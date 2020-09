Ekskluzivne premijere nastupa sa Exitovog Life Stream-a od 17. do 27. septembra

Nakon četiri fantastična dana na Petrovaradinskoj tvrđavi, Exitov Life Stream, projekat realizovan u partnerstvu sa Svetskim programom za hranu Ujedinjenih nacija, najvećom humanitarnom organizacijom na svetu, sprema se da izađe pred višemilionski auditorijum širom planete. U dva produžena vikenda, od 17. do 20. te od 24. do 27. septembra stižu ekskluzivne premijere sa prostora vodeće svetske elektronske bine, Dance Arene, na kojoj su prethodni vikend nastupili neki od najvećih elektronskih izvođača na svetu, među kojima su Carl Cox, Charlotte de Witte, Adam Beyer, Nina Kraviz, Ben Klock, Paul van Dyk, Ofenbach, Mahmut Orhan, Satori live, Black Coffee, i mnogi drugi.

Prvi tizer, nastup Charlotte de Witte, premijerno emitovan u subotu, dostigao je do sada već 600.000 pregleda, a očekuje se da će ta brojka preći i čitavih milion gledalaca u narednim danima. Ovaj nastup je snažno odjeknuo u svetskoj muzičkoj industriji, kako zbog jedne od najspektakularnijih produkcija ove godine, tako i činjenice da, dok je većina svetskih festivala ove godine publici ponudila virtuelna izdanja, EXIT je među retkima uspeo da realizuje punokrvni živi događaj.

Prvi vikend – 17 – 20. septembar 2020.

Četvrtak 17. septembar predstaviće setove Carl Coxa, Ilije Djokovića i Laga, a petak Ofenbach, Buraka Yetera i dvojca Divolly & Markward. Za subotu 19. septembra spremljeni su strimovi Nine Kraviz, Marka Nastića i Space Motiona, a za nedelju sjajni Black Coffee, DJ Tennis i Coeus.

Drugi vikend – 24 – 27. septembar 2020.

Druga nedelja započeće u četvrtak 24. septembra specijalnim setom iznenađenja, nakon kojeg slede Marcel Dettmann i Tijana T. U petak stižu snimci nastupa Mahmuta Orhana, Paul van Dyka, Vantiz i Lady Lee, dok su u subotu upisani Adam Beyer, Ben Klock i Ece Ekren s kojom je nastupila i naša Milica Majstorović. Finalno veče online izdanja Life Stream-a rezervisano je za izuzetne setove Satori live i Hot Since 82, da bi se sve završilo snimkom specijalnog back2back nastupa Kristijana Molnara i After Affair.

Najveći globalni festivalski stream event ovog septembra pokriće tako dva duga vikenda od sredine meseca sa snimcima koji će uvek počinjati simbolično u 20:20. Svi strimovi kao i detaljna satnica moći će da se prate na zvaničnom sajtu, You Tube kanalu i fejsbuk stranici EXIT festivala, kao i na sajtu Life Stream-a. Tokom online izdanja emitovaće se video materijali i poruke koje govore o ekološkoj misiji projekta i radu Svetskog programa za hranu Ujedinjenih nacija, dok će između nastupa biti predstavljene i brojne kulturne i turističke znamenitosti Novog Sada i Srbije. Takođe, publika će biti pozvana da donira direktno Svetskom programu za hranu Ujedinjenih nacija putem njihovih zvaničnih stranica.

Živo izdanje Life Stream-a tokom kog su snimljeni svi nastupi, održano je od 3. do 6. septembra. Na izuzetno zahtevnom zadatku, neuporedivom sa bilo čim do sada, EXIT je pokazao kako se i tokom pandemije može organizovati potpuno zdravstveno bezbedan događaj za nekoliko stotina ljudi u publici koliko je bilo dozvoljeno predviđenim merama. To su prepoznali i nadležni organi, pohvalivši organizaciju kompletnog događaja, pogotovo iz ugla pridržavanja svih najavljenih mera, strožih od onih propisanih od strane Kriznog štaba.

Life Stream, u partnerstvu sa Svetskim programom za hranu Ujedinjenih nacija, ovim događajem ušao je u novu fazu delovanja. Projekat, koji je pokrenut prošle godine i zajedno sa Zelenom R:Evolucijom predstavlja najveći ekološki poduhvat Exita do sada, saradnjom sa najvećom svetskom humanitarnom organizacijom proširio je opseg svog delovanja, u kojem se pored zaštite okoline, ističe i problem okončanja ekstremne gladi za milione ljudi širom sveta. Obzirom da će pandemija i mere karantina dovesti čak 270 miliona ljudi u problem ekstremne gladi pre kraja 2020. godine, što je povećanje od 80 odsto u odnosu na godinu ranije, a posledice će biti najsurovije za one koji su već ranjivi.

