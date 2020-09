Strani izvođači i domaće javne ličnosti oduševljeni Life Stream-om poručuju: “EXIT je svetla tačka”

Exitov Life Stream, projekat koji se uživo održao od 3. do. 6. septembra na Petrovaradinskoj tvrđavi okupio je osim vrhunskih muzičara i neke od najpoznatijih ličnosti srpske kulturne scene, koji su ostali vidno oduševljeni kako misijom, tako i organizacijom celog događaja. Pred kamerama našla su se imena poput Viktora Savića, Bojana Perića, Aleksandre Tomić, Aleksandra Radojičića, ali i izvođači Satori, Burak Yeter i duo Ofenbach, koji su biranim rečima preneli svoje impresije o jednom od retkih punokrvnih živih festivala koji su se dogodili ove godine, projektu koji je EXIT realizovao u saradnji sa Svetskim programom za hranu Ujedinjenih nacija, najvećom humanitarnom organizacijom na svetu. Kako je Life Stream zvučao i izgledao, publika širom sveta moći će da pogleda u dva produžena vikenda, od 17. do 20. te od 24. do 27. septembra, kada stižu ekskluzivne premijere sa prostora vodeće svetske elektronske bine, Dance Arene, na kojoj su nastupili neki od najvećih elektronskih izvođača na svetu, među kojima su Carl Cox, Charlotte de Witte, Adam Beyer, Nina Kraviz, Ben Klock, Paul van Dyk, Ofenbach, Mahmut Orhan, Satori live, Black Coffee i mnogi drugi.

foto: Promo

Sam humanitarni karakter Life Stream projekta bio je jak motiv da osim Exita, pažnju na goruće probleme, ali i značaj jednog ovakvog događaja za sve nas, skrenu i neke od najuticajnijih ličnosti u Srbiji. Tako se glumac Aleksandar Radojičić osvrnuo upravo na poruku i ideju koju sa sobom nosi Life Stream projekat, te naveo: “To je za nas sitno, da šerujemo Life Stream i pozovemo ljude da se uključe i da na taj način pomognemo ljudima širom sveta, naravno uz pomoć Exita i Ujedinjenih nacija.” Viktor Savić i Bojan Perić saglasni su u jednom, a to je da je jedina stvar koja je bila dostupna svima, dok smo zatvoreni sedeli mesecima, bila muzika, kao i da se nakon situacije sa virusom na svetskom nivou, kao i otkazivanjem svih koncerata, nastupa i festivala, EXIT ponovo pojavio kao svetla tačka. Za glumicu Aleksandru Tomić, Life Stream projekat koji je održan na tvrđavi značio je slobodu: “Ja se sećam kada sam bila na prvom Exitu, to je bilo kao da ideš na neki slobodarski skup i to je u tim godinama potpuno ludilo. Sada, 20 godina kasnije, ovo je i dalje slobodarski skup i to je ono što je, ja mislim najbitnija i najveća stvar što se Exita tiče.”

Svoj stav o važnosti samog projekta jasno su istakli i izvođači, koji su još jednom podsetili na značaj muzike u teškim trenucima, te je tako Satori naveo da je zapravo muzika ta koja prevazilazi sve granice, religije, kulture, države, te predstavlja frekvenciju koja dotiče srca ljudi, dok Tijana T smatra da je jako bitno da se muzika održi, te da ne smemo da zaboravimo da muzika ne sme da stane. Mladi francuski duo Ofenbach smatra da je veoma važna stvar to što je EXIT uradio, odnosno pokazao ljudima da i dalje svi žele da vide izvođače na bini i da se zabavljaju, dok je Burak Yeter iskoristio priliku da čestita EXIT festivalu: “Najbolji ste. Veoma je teško trenutno organizovati ovakav festival u svetu.”

Specijalni gost Life Stream događaja na Petrovaradinskoj tvrđavi bio je i Henry Ammar, poznati međunarodni motivacioni govornik, koji je posebno za ovu priliku doleteo iz Los Anđelesa, kako bi pružio podršku projektu i dao svoj doprinos u podizanju svesti kod mladih ljudi o važnim problemima čovečanstva. Ammar je podvukao značaj stvari koje EXIT radi: “Kroz muziku i umetnost se svi možemo ujediniti, jer muzika spaja ljude i sjajno je to što EXIT radi, sjajno je što su odlučili da zbliže ljude i donesu promene” poručio je Ammar, te dodao da veruje da su upravo mlađe generacije te koje će promeniti svet.

foto: Promo

Life Stream, u partnerstvu sa Svetskim programom za hranu Ujedinjenih nacija, ovim događajem ušao je u novu fazu delovanja. Projekat, koji je pokrenut prošle godine i zajedno sa Zelenom R:Evolucijom predstavlja najveći ekološki poduhvat Exita do sada, saradnjom sa najvećom svetskom humanitarnom organizacijom proširio je opseg svog delovanja, u kojem se pored zaštite okoline, ističe i problem okončanja ekstremne gladi za milione ljudi širom sveta. Obzirom da će pandemija i mere karantina dovesti čak 270 miliona ljudi u problem ekstremne gladi pre kraja 2020. godine, što je povećanje od 80 odsto u odnosu na godinu ranije, posledice će biti najsurovije za one koji su već ranjivi.

Kurir