Kompanija New Look lansirala novi proizvod – chat bot

Nove tehnologije koje se stvaraju i razvijaju na gotovo dnevnom nivou donose i nove mogućnosti za unapređenje života i poslovanja, a chat botovi su samo još jedna od tih inovacija u nizu. Određeni broj stručnjaka za najnovije marketinške trendove složna je u oceni da chat botovi predstavljaju novi stepenik u evoluciji digitalnog marketinga koji bi trebali da pruže bolje i unapređeno korisničko iskustvo. Pored toga, ukoliko su dizajnirani, napravljeni i primenjeni na pravi način, oni gotovo sigurno mogu doprineti ne samo smanjenju troškova vaše firme, već i povećanju biznisa i prodaje. Upravo sa tim na umu, uspešna IT kompanija New Look iz Beograda stvorila je i lansirala novi proizvod koji može biti od velikog značaja za firme u današnjoj digitalnoj eri – chat bot.

Šta je chat bot?

Chat bot predstavlja algoritam, odnosno programersku skriptu koja je projektovana na takav način da korisnicima pruža mogućnost online komunikacije i interakcije sa njim kako bi obavili određeni zadatak, bez ikakvog angažovanja ljudskog faktora.

Uzmimo na primer da želite da naručite hranu iz omiljenog restorana. Obično biste to uradili direktnim pozivom ili ostavljanjem narudžbine preko neke posredničke firme za dostavu. Međutim, ukoliko taj restoran ima chat bota, sve što bi bilo potrebno jeste da pošaljete poruku na primer na njihov Fejsbuk profil, bot bi vas pitao šta želite da poručite, vi biste napisali ili odabrali ponuđenu opciju i time lako i jednostavno naručili hranu. I to bez ikakve interakcije sa drugom osobom! To znači da korisnik može da realizuje svoje potrebe na određenom sajtu, bez učešća i aktivnosti ljudi koji bi inače morali da dežuraju 24/7, čime se vrši potpuna automatizacija celog procesa.

Pored industrije hrane, chat botovi imaju primenu i u drugim delatnostima poput banaka, hotela, privatnim domovima zdravlja, klinikama i mnogim firmama koje se bave online prodajom, uglavnom kao podrška kontakt centru. Naravno svaki chat bot kompanije New Look Entertainment se maksimalno prilagođava uslovima i potrebama svakog klijenta kako bi se ostvarili najbolji mogući rezultati u vidu uspešnih konverzija, smanjenja troškova i povećanja efikasnosti i prodaje.

Koje su glavne prednosti chat bota

Kao što smo već pomenuli u prethodnom primeru, chat botovi odlično služe kao instant messaging aplikacija, putem kojih mogu da igraju ulogu operatera odnosno zamenjuju potpuno ljudski faktor kako bi omogućili korisnicima da se informišu, ali i da realizuju određene potrebe, porudžbine i sl., bilo to putem Fejsbuka kao društvene mreže i samostalno na nekom vebsajtu. Ubrzavanjem komunikacije sa potencijalnim klijentima dovodi do automatizacije procesa, a upravo tom automatizacijom komunikacijskog procesa se postiže brzo i efikasno korisničko iskustvo koje štedi vreme i novac, a pre svega stvara srećnu mušteriju.

Pored već pomenute integracije sa Facebook messenger aplikacijom, postoji mogućnost integracije sa Google analitikom uz pomoć koje se može lako i pregledno pratiti kretanje i navike kupaca, kao i integracija chat bota na cloud servere. Takođe, treba napomenuti i veoma lako upravljanje chat botovima, čak i za ljude koji nisu toliko napredni korisnici interneta i digitalnih tehnologija, kao i mogućnost prebacivanja sa chat bota na live chat, odnosno ljudskog operatera. Chat bot opcija će vam takođe dosta pomoći i u prikupljanju i stvaranju kvalitetne liste potencijalnih leadova.

Ponudite klijentima i korisnicima idealnu 24/7 komunikaciju i unapredite svoj biznis i poslovanje uz New Look chat bota!

