, kao i svi ostali nastavnici, bili su dostupni studentima tokom nedelje putem online konsultacija. Posle emitovanja uživo, live stream predavanja su arhivirana na Distance Learning platformi, a video-arhiva je stalno dostupna studentima.

foto: Promo

Koristeći Distance Learning platformu, Studentski portal, Live stream, Zoom, Meet, Google Classroom i Skype, studenti FSU su bili u prilici da nastave sa praćenjem nastave, kao i sa redovnim učenjem. Nastava se odvijala na daljinu, ali u skladu sa nastavnim planom i programom studijskih profila na FSU. Posle svakog održanog predavanja, nastavni materijali su se postavljali na Studentski portal i tako ostajali trajno dostupni studentima, zajedno sa video-snimcima svih predavanja snimljenih i emitovanih uživo.

Najveći izazov je bio kako realizovati nastavu iz umetničkih predmeta. Sudeći po izveštajima nastavnika o realizovanoj nastavi, kao i na osnovu komentara pojedinih studenata, nastava se i iz ovih predmeta uspešno realizovala. Studenti FSU su imali mogućnost da iskoriste vreme koje smo svi najviše provodili u svojim domovima i savladaju pređeno gradivo. Još jednom se pokazalo da je korišćenje napredne tehnologije moguće iskoristiti i u obrazovanju umetnika, a posvećeni profesori su ih na najbolji mogući način upotrebili za realizovanje nastave.

Nastava i preko mobilnih telefona

Studenti ovih ustanova su u proteklom periodu nastavu pratili i preko svojih mobilnih telefona. Naime, njima su na raspolaganju iOS i Android aplikacije za učenje, preko kojih u svakom trenutku mogu pristupiti Distance Learning platformi, zakazanim Live Class sesijama i video-arhivi. Ove besplatne aplikacije pružaju jednostavan pristup svim predavanjima i online lekcijama. Dovoljno je da na svom iOS ili Android telefonu instaliraju aplikaciju i mogu neometano prelaziti predviđeno gradivo ili gledati online časove.

Upis za buduće brucoše takođe se realizuje online

Polako se približavamo kraju školske godine, a pred maturantima je važna odluka odabira pravog fakulteta za dalje školovanje. Zato se na ovim ustanovama i proces upisa u generaciju 2020/2021. realizuje online ili putem telefona.

foto: Promo

Studenti ITS-a imaju mogućnost da se usavršavaju na 4 najaktuelnija i najplaćenija IT profila: Informacione tehnologije, Računarska multimedija, Informacioni sistemi, Elektronsko poslovanje. Tu su i akreditovane master studije za IT − dvogodišnje master studije koje pružaju širok spektar ekspertskih znanja iz informacionih tehnologija. Zato je studiranje na ITS-u najbolja opcija ukoliko želite kompletno IT obrazovanje.

Na Fakultetu savremenih umetnosti postoje osnovne, master i doktorske studije, a možete izabrati školovanje na jednom od 13 smerova: pored Multimedijalne produkcije možete odabrati Slikarstvo, Vajarstvo, Živopis, Multimedije, Grafiku, Grafički dizajn, Modni dizajn, Dizajn enterijera, Game Art, Glumu, Muzičke komunikacije ili Primenjene medije i kreiranje sadržaja.

Više informacija potražite na sajtovima www.fsu.edu.rs i www.its.edu.rs.

Promo tekst

Kurir