Romantična komedija koja će vam ugrejati srce: „Novogodišnji ljubavni sastanak mog tate”

Verovali ili ne, tik pred praznike poznati glumac Džeremi Piven, uneće pravi božićni duh u naše domove. Dobitnik nagrade Emi, dolazi u potpuno drugačijoj ulozi, gde glumi samohranog oca jednog tinejdžera i učiniće sve da se osećate sjajno gledajući romantičnu komediju koja će vam ugrejati srce: „Novogodišnji ljubavni sastanak mog tate” na kanalu Film Box Premium u četvrtak 24. decembra od 20 časova.

Radnja filma je smeštna u Jork u Engleskoj i prati priču šesnaestogodišnje Džuls koju tumači glumica Olivia Mai Baret i njenog oca Davida kog igra Džeremi Piven. Njoj je dosadio to što se njen otac, udovac ponaša tužno i usamljeno nakon smrti svoje supruge. Olivia počinje tajno da pravi profile za Dejvida na nekoliko sajtova za upoznavanje u želji da svom ocu pronađe partnerku, a sebi nekoga s kim može da razgovara. Istovremeno Olivia se pretvara da je zaista zainteresovana za kvalitetno provođenje vremena sa tatom.

Džeremi Piven je dao odgovore za sajt Kurir na temu novog filma :“Novogodišnji ljubavni sastanak mog tate”.

1. Recite nam nešto o liku koji tumačite u filmu Dejvidu Evansu?

On je izgubio ženu i bori se sa tugom, a istovremeno pokušava da se poveže sa ćerkom. Nije mu lako, ali daje sve od sebe. Jedan mi je od omiljenih likova koje sam igrao zato što je pravo ljudsko biće i pokušava da se izbori sa svojim bolom i bude dobar porodični čovek. Želi da uradi ono što je najbolje za ćerku i tad nastaje pravo ludilo.

2. Šta vas je navelo da prihvatite ovu ulogu?

Sa ovim likom sam se povezao više nego sa bilo kojim drugim koji sam igrao. Bila mi je čast i veoma sam ponosan na ovaj film.

3.Šta je to što je slično između vas i Dejvida kog igrate?

Svi misle da sam sličniji Ariju Goldu, ali mi je Dejvid stvarno bliži od svih drugih likova koje sam igrao. On se maksimalno trudi da uradi pravu stvar.

4. Šta je za vas bilo najizazovnije u ovoj ulozi?

Bilo je scena gde sam dočaravao tugu i morao sam da uložim sve svoje znanje i trud. Stvarno sam morao da dam sve od sebe i, pored toga što je bilo izazovno, bila mi je velika čast.

5. Koja scena je bila najzabavnija za snimanje i zašto?

Bilo je zabavno glumiti svaki ljubavni sastanak zato što uopšte nisam znao da su namešteni, kao i balansirati između komedije i bola zbog gubitka žene. Volim da proučavam to što je tragično i smešno u isto vreme.

6. Šta vam se najviše dopalo u radu sa Mikom Dejvisom i Filipeom Martinezom?

Dopalo mi se da radim s njima iz mnogo razloga. Oni stvarno vole i poštuju proces. Data mi je sloboda da glumim i shvatim ko je Dejvid. Oni zaista znaju kako da vas vode i priskaču kad je to potrebno. Bio sam u jako dobrim rukama. Sjajno smo sarađivali i rado bih to uradio opet.

7. Da li još uvek znate neke delove Dejvidovog teksta napamet – ako znate, koji je i zašto ste ga zapamtili?

Dok sam razgovarao sa svojom ćerkom Džuls, rekao sam joj da nikad ne dopusti da je neko odvrati od snova i da nikad ne pravi kompromise, i to mi je bilo predivno. Mislim da svako može da se pronađe u ovim likovima. Jako su iskreni.

8. Ovaj film je sniman u neobičnom i prelepom gradu Jorku u Engleskoj. Kad biste mogli da birate gde ćete snimati ledeći film, koje mesto na svetu biste izabrali?

Jork je bio neverovatan! Čaroban je, baš smo imali sreće. Sjajni prijatni ljudi. Voleo bih da snimam na Baliju! Indija je predivna i veoma dramatična.

9. Šta ste obično radili u pauzama između snimanja scena?

Volim da sviram bubnjeve i volim dobru cigaru. Bilo mi je super što mogu da se družim sa svima na setu, odlično sam se proveo u upoznavanju svih na snimanju i van njega.

10. Da li imate ulogu o kojoj sanjate da je igrate jednog dana – ako imate, šta ona podrazumeva?

To je teško pitanje za jednog glumca! Naravno da svi želimo da igramo Marlona Branda, ko ne bi? Želim da igram Kita Muna jer sam bubnjar od detinjstva, a on je bio prava rok zvezda. Džona Belušija, skrojenog od istog materijala. Ne znam zašto me privlače ti ludaci!

11. Šta najviše volite kod sebe kao glumca?

Odlično pitanje! Morate da budete potpuno prisutni, nesvesni sebe, u stanju igre. Što bi trebalo da radimo i u životu. Nadamo se čudu, mukotrpno radimo i nadamo se da će se dogoditi čarolija i da ćemo je dočekati širom raširenih ruku.

