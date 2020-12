STEFAN MILENKOVIĆ: Posle 30 godina internacionalne karijere nastavlja život u Srbiji zahvaljujući platformi "Srbija stvara"

Zvezda svetske muzičke klasične scene, violinista Stefan Milenković, kazao je da posle 30 godina internacionalne karijere nastavlja život u Srbiji kao profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu zahvaljujući nacionalnoj platformi "Srbija stvara" pod pokroviteljstvom predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić.

Milenković je kreativni ambasador nacionalne platforme "Srbija stvara" i njegov angažman u Srbiji biće u najvećoj meri vezan za Novi Sad.

- U Novom Sadu 13. januara otvaramno novu koncertnu dvoranu striming koncertom. Srećan sam zbog pedagoškog rada sa talentovanim mladim ljudima u Novom Sadu. Potrudiću se da što više doprinesem fondaciji "Novi Sad 2021. Evropska prestonica kulture". Takođe radujem se što ću sa suprugom i detetom biti bliže svojoj familiji u Srbiji - kazao je sinoć Milenković u Dnevniku 2 RTS-a.

Milenković je započeo svoju karijeru veoma rano, nastupajući sa svojim prvim orkestrom kada je imao samo 6 godina.

Sa 10 godina svirao je na Božićnom koncertu u Vašingtonu, SAD, za tadašnjeg američkog predsednika Ronalda Reagana, a kasnije su njegovim koncertima između ostalih prisustvovali Mihail Gorbačov i Jovan Pavle Papa II.

Duboko privržen međunarodnim humanitarnim akcijama 2002. godine, primio je "Lifting up the World With Oneneš Heart" nagradu za humanitarne aktivnosti.

Učestvovao je na brojnim gala koncertima pod okriljem UNESCO-a u Parizu, sa umetnicima kao što su Plasido Domingo, Loren Mazel, Aleksis Vajzenberg i Jehudi Menjuhin.

Tokom rata u ranim devedestim godinama bio je Prvi Dečiji Ambasador na Balkanu.

Posvećen je i pedagoškom radu, u saradnji sa Itzakom Perlmanom predavao je na čuvenoj muzičkoj akademiji Džulijard u Njujorku i Perlman Muzičkom Programu, pre nego što je prihvatio poziciju redovnog profesora violine na Univerzitetu Illinois u Urbana-Champaignu.

Od 2012. godine je i gostujući profesor na Muzičkoj Akademiji u Beogradu.

Kao muzičar širokih stilskih interesovanja, Milenković je nastupao sa rock-bendom Gorillazu prestižnom Apollo teatru u njujorškom Harlemu.

U njegove mnogobrojne nastupe sa orkestrom spadaju koncerti sa Berlinskim simfonijskim orkestrom, Helsinškom filharmonijom, Beogradskom filharmonijom, orkestrom Radio Francuske, orkestrom Boljšoj teatra, Nacionalnim orkestrom Belgije, kamernim orkestrom Aspen, simfonijskim orkestrima Indijanapolisa, Meksika, Sao Paola, Melburna i Kvinslenda u Australiji.

