Interesovanje raste iz dana u dan: EXIT u avgustu sa najmanje 20 bina i zona širom tvrđave!

Ovogodišnji EXIT centralna je tema svetske muzičke industrije koja ne pristaje na „novu normalnost“ kao što su koncerti u kolima ili strimovani DJ setovi iz spavaćih soba. Potvrdila je to i Maria May, agentkinja Davida Guette, Robina Schulza i brojnih drugih superstarova, koja je na međunarodnom ekspertskom panelu nazvala EXIT „svetlom na kraju tunela“. To su potvrdile i stotine izvođača koji su se javili da iskažu svoju podršku, a neki od njih već su istražili sve mogućnosti da stignu u Novi Sad od 13. do 16. avgusta ove jubilarne dvadesete godine! Objava prvog dela novog programa za sad već izvesno istorijsko izdanje festivala očekuje se ubrzo, a nakon brojnih nagađanja, stižu i nove dobre vesti. EXIT će u avgustu ipak otvoriti čak 20 bina i zona širom Petrovaradinske tvrđave, i to na površini od najmanje 90% uobičajenog kapaciteta.

Otkako je posle tri meseca pauze ponovo pokrenuta prodaja ulaznica, interesovanje za jedini od svih vodećih evropskih festivala koji će se održati ovog leta, očekivano je veliko. Ipak, zbog svih kvota za ulaznice, kako onih prodatih pre, tako i novih sada, EXIT će i ove godine u centru imati svoj magični sastojak kad je u pitanju atmosfera, a to je uvek najbrojnija publika iz Srbije i regiona. Posetioci iz zemalja okruženja već sad izvesno će nadmašiti po brojnosti sve pređašnje godine, a kako se otvaraju zemlje Evropske unije, tako raste interesovanje i u nama najbližim zemljama kao što su Mađarska, Austrija, Nemačka, Češka, Rumunija, Bugarska, Grčka i druge. Nakon snažnog starta zimus i prolećnog restarta, ali i smanjenja kapaciteta, trenutno je u prodaji poslednjih 25% ulaznica za sva četiri dana koje se prodaju po ceni od 6.490 dinara putem zvanične stranice exitfest.org, kao i putem prodajne mreže Gigs Tix.

Glavna bina biće na svom uobičajenom mestu na centralnom platou Donjeg grada Petrovaradinske tvrđave, spremna da ugosti spektakularne nastupe svetskih, ali i regionalnih superzvezda. EXIT je uz Glastonberi među retkim festivalima sa dve glavne bine, a druga je svakako kolosalna Dance Arena, najveća i po mnogima najspektakuarnija pozornica elektronske muzike na planeti Zemlji, koja će i ovog leta raditi u svojoj punoj snazi i ugostiti najveće svetske, regionalne i domaće DJ zvezde! I susedna, međunardno hvaljena No Sleep bina, dočekaće verne fanove u svom dobro poznatom rovu, a na prepoznatljivoj produkciji predstaviće se uvek besprekorna selekcija izvođača. Pored najvećih, EXIT magije ne bi bilo i bez nekoliko kultnih bina, pa će i ove godine raditi plesno srce festivala sa najvatrenijom atmosferom Latino Stage! Za hip-hop fanove „ide gas“ i ovog avgusta u rovu Beats bine, dok će drumandbass muzika koja je obeležila EXIT tokom proteklih 20 godina i ove godine imati svoju binu - XBass Pit! Biće tu i jedna od omiljenih bina domaće i regionalne DJ scene Urban Bug, i druge. Pored brojnih zona za odmor i okrepljenje kao što su Foodland zone, posebno mesto i ove godine zauzeće omiljena Pachamama zona, dok će istorijsko mesto susreta i ove godine biti Wenti Wadada Reggae Stage u ovogodišnjem specijalnom izdanju. Ovo nije konačan spisak i moguća su dodatna proširenja spiska bina i pratećih sadržaja po kojima je EXIT čuven u svetskim okvirima. Do svih ovih bina i zona ulaziće se dobro poznatim putevima, pa će biti otvoreni svi ulazi, i glavni kod Lovotursa i onaj iz Štrosmajerove ulice u Podgrađu. Biće otvoren i standardan VIP ulaz na Kameničkom putu, dok će jedini zatvoren biti ulaz na VIP terasu na Gornjem gradu tvrđave.

Kao što je i prethodno najavljeno, festival će se u skladu sa zvaničnim merama realizovati u saradnji sa zdravstvenim timom Vlade Srbije, kako bi svi posetioci, izvođači, kao i članovi tima koji učestvuju u organizaciji bili maksimalno zaštićeni. Svi festivalski fanovi koji su nabavili svoju ulaznicu u periodu pre obustavljanja prodaje, imaće priliku da se odluče da li žele da iskoriste svoju ulaznicu za avgustovsko izdanje festivala, zamene za festival sledeće godine ili refundiraju svoju ulaznicu u skladu sa uslovima koje Vlada Srbije propiše za sve događaje odložene zbog pandemije, a o čemu će biti blagovremeno obavešteni.

