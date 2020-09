Kako do poklon knjige bez kontakta? Rešenje je online knjižara!

Epidemija korona virusa polako se stišava i prolazi, ali i dalje za sobom ostavlja važna pitanja, pogotovo u oblasti higijene. Ljudi danas mnogo više obraćaju pažnju na međusobni kontakt, držanje socijalne distance, kao i redovne dezinfekcije. Svet je već iz korena promenjen, a naši životi će se vremenom prilagoditi na nove opšte norme. Sve je više na ceni pružanje usluga bez ikakvog kontakta. Online naručivanje doživljava pravi ekonomski bum. Određene tradicionalne prodavnice možda ni ne prežive narednih nekoliko godina. Kao i sa svim na svetu, pandemija je pogodila i svet književnosti. Online knjižara poput Knjige na dlanu je pravi odgovor na to! Naručivanje knjiga nikada nije bilo ovako lako!

Online knjižara za novo doba

Svet se iz godine u godinu sve više i sve brže razvija, a nove tehnologije se razvijaju i puštaju u upotrebu gotovo na mesečnom nivou. Pandemija virusa nije toliko promenila svet koliko nam je približila budućnost. Svi pokazatelji su već godinama indicirali da nam se bliži beskontaktno doba. Mnoge zemlje sveta, među njima i Kina kao predvodnik, gotovo da su u potpunosti ukinule plaćanje kešom. Sve se obavlja online putem par aplikacija. To je neminovno čekalo i ostatak sveta, samo je pređašnja situacija dovela do toga da se silom prilika na taj način poslovanja i življenja nešto ranije dođe. Kao ni svaki drugi proizvod, ni knjige nisu ostale imune na ovu promenu. Godinama unazad digitalni izdavači sve više preuzimaju primat na tržištu pre svega zbog mnogo povoljnije i šire ponude.

Jedan od najboljih primera za to je online knjižara Knjige na dlanu, koja na prostorima Balkana sve više stiče na popularnosti. U pitanju je savremena platforma usmerena ka svima koji vole pisanu reč. Dizajnirana je po najmodernijim estetskim i informatičkim standardima, garantujući maksimalnu ugodnost svakom korisniku. Traženje omiljenog naslova postalo je pravo zadovoljstvo, da je prilično lako potpuno se izgubiti u tome. Takođe, Knjige na dlanu se mogu pohvaliti jednom od najbogatijih ponuda na tržištu sa više desetina hiljada naslova. Sve te knjige su pažljivo i logički razvrstane u nekoliko desetina žanrova, a korisnicima je dodatno olakšana navigacija kroz izuzetno preciznu pretragu.

foto: Promo

Do poklon knjige u samo par klikova!

Bliži se rođendan tebi dragoj osobi, a još ne znaš šta kupiti? Imaš ideju za poklon ali nemaš vremena da obaviš kupovinu? Želiš nešto inspirativno i to još da njoj ili njemu stigne na kućnu adresu? Online knjižara Knjige na dlanu je pravo rešenje za tebe! Do poklon knjige nikada nije bilo lakše doći! U samo nekoliko klikova možeš odabrati naslov po želji, ili pak neki od paketa knjiga koji su trenutno na akciji. Zatim sve to možeš jednostavno i potpuno bezbedno platiti online, a porudžbina će u najkraćem mogućem roku stići na željenu adresu. I sve to uz nula kontakta sa drugim osobama i, što je je još važnije, iz udobnosti tvog doma, fotelje ili kreveta! Budućnost je već stigla, a zašto ne bismo maksimalno iskoristili sve njene prednosti? Naruči knjigu već danas i ugrabi neki od sjajnih popusta na sajtu!

Promo tekst/ Nikola Radenković

Kurir