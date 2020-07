EXIT SLAVI DVE DECENIJE 2021: Na tvrđavu stižu David Guetta, DJ Snake, Tyga, Eric Prydz i Boris Brejcha!

Obeležavanje dve decenije dvostrukog evropskog festivalskog šampiona iz razumljivih razloga pomereno je na sledeće leto, a ako je suditi po prvim imenima, naredno festivalsko izdanje može biti i najjače do sada. Od 8. do 11. jula 2021. na Petrovaradinsku tvrđavu stižu neke od najvećih svetskih zvezda čiji planetarni hitovi su samo na You Tube-u sakupili čak 33 milijarde pregleda! Listu prvih objavljenih imena predvode najuticajniji svetski muzički producent i DJ David Guetta, njegov sugrađanin i izazivač za titulu vodećeg planetarnog hitmejkera DJ Snake, dvostruki lider "Bilbordove" liste singlova i jedan od najvećih repera današnjice Tyga, superzvezda nove generacije i miljenik domaće publike Boris Brejcha. Posebna ekskluziva ostavljena je za zatvaranje mts Dance arene kada će specijalno za ovu priliku nastupiti godinama unazad najtraženiji DJ Eric Prydz u specijalnom b2b izdanju sa kultnim Four Tetom, kome će ovo biti prvi nastup u Srbiji. Na jubilarni EXIT stižu i indie heroji Metronomy, dobitnik Gremi nagrade za životno delo i živa ikona panka Marky Ramone, metal legende Sepultura, sjajni Denis Sulta, Dax J i Kobosil, hard rock dame Thundermother te neki od vodećih regionalnih izvođača kao što su Laibach, Goblini, Marko Nastić, Massimo, After Affair, Ilija Djoković, Kristijan Molnar, Insolate, Lag i mnogi drugi.

Objavljenim izvođačima će se uskoro pridružiti i brojni drugi, uz još više iznenađenja jer će se EXIT u 2021. godini održati u punoj snazi, na 40 festivalskih bina i zona! Novi, ograničeni kontigent promo ulaznica sa popustom od 50% po ceni od 6.490 dinara u prodaji će se naći u petak, 31. jula tačno u podne. Svi koji žele da ugrabe povoljne ulaznice moraće da požure, jer će promo cena važiti samo do 8. avgusta, odnosno do isteka zaliha. Sve do sada kupljene ulaznice za 2020. važiće za festivalsko izdanje 2021. pri čemu će svi kupci koji ih sačuvaju otključati posebna iznenađenja, među kojima je i mogućnost osvajanja doživotne ulaznice za EXIT!

Da je David Guetta jedna od najtraženijih zvezda današnjice potvrđuje preko 100 miliona fanova i pratilaca na njegovim društvenim mrežama, a ovaj vanserijski muzičar dobitnik je više od 30 najprestižnijih muzičkih nagrada u svetu, uključujući Gremi i Bilbordova priznanja. Da superpopularni Francuz ima poseban odnos sa Exitom i domaćom publikom potvrđuje i činjenica da je, iako je ranije najavio da će drastično smanjiti broj nastupa, pristao da ponovo bude deo EXIT festivala u okviru proslave velikog jubileja. Sigurno je da će atmosfera tokom nastupa biti uzavrela, imajući u vidu da je prethodne godine izglasan za najtraženijeg izvođača u velikoj anketi EXIT fanova. Još jedan autor najslušanijih pesama današnjice, vlasnik dvostruke Gremi nominacije, DJ Snake, nakon više pokušaja, konačno će 2021. godine imati priliku da mnogobrojnim fanovima na Petrovaradinskoj tvrđavi isporuči planetarne hitove “Taki Taki”, “Lean On”, “Let Me Love You” ali i zauvek aktuelni “Loco Contigo” napravljen u saradnji sa popularnim američkim reperom Tygom. A upravo Tyga, redovan osvajač prvog mesta američke hip hop liste, takođe sa laskavom nominacijom za Gremi, potvrdio je svoj dolazak na Petrovaradinsku tvrđavu! Iza sebe ima sedam studijskih albuma, od kojih je prošlogodišnji "Legendary" prebacio i platinasti tiraž. Tyga nije bio lenj ni tokom karantina, pa je svojim najnovijim hitom „Bored In The House“ preko noći zaludeo milione korisnika Tik Tok platforme. Potpisuje hitove sa facama kao što su Santana, Drake, Offset, DJ Snake i Snoop Dogg.

Ono što je već sada sigurno je da će naredno zatvaranje mts Dance arene ući u istoriju kao jedno od najzapaženijih dosad sa ekskluzivnim b2b nastupom u kom će zajednički nastupiti Eric Prydz i Four Tet. Švedski DJ Eric Prydz jedan je od najtraženijih izvođača u svim anketama kada je u pitanju elektronska muzika, a njegov spektakularni nastup publika u Srbiji i regionu priželjkuje već godinama. Da su njegovi setovi za pamćenje potvrđuje i činjenica da je čuveni britanski DJ Mag na spisak Top 10 nezaboravnih nastupa iz EXIT istorije uvrstio i njegov set iz 2009. godine u kom mu se pridružio i neponovljivi Adam Beyer. Njemu će se tokom zatvaranja Arene pridružiti izuzetno cenjeno ime u svetu elektronske muzike Four Tet, koji će pored b2b nastupa po prvi put na mts Dance areni uraditi i solo set. Four Tet pseudonim je za solo karijeru u elektronskoj muzici di-džeja po imenu Keiran Hebden. Sarađivao je sa titanima kao što su Aphex Twin, Radiohead, Ellie Goulding, Lana Del Ray, a poseban odnos ima upravo sa Prydzom. Do sada je objavio čak 10 studijskih albuma, od čega je poslednji „Sixteen Oceans“ objavljen u martu 2020. godine. Jedna od najpopularnijih EXIT zvezda i udarno ime elektronske scene Boris Brejcha, vraća se na tvrđavu sa novom muzikom i u trenutku kad je veći i traženiji nego ikad. Zajedničku istoriju sa našim najpoznatijim festivalom u svetu ima i Dax J, britansko-berlinski techno heroj kojeg su redom Mixmag, Groove Magazine i DJ Mag nedavno proglasili za najboljeg di-džeja nove generacije, a EXIT još 2009. prepoznao i nagradio na konkursu mladih di-džejeva. On će podeliti DJ pult s novom nadolazećom techno zvezdom – producentom i di-džejem, Kobosilom u još jednom ekskluzivnom b2b setu. Svoju unikatnu energiju sledećeg leta na tvrđavu donosi Denis Sulta, mladi Britanac čije zavidno muzičko znanje na publiku ostavlja utisak koji se teško zaboravlja, a raznovrstan pristup dance muzici zaslužan za to što je njegova karijera u konstantnom usponu i ne pokazuje nikakve znake usporavanja.

U prvoj objavi izvođača za izdanje EXIT festivala 2021. godine stižu i jedan od vodećih britanskih indi-rok bendova, Metronomy. Od osnivanja išli su na turneje sa bendovima kao što je Coldplay, dok je njihov današnji zvezdani status proistekao iz plesnog rok zvuka po kojem su uvek pomalo bili ispred vremena. Svoje nastupe potvrdili su i dobitnik Gremi nagrade za životno delo i dugogodišnji član velikih Ramones-a Marky Ramone, thrash metal veterani Sepultura, grupa koja iza sebe ima rifove koji su obeležili istoriju metala, ali i rok muzike u celini, zatim švedske hard rok heroine, Thundermother, najveći slovenački bend svih vremena Laibach, pank heroji Goblini i jedan od najkvalitetnijih pop artista našeg podneblja Massimo. Sjajnoj postavci EXIT izvođača pridružiće se još i ekipa regionalnih i domaćih izvođača koju predvode Coeus, Layzie, After Affair b2b Kristijan Molnar, Reblok, Runy, Lag, Marko Nastić, Space Motion, Ilija Djoković i Insolate.

Ulaznice u prodaji od petka, 31. jula!

U petak, 31. jula tačno u podne, počinje prodaja ulaznica za EXIT festival 2021. godine po ceni od 6.490 dinara. Aktualna cena na snazi će ostati najkasnije do subote, 8. avgusta ili ranije, ukoliko se rasproda ograničeni kontigent. Ulaznice za EXIT mogu se nabaviti preko zvanične stranice festivala kao i putem prodajne mreže Gigs Tix.

Svi koji ne žele da sačuvaju ulaznicu za 2021 i ostvare brojne benefite moći će da pokrenu proces refundacije od 10. avgusta 2020. godine. Detaljne informacije o tome kako to uraditi biće objavljene 10. avgusta na zvaničnim stranicama Exit festivala.

Sačuvaj svoju ulaznicu!

Svi EXIT fanovi koji sačuvaju svoju EXIT 2.0 ulaznicu za festivalsko izdanje 2021. godine, automatski dobijaju šansu da osvoje Lifetime ulaznicu za Exit, passove za pristup bini na mts Dance Areni, pretvaranje regularne ulaznice u VIP, EXIT modne pakete i majice, dok će za sve koji je sačuvaju biti omogućeno 20 odsto popusta na EXIT majice i suvenire po sopstvenom izboru. Takođe, svi koji zadrže svoju ulaznicu proći će povoljnije nego u slučaju da je refundiraju, pa se predomisle i ponovo kupe, jer će cene 8. avgusta biti više.

