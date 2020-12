Neka vaše popodne postane sinonim za uživanje i opuštanje

Koje su prve misli koje vam prođu kroz glavu kada se probudite? Da li pomislite na drage osobe, ili na sve one zadatke koji vas čekaju na listi obaveza?

Možda se već unapred fokusirate na kraj radnog vremena i popodnevne sate, koji su rezervisani za porodicu, prijatelje i zabavnije aktivnosti koje su sinonim za sreću i trenutke za opuštanje.

Bez obzira na to da li ste jutarnji ili popodnevni tip osobe, ne sumnjamo da većina vas pomisli na šoljicu prave domaće kafe „čim otvori oči“. Baš ta šoljica je često potrebna doza motivacije, energije, naša veza sa sobom i drugima, usporavanje vremena za važne stvari, ne samo ujutru već i u svakom delu dana.

Hajde da priuštimo sebi neprocenjivi osećaj uživanja u gutljaju popodnevne kafe, koja će probuditi sva čula i podići nam nivo energije. Zastanimo tada na trenutak ili dva i zapitajmo se šta je ono što nas najviše ispunjava, čemu već toliko dugo želimo da se posvetimo, a nikako da stignemo.

Deljenje popodnevnih trenutaka sa najmilijima ima posebnu draž, zato ga započnite razgovorima sa članovima porodice ili pozovite prijatelje i oraspoložite ih nekom duhovitom pričom. Ništa nije preče od momenata koje treba da posvetimo svemu što predstavlja prioritet u našim životima. Zato, neka šoljica domaće Grand kafe bude poziv na druženje i podsetnik na ono za šta jednostavno moramo da imamo vremena. Hajde da odlučimo da imamo vremena za ono što je stvarno važno! Ne sutra ili sledeće nedelje nego sada. Baš ovog popodneva.

foto: Promo

Iskoristimo naša popodneva za nove ili stare interesantne hobije. Postoje različite zanimljive tehnike crtanja ili slikanja, koje će sigurno osloboditi vašu kreativnost i u koje možete uključiti i najmlađe članove porodice. Ne sumnjamo da će ovo biti odlična prilika za mnogo smeha i zabave. Ako biste usput i da se zasladite, pravac u kuhinju, i u potragu za receptima za kolače. Sigurni smo da u vašoj kući postoji mnoštvo sastojaka koje možete iskoristiti za pravljenje jednostavnih kolača, a uz šoljicu omiljene kafe, uživanje u njima će biti potpuno.

Ako ponekad osećamo i potrebu da ostanemo sami sa sobom, i to je sasvim u redu. Želimo samo udobno da se smestimo u neki kutak svog doma, maštamo, sanjarimo, čitamo. Možemo da „prelistamo“ i šta to ima novo na sajtu Grand kafe, i pronađemo brojne zanimljive tekstove. Uz to, iskoristimo ga da skuvamo domaću kafu baš onakvu kakvu je volimo i uživamo u svakom gutljaju. Ovakvi rituali su veoma značajni za „punjenje baterija“.

I zato svako popodne nađite jedan trenutak za sebe, one i ono što volite. Neka popodne bude novi početak dana, koji ljubomorno čuvamo i koristimo na najbolje moguće načine. Vreme je dragoceno, zato zakuvajte vašu omiljenu Grand kafu i posvetite se onome što je zaista važno!

(Promo - tekst / Foto: Promo)

Kurir