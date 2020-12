Ove oldtajmere ste videli u Senkama nad Balkanom, a da li ste znali da možete da ih iznajmite i vozite?

Neverovatna priča o ljubavi prema starinskim motociklima i automobilima stiže pravo iz Pančeva! Na jednom od internet sajtova za onlajn kupoprodaju, naišli smo na jedinstvene oldtajmere koji datiraju još od 1920. godine i poželeli da saznamo više o pasioniranim vlasniku. Dragan Markušev, večni zaljubljenik u oldtajmere, preko 30 godina radi na svojoj kolekciji starih motora i automobila, a od 2014. godine je otvorio zvanično i Muzej motocikala, koji broji više od 100 oldtajmera godišta između 1920. i 1960. godine.

foto: Promo

Njegova zaljubljenost počela je, kako Markušev navodi, iz dečačkih dana kada je obožavao i neprestano slušao pesmu Divljih jagoda “Motori”. Nakon toga se ta zaljubljenost samo razvijala - sam je učio da vozi stari Tomos 14 i polako je ulazio u svet motora. Kaže da oldtajmeri za njega predstavljaju različitost, slobodu da se bude drugačiji i poseban, pa je njegov prvi veći motor upravo oldtajmer Zundapp od 200 kubika iz 1952. godine, o kojem priča sa velikom ljubavlju.

foto: Promo

Svoj Muzej motocikala stvorio je potpuno spontano, neprestano se zaljubljujući u modele, koje je potom kupovao i sređivao. Trenutno mu kolekcija na prostoru od 300 metara kvadratnih broji preko 100 motocikala i oko 30 bočnih prikolica, a Markušev ističe da bi mogao da napuni čak i 1000 kvadrata.

foto: Promo

Sigurno se sećate oldtajmera iz serije “Senke nad Balkanom”, a definitivno ste ih videli i u filmu “Montevideo, Bog te video”. U pitanju su crveni Pontiac Phaeton, koji je iz 1928. godine, i koji je ujedno i najstariji iz cele kolekcije oldtajmera. Pored njega, u filmovima i serijama pojavljuje se i Chevrolet International Sedan iz 1929. godine. Iz razgovora sa Draganom saznali smo da ćemo ih gledati sigurno i u novoj seriji Kralj, čija će premijera biti 2021. godine.

foto: Promo

Markušev ističe da je iznajmljivanje oldtajmera izuzetno popularno, tako da je on prošle godine dobio poziv da iz svoje kolekcije odabere 38 motora koji su u voznom stanju i da sa njima učestvuje u snimanju indijskog filma “Baaghi 3”.

Pored filmova i serija, Dragan iznajmljuje automobile oldtajmere i za razne proslave i slavlja. Ističe da crni Chevrolet donosi novac, a da crveni Pontiac donosi ljubav i sreću. Kada je izbor u pitanju, kaže da dolazi do klasične podele - devojkama se više dopada crveni, a momcima crni.

Muzej motocikala otvoren je za posetioce i zahteva najavu unapred, a Markušev ističe i to da kada se radi nešto što se voli da je to unapred osuđeno na uspeh. Novac zarađen sa raznih snimanja i iznajmljivanja on dalje ulaže u motocikle i automobile, kako bi konstantno obogaćivao svoju široku kolekciju i na taj način ispunjavao sebi snove i želje.

(Promo - tekst / Foto: Promo)

Kurir