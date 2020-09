Danas počinje emitovanje Exitovog Life Stream-a: Carl Cox, Ofenbach, Nina Kraviz, Black Coffee hedlajneri prvog vikenda

Nakon četiri fantastična dana na Petrovaradinskoj tvrđavi početkom meseca, Exitov Life Stream, projekat realizovan u partnerstvu sa Svetskim programom za hranu Ujedinjenih nacija, izlazi pred višemilionski auditorijum širom planete. Prvi produženi striming vikend, od četvrtka 17. do nedelje 20. septembra, donosi ekskluzivne premijere Life Stream nastupa nekih od najvećih elektronskih izvođača na svetu, među kojima su Carl Cox, Black Coffee, Ofenbach, Burak Yeter, DJ Tennis, ali i snažna domaća podrška Marko Nastić, Ilija Đoković, Coeus, Space Motion, Lag i mladi dvojac Divolly & Markward.

foto: Promo

U četvrtak 17. septembra, sa početkom u 20:20 prvi striming vikend otvoriće set legendarnog Carl Coxa, praćen nastupom Ilije Djokovića u 22:20 i Laga u 23:20. Petak 18. septembar rezervisan je za nastupe popularnog francuskog dua Ofenbach koji će biti emitovan u 20:20, zatim Buraka Yetera sa početkom u 21:50 i domaćeg dvojca Divolly & Markward u 23:05. Za subotu 19. septembar spremljeni su strimovi nastupa tehno dive Nine Kraviz zakazanog za 20:20, Marka Nastića u 22:10, te Space Motiona u 23:20. U nedelju 20. septembra line up čine sjajni Black Coffee sa početkom u 20:20, DJ Tennis u 21:45 i Coeus u 23:00. Svi strimovi moći će da se prate na zvaničnom sajtu, You Tube kanalu i fejsbuk stranici EXIT festivala, kao i na sajtu Life Stream-a.

Kao integralni deo snimaka svih nastupa emitovaće se video materijali i poruke koje govore o misiji Life Stream-a i radu Svetskog programa za hranu Ujedinjenih nacija. Takođe biće predstavljene i brojne kulturne i turističke znamenitosti Novog Sada i Srbije uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Republike Srbije i Grada Novog Sada. Tokom Life Streama biće moguće donirati direktno Svetskom programu za hranu putem njihovih zvaničnih stranica. Prvi tizer snimak, i to onaj nastupa Charlotte de Witte, emitovan je 5. septembra. Ulovio je više od 600.000 pregleda i odjeknuo u svetskoj muzičkoj industriji, kako zbog jedne od najspektakularnijih produkcija ove godine, tako i zbog činjenice da je EXIT jedan od retkih muzičkih festivala na planeti koji je umesto virtuelnog sveta publici ponudio punokrvno živo iskustvo.

foto: Promo

Drugi vikend emitovanja Life Stream nastupa na rasporedu je od četvrtka 24. do nedelje 27. septembra kada stižu setovi Charlotte de Witte, Paul van Dyka, Mahmuta Orhana, Bena Klocka, Adama Beyera i mnogi drugih.

foto: Promo

Life Stream, u partnerstvu sa Svetskim programom za hranu Ujedinjenih nacija, ovim događajem ušao je u novu fazu delovanja. Projekat, koji je pokrenut prošle godine i zajedno sa Zelenom R:Evolucijom predstavlja najveći ekološki poduhvat Exita do sada, saradnjom sa najvećom svetskom humanitarnom organizacijom proširio je opseg svog delovanja, u kojem se pored zaštite okoline, ističe i problem okončanja ekstremne gladi za milione ljudi širom sveta. Obzirom da će pandemija i mere karantina dovesti čak 270 miliona ljudi u problem ekstremne gladi pre kraja 2020. godine, što je povećanje od 80 odsto u odnosu na godinu ranije, posledice će biti najsurovije za one koji su već ranjivi.

Foto: Promo

Kurir