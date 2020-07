Budite praktični, štedite vreme i birajte najbolje!

Inovativno brijanje Novi Philips One blade unosi revoluciju u brijanje jer vam omogućava da u svakom mmomentu i na svakom mestu vaša brada izgledata uredno i stilizovano.

Moderan muškarac zna vrednost vremena.

Savremen tempo života koji nameće gomilu obaveza poslovnih i privatnih, ne ostavlja mnogo prostora za negu. Zato je mnogim muškarcima važno da barem neke od aktivnosti maksimalno pojednostave. To naročito važi za brijanje, na koje je većina pripadnika snažnijeg pola upućena svakodnevno.Korišćenje pena, gelova i brijača osim što iziskuje mnogo više vremena, koncentracije i preciznosti, takođe je i nepraktično jer su vam za to potrebni lavabo i topla voda. Dakle, "kućni uslovi". Teško da dok ste na putu ili u kancelariji možete da se uredite tako da izgledate čisto i uredno ukoliko prednost dajete klasičnoj metodi izbrijavanja.

Dobra vest je da je vremenom tehnologija napredovala toliko da sada brijanje aparatima omogućava skoro isti osećaj kao što je brijanje klasičnim brijačima. Baš zato u poslednje vreme naročito mlađi muškarci, koji shvataju prednost praktičnosti i funkcionalnosti, pribegavaju korišćenju električnih brijača koji svakom muškarcu olakšavaju brijanje, a ne oduzimaju previše vremena. Brijači koji su zasnovani na konceptu "tri u jedan" još su popularniji jer obezbeđuju dodatni komfor.

Zato je izbor mnogih muškaraca Philips One blade koji bukvalno uvodi revoluciju u dosadašnje brijanje, jer pomoću njega možete i brijete bradu, da je podrzujete i da je oblikujete. Više ne morate koristiti nekoliko brijača i trimera, uz novi Philips One blade možete slobodno da zaboravite na to. Novina u odnosu na slične proizvode na tržištu jeste što njega mogu da koriste svi muškarci, jer može da se primeni na bradu bilo koje dužine. Ima opciju za suvo i mokro brijanje, zavisi koliko vremena im ate na raspolaganju i za šta ste raspoloženi. Suvo brijanje je brzo i lako, tako da odgovara muškarcima koji nemaju vremena da odvoje za brijanje. Sa druge strane, mokro brijanje podrazumeva korišćenje pene za brijanje ili gela, a može da se koristi i pod tušem.

Karakteristike Oneblade: Zamenjive oštrice traju do 4 meseca

Vodootporna drška za mokru ili suvu upotrebu

Možeš se brijati na mokro ili suvo, sa ili bez pene, Čak i pod tušem.

3 češlja za podrezivanje, 1, 3 i 5 mm

Dugotrajna baterija, 45 minuta korišcenja

Brzopokretna oštrica pomera se 200 puta u sekundi, čak i kroz najdužu bradu.

Glatki premaz i zaobljeni vrhovi oštrica dizajnirani su da štite tvoju kožu.

Punjiva NiMH baterija omogucuje 45min rada nakon 8 sati punjenja.

