Kako Baksuz donosi sreću, neka vam objasni Andrija Milošević! (FOTO)(VIDEO)

Šta da radiš kada si sam kod kuće u vreme korone? Pokaži lajvovsko srce, baš kao naš Baksuz! Doduše, on je imao veliki problem! Odjednom, pojavio se Super Baksuz i prešao ga, ali hajde da počnemo ispočetka.

Baksuz je neviđeno šarmantan i duhovit, znate ga vi sigurno. Viđali ste ga svuda, na televiziji, u serijama, emisijama, ali najviše u kladionici! Ako i mora da ostane kod kuće i ispali ekipu za pivo u Balkan Betu, Baksuz ipak ne može bez uzbuđenja, klađenja, tiketa i pre svega lajva! Da, istina je da ga u kladži bije glas da zna da prepiše tiket, ali on u lajvu pokazuje kakav je lav! Spreman je da “zategne” na Liverpul (ili to beše Bajern?), da zaigra hrabro i dobije sjajnu svotu na najbolju kvotu!

Ako i ti odlučiš da se kladiš uživo, Andrija i Balkan Bet ti poklanjaju tiket. Čim se registruješ i odigraš tiket, već si na dobitku. A Baksuz je širokog srca i široke ruke, on deli svima. Besplatan tiket će dobiti i novi i stari igrači, iskusni i neiskusni, hazarderi i oni koji igraju na siguricu. Jer Baksuz najbolje zna da je baksuz da ne počastiš ekipu u kladionici. Svakog meseca te na Balkan Betu čeka preko 40.000 mečeva na uživo klađenju, a kada je on to čuo – zavrtelo mu se u glavi! Zavalio se u fotelju ispred TV-a i krenuo da lista ponudu i našao je svašta! Fudbal, košarka, tenis, pa čak i američki fudbal ti sada daju šansu da i ti pokažeš lajvovsko srce i dođeš do dobitka i da ugreješ srce jednog Baksuza ukoliko dobiješ na tiketu!

foto: Promo

Šta će se desiti u narednom minutu? Ko će postići sledeći gol, da li će biti kornera ili trojke u narednih 60 sekundi? Ili možda sledi tačdaun ili sejfti na NFL meču? Ko osvaja sledeći gem, a ko sledeći poen u tenisu? Ako imaš odgovore na neka od ovih pitanja, iskoristi sledeći vikend za klađenje uživo i Baksuz će ti doneti sreću! Dok budeš razmišljao da li će u “derbiju Žozea Murinja” prvi gol dati Čelsi ili Totehnem, ili da li će desetkovana odbrana Liverpula izbaciti loptu u korner u narednih 60 sekundi znaj jedno – čeka te poklon tiket. Kada budeš čekao da ti Žoao Feliks donese sledeći gol Atletika u meču sa Valensijom, znaj da je lajvovsko srce Baksuza uz tebe. Kada budeš gledao Evroligu ili Evrokup – kladi se na “večite” uživo i znaj da imaš podršku, jer kada Baksuz stvarno baksuzira, to radi samo stranim timovima!

Kurir