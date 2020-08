5 DANA KUPONMANIJE - RAZLOG VIŠE DA KUPITE KURIR: Poklanjamo kupon za popust na NAJOMILJENIJU OBUĆU I TORBE u Srbiji

Uz svaki broj dnevnih novina KURIR od 3. do 7. avgusta dobijate kupon za dodatni popust na NAJOMILJENIJU OBUĆU I TORBE u Srbiji, koje obožavaju i naši čitaoci i domaće zvezde poput Teodore Džehverović

Za OPPOSITE važi da je omiljeni brend potrošača jer u ponudi imaju veliki izbor izuzetno kvalitetne i moderne obuće i torbi i to po vrlo pristupačnim cenama.

Brend OPPOSITE je pre svega namenjen modernoj ženi koja vodi savremeni način života, ali i njenoj porodici, nudeći im poverenje i udobnost koja ih prati u svim sferama života, na poslu, u školi, na putovanjima, od svečanih prilika do opuštenih izlazaka u grad i druženju sa prijateljima, vodeći računa o njihovom budžetu. Ono što je definitivno prepoznatljivo za OPPOSITE je da svako može pronaći idealnog saputnika za sebe, model koji će se transformisati iz dnevnih, casual kombinacija, do bussines varijanti, preko večernjih kombinacija u kojima ćete đuskati celu noć, osećajući se udobno i privlačno.

Svake sezone se u OPPOSITE kolekcijama za žene, muškarce i decu nađe preko 1.000 modela za svaku priliku.

Strast i posvećenost prema obući i torbama je ono što je doprinelo da OPPOSITE postane prepoznatljiv brend na tržištu Srbije i regiona.

A ono što će se svima dopasti jeste to da je u njihovim maloprodajnim objektima trenutno veliko letnje SNIŽENJE i to do 60%, kao i na web shop-u OPPOSITE

Ali to nije sve!

Za sve čitaoce dnevnih novina KURIR, OPPOSITE je obezbedio kupon za dodatni popust i aktivaciju - 5 dana KUPONMANIJE.

Od ponedeljka 3.. do petka 7. avgusta, na naslovnoj strani Kurira biće objavljen OPPOSITE KUPON uz koji čitaoci ostvaruju dodatni popust od - 20% na modele koji su već sniženi. Kupon -20% važi na jedan račun i može se iskoristiti u OPPOSITE maloprodajama u Srbiji do 9.8. 2020.

Ali ni to nije sve!

5 dana KUPONMANIJE može da se iskorosti i na web šopu OPPOSITE https://www.opposite-fashion.com/. Dovoljno je da se nakon stavljanja u korpu, a pre potvrđivanja kupovine, ukuca promotivni kod KURIR20 i ukupan račun biće umanjen za -20%.

Ali čak ni to nije sve!

Uz SNIŽENJE i dodatnih 20% popusta uz kupon, OPPOSITE je pripremio POPUST IZNENAĐENJA i to svaki dan dok traje aktivacija 5 dana KUPONMANIJE.

Pratite dnevnu novinu KURIR i iskoristite POPUST IZNENAĐENJA koje OPPOSITE daje samo na torbe, ženske fashion sandale, baletanke, mušku ili dečiju obuću određenim danima.

Kupite svoj primerak KURIRA i posetite OPPOSITE maloprodaju ili web shop www.opposite-fashion.com i podsetite se zašto volite OPPOSITE obuću i torbe. Pronađite svoj savršen par i uživajte u letu i 5 dana KUPONMANIJE uz OPPOSITE i KURIR.

Kurir