Zvanično je! Dvadeseti EXIT od 13. do 16. avgusta!

Nakon što se epidemija završila u većini balkanskih zemalja, predsednica vlade Srbije Ana Brnabić po preporuci Kriznog štaba zamolila je EXIT Festival da se ne otkaže, već pomakne na kasniji letnji termin.

Ova vest postala je jedna od vodećih protekle nedelje u svetskoj muzičkoj industriji i donela tako potrebnu nadu za povratak manifestacija i vraćanja ukupnog života u normalu. Nakon dodatnih konsultacija, i zvanično su određeni novi datumi za obeležavanje 20 godina jednog od vodećih festivala sveta i EXIT će se i definitivno održati od 13. do 16. avgusta ove godine na Petrovaradinskoj tvrđavi! EXIT tim najavljuje i da će se ovogodišnje izdanje organizovati u bliskoj saradnji sa nacionalanim kriznim štabom Republike Srbije, a kao jedna od mera biće i smanjenje kapaciteta festivala na pola od uobičajnih 55.000 posetilaca po danu. Biće zatvoreni i pojedini rovovi u kojima je inače smešteno preko 40 bina i zona, ali će najimpresivnija i najveća mesta na Petrovaradinskoj tvrđavi koja čine EXIT legendarnim u svetskim okvirima, kao što su centralni Main Stage, kolosalna Dance Arena i kultna No Sleep bina, ali i još neke manje zone, ovog leta zajedno činiti svetsku prestonicu muzike. Ponovno pokretanje prodaje ulaznica kreće 1. juna tačno u podne, dok će više detalja o programu, formatu, ali i svim opcijama za refundaciju za one kojima ne odgovaraju novi datumi, biti poznato već u narednim danima. Festivalski tim je potvrdio i da je veliki broj izvođača već izrazio veliku želju da na tvrđavi nastupi ovog leta, a nakon što su mnogi od njih bili u izolaciji mesecima, EXIT vide kao mogućnost da se konačno sretnu sa fanovima uživo.

Iz organizacije dodaju kako su dobili mnogo poruka i mejlova podrške od izvođača, agenata i drugih festivala, koji održavanje Exita vide kao šansu za oživljavanje kompletne svetske event industrije. „Još važnije od oživljavanja najteže pogođene industrije, zapravo je taj signal nade i optimizma koji šaljemo celom svetu jer je najgore iza svih nas. Između širenja panike, koje u prethodnom periodu nije manjkalo i optimizma, mi uvek biramo ovo drugo” – poručuju iz Exit tima i dodaju: “Pre tačno 20 godina, nakon godina provedenih u izolaciji i ratovima 90-ih, pronašli smo izlaz i prihvatili ga kao svoje ime. Sada je vreme da pronađemo globalni izlaz iz pandemije“. Regionalnih turistički eksperti na nedavno održanoj tribini “Od otkazivanja do otkaza” u okviru međunarodne konferencije EXIT strategy, izneli su procenu da je Srbija napravila jako pametan potez što je prva objavila ovakvu vest, jer će upravo mladi biti prvi koji će putovati, te da će države koje to prepoznaju brže oporaviti turizam od drugih. O preporuci srpske premijerke da se EXIT odloži za avgust izvestili su i brojni globalni mediji. Čuveni britanski list Gardijan naveo je da je Srbija uspela da prevaziđe zdravstvenu krizu bez težih posledica, dok britanski Telegraf ističe procenu da će do avgusta epidemiološka situacija biti pod potpunom kontrolom u čitavoj Evropi. I američki Polstar piše o drastičnom poboljšanju zdravstvene situacije i prenosi kako primer iz Srbije može pomoći da se ubrza oporavak celokupne svetske muzičke industrije. Srbija, kao i brojne druge evropske države, ponovo je otvorila svoje granice bez PCR testova ili mera karantina. Iako domaći epidemiolozi očekuju da će situacija u celoj Evropi do avgusta biti u potpunosti pod kontrolom, organizatori napominju da ukoliko bi došlo do manjih žarišta u pojedinim državama, posetioci iz tih zemalja će morati da prođu obavezan PCR test koji će biti ili sasvim besplatan ili izuzetno povoljan.

