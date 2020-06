Svetske zvezde potvrdile dolazak na istorijsko izdanje EXIT festivala u avgustu!

Da će Petrovaradinska tvrđava ovog leta biti muzički centar sveta, potvrđuju i strani mediji koji su ovogodišnje izdanje EXIT festivala već prozvali istorijskim. Velika proslava dvadesetog rođendana dvostrukog festivalskog šampiona Evrope, donosi u prvoj od nekoliko objava više od 40 globalnih i regionalnih zvezda čijim će ekskluzivnim nastupima ovog leta, od 13. do 16. avgusta svedočiti cela planeta. Robin Schulz, Amelie Lens, Paul Kalkbrenner, Boris Brejcha, Artbat, Nina Kraviz, Tale of Us, Black Coffee i Ofenbach predvode moćan program superstarova koji su svoj put do Novog Sada potvrdili oduševljeni činjenicom da je EXIT ponovo pronašao izlaz i postao najveća festivalska vest godine! Dve glavne bine, impresivan Main stage i legendarna Dance Arena, zajedno sa progresivnom elektronskom binom No Sleep Novi Sad, u prvi talas uključili su imena koja su stvarala i postavljala trendove, menjala kod žanrova, često beležeći, upravo na tvrđavi, svoje istorijske nastupe.

foto: Promo

Na Glavnu binu Exita među prvima dolaze neki od najvećih hitmejkera današnjice koji zajedno broje više od 10 milijardi pregleda na video i striming servisima. Nakon što je u prethodnim godinama oduševio publiku na najvažnijim festivalskim binama širom planete, premijerno na glavnu binu Exita stiže čuveni Robin Schulz, koga će pratiti zvezdani hitmejkeri Burak Yeter, DJ Regard, Ofenbach, kao i tvorci drum’n’bassa i prvi Exitovi hedlajneri sa samih početaka festivala sklopljeni u ekskluzivan back2back set, Roni Size i LTJ Bukem potpomognuti Dynamite MC-jem, jednim od rezidenata Glavne bine. Na Dance Arenu i ove godine dolaze gotovo sva najvažnija imena globalne elektronske scene koja predvode dve najveće techno umetnice današnjice, Nina Kraviz i Amelie Lens, kao i vodeći svetski producent poznat po stadionskim nastupima za desetine hiljada ljudi, Paul Kalkbrenner. Uz njih tu su i superpopularni Boris Brejcha, Black Coffee i Meduza, najuzbudljiviji DJ tandemi današnjice Tale of US i ARTBAT i ekskluzivni b2b dueti, specijalno za Exitov dvadeseti rođendan, Denis Sulta b2b DJ Tennis, te Dax J b2b Kobosil! NSNS bina predstaviće impresivnu postavu koju čine 999999999 live, Francois X, Juliana Huxtable, Monosaccharide, Marcel Dettmann te VTSS i SPFDJ u posebnom back 2 back setu.

Baš kao i na prvom Exitu, fanovi iz celog regiona spojiće se nakon izolacije uz dobro poznata imena kao što su Laibach i Obojeni program koji će ovom prilikom obeležiti i 40 godina svog rada, Massimo, Goblini, Buč Kesidi, Marko Nastić, Dejan Milićević, Insolate, Andrew Meller, Ilija Djoković, Kristijan Molnar, Coeus, Space Motion, After Affair, Lag, Monosaccharide i Bokee.

Ovogodišnji EXIT centralna je tema svetske muzičke industrije, čiji glavni akteri festival nazivaju „svetlom na kraju tunela“. U avgustu će tako biti otvoreno najmanje 20 bina i zona širom Petrovaradinske tvrđave, uz smanjen ukupno predviđeni broj posetilaca, kojima će dostupno biti preko 90% od uobičajene površine festivala. U prodaju su se vratile i četvorodnevne ulaznice sa popustom od 40% po ceni od 6490 dinara, a nakon restarta prodaje interesovanje je ogromno i trenutno je dostupna svega četvrtina smanjenog kapaciteta ulaznica! Uz ovaj talas izvođača, već od srede 17. juna stiže i omiljena akcija EXIT fanova „4+1“, koja se svake godine izuzetno brzo rasproda, a popularnost duguje činjenici da društvo koje zajedno kupi četiri ulaznice, petu dobija na poklon!

foto: Promo

Vodeći nemački DJ i producent Robin Schulz, koji iza sebe ima 15 miliona prodatih albuma i singlova stiže na avgustovski EXIT! Iza sebe ima četiri najprestižnije nemačke ECHO nagrade, te nominaciju za Grammy, a na listi saradnika mu se nalaze David Guetta, Moby, James Blunt i brojni drugi. Na glavnu binu stiže i francuski duo Ofenbach čiji plesni hitovi bazirani na rokabili muzici ne silaze sa radio stanica, baš kao ni oni koje potpisuje Burak Yeter, jedna je od najvećih senzacija na klupskoj sceni u proteklih par godina čiji veliki hit singl “Tuesday” beleži preko 500 miliona YouTube pregleda! Ovom nizu pridružiće se i talentovani Regard, DJ čiji je remiks Jay Seanovog hita „Ride It“ pokorio Tik Tok , dok je njegov novi singl „Secrets“ već postao jedan od hitova leta pred nama. Od samog početka drum’n’bass je utkan u temelje Exita, a u istoriji ovog moćnog zvuka glavne pozicije drže dva ključna novosadska gosta predstojećeg avgusta veliki Roni Size i LTJ Bukem čiji zajednički nastup će vokalno držati Dynamite MC, jedan od najstalnijih aktera Main stagea i Ronijev saradnik još od vremena Reprezenta.

Dovoljno je samo reći da se na Arenu zajedno vraćaju iste noći i Nina Kraviz i Amelie Lens i da nastane prava pometnja na društvenim mrežama! Ruskinja i Belgijanka danas su možda i dve najpopularnije techno umetnice, a obema je zajedničko to da ih je ovdašnja publika prigrlila još na samom početku karijere! Uz njih je tu i nenadmašni Paul Kalkbrenner, jedan od najvećih svetskih producenata čiji vrhunski nastupi se smatraju live actom, a nikako DJ setom, kao i obožavani Black

Coffee, nekadašnji dobitnik priznanja „Breakthrough DJ Of The Year“ na DJ Awardsima. Ljubitelji

hitova već u prvoj rundi dobivaju mnoga udarna imena među kojima je i Meduza, sastav koji je bio i

jedan od favorita za Grammy, čiji hit „Piece of Your Heart“ broji preko 600 miliona strimova, uz

platinaste tiraže i vrhove brojnih svetskih top lista. Na tvrđavu se vraća i još jedan planetarno obožavani Nemac Boris Brejcha za kojeg se traži karta više u kojem god prostoru da nastupa sa svojom čuvenom džoker-maskom! Nakon što je objavljeno da u Srbiju stižu već 11. jula na veliku No Sleep žurku zagrevanja za EXIT, kijevski DJ duo ARTBAT, ovog avgusta dolazi i na Arenu da isporuči neki od desetina svojih kolosalnih numera sa kojima su se rekordnom brzinom popeli na svetski tron. A kako je biti gore već godinama, najbolje znaju Tale of Us, milanski DJ dvojac koji EXIT ističu kao festival koji ih uvek iznova raspameti. Zajedničku istoriju sa našim najpoznatijim festivalom u svetu ima i Dax J, britansko-berlinski techno heroj kojeg su redom Mixmag, Groove Magazine i DJ Mag nedavno proglasili za najboljeg di-džeja nove generacije, a EXIT još 2009. prepoznao i nagradio na konkursu mladih DJ-eva. Sa njim u „back2back“ nastupu specijalno za Exitov dvadeseti rođendan, stiže i furizoni Kobosil, udarna zvezda najpoznatijeg svetskog kluba Berhgain, a „back2back“ poklon publici prirediće i zvanično najbolji britanski DJ i jedan od najtraženijih imena nove generacije Denis Sulta! Njegov dubl na Areni odigraće DJ Tennis, obožavani italijanski producent i DJ koji svoje muzičke korene vuče iz psihodelične hipi i pank scene.

Fantastična Juliana Huxtable, osnivačica projekta Shock Value, neustrašivi techno producent i DJ Francois X i jedan od najtraženijih live actova današnjice, 999999999, upravo u live izdanju predvode prva potvrđena imena za No Sleep Novi Sad, binu koja je uhvatila ogromnu internacionalnu pažnju proteklih godina i stvorila svoje samostalno festivalsko izdanje u Beogradu. Njima uz bok nastupiće i i Marcel Dettman, Monosaccharide te VTSS i SPFDJ.

