Još samo četiri dana do novih epizoda „Državnog službenika“!

Do nastavka jedne od najpopularnijih domaćih krimi serija odbrojavamo sitno! Sa nestrpljenjem smo čekali i konačno, za samo četiri dana, u subotu, 10. oktobra na Superstar TV kanalu počinje druga sezona serije „Državni službenik“.

Prvi deo serije završio se pre nekih godinu i po dana, ali još uvek nije kasno da se podsetimo priče i ponovo odgledamo celu sezonu u okviru Superstar paketa mts video kluba. Do subote je preostalo taman dovoljno vremena za bindžovanje 12 epizoda u kojima je vešto prikazana isprepletana mreža likova, kao i zapleti i drama koja prati živote savremenih agenata i njihov rad u tajnoj službi u složenim geopolitičkim okolnostima.

Na kraju prve sezone glavni lik, agent Lazar, otkrio je da je njegov brak zapravo bio lažan i napušta Službu. Zato će se u nastavku on suočiti sa sopstvenim demonima i brojnim promenama koje je u njemu pokrenula ženina izdaja. Priča se u novoj sezoni upravo i nastavlja nekoliko meseci nakon završetka prethodne. Akcenat je sada stavljan na sajber-kriminal i uticaj društvenih mreža na javno mnjenje, a sve to u širem političkom kontekstu. U drugoj sezoni pojavljuju se i novi likovi. Upoznaćemo bivše, sada penzionisane agente tajne službe, koje igraju Aljoša Vučković, Tanasije Uzunović i Irfan Mensur, a čija deca su sada na pozicijama agenata, a tu su i inspektor Nebojša, kojeg igra Petar Benčina, kao i Stefan, uspešan IT stručnjak, koga tumači Nikola Rakočević.

Od ovog, pa svakog narednog vikenda od 21 čas pratićemo uzbudljive akcije, neočekivane preokrete i obaveštajne intrige bezbednosne službe premijerno na Superstar TV kanalu, a nedelju dana kasnije i reprizno na TV Pink.

