DANIJELA STIL NA PRAZNIČNOM AKCIJSKOM POPUSTU!

Danijela Stil je ime koje ste sigurno do sada već čuli ili pak imali priliku da ga pročitate gotovo na svakoj trafici, pa čak i ako ne znate o kome se radi. To ni ne treba da bude čudno jer ova američka spisateljica, jedna od najprodavanijih, do sada je prodala više od 800 miliona primeraka svojih knjiga širom sveta. U pitanju je jedna od najprepoznatljivijih i najpopularnijih pisaca romana u kojima preovladavaju motivi ljubavi i romanse. Ova autorka koja je počela da se bavi pisanjem još kao dete, prvi svoj roman napisala je sa devetnaest godina, a objavila ga je 1973. godine. Od tada pa sve do sada objavila je još preko 500 ljubavnih romana od kojih je više od 20 adaptirano za male ekrane.

Kako se bliži period prazničnih odmora i putovanja, online knjižara Knjige na dlanu odlučila je da pripremi sjajne akcije i popuste na knjige koje potpisuje upravo Danijela Stil kako bi svim svojim čitaocima i pratiocima dodatno ulepšala prazniče dane. Takođe ćemo vam ovom prilikom predstaviti neke od popularnijih i traženijih izdanja koja su trenutno na sjajnoj akciji.

Danijela Stil – Pitanja srca

Houp Dan je vrhunski fotograf i živi sama u svom modernom potkrovlju u Sohou. Posle jednog tragičnog gubitka, konačno uspeva da pronađe zadovoljstvo i mir u životu… A onda je tog Božića otišla za London da fotografiše jednog pisca svetske slave. Fin O’Nil zrači toplinom i dečačkim šarmom, i ubrzo uspeva da odvede Houp na svoje usamljeno imanje s ogromnom kućom u unutrašnjosti Irske. Houp ne može da odoli njegovom magnetizmu i briljantnom umu. Međutim, uskoro se pojavljuju pukotine u njegovim pričama – praznine u prošlosti, nekoliko nevinih laži, napadi ljubomore.

foto: Promo

Ovaj roman koji potpisuje Danijela Stil, pored veoma intrigantne radnje, izdvojili smo i zbog više nego velikodušnog popusta od preko 50% i sjajne cene od samo 249 dinara!

Danijela Stil – Druga prilika

Ekscentrični svet visoke mode sastaje se sa zakopčanim svetom Avenije Medison u privlačnoj priči Danijele Stil o dvoje ljudi savršenih jedno za drugo, ali iz potpuno različitih svetova. U svežem, duhovitom osvrtu na to šta se dešava kad žena koja ima sve konačno sretne sebi ravnog muškarca, Danijela Stil pokazuje da i u ljubavi i u životu nikada nije kasno za drugu priliku.

Još jedno izdanje sa popustom od preko 50% i cenom od samo 249 dinara u online knjižari Knjige na dlanu!

Danijela Stil – Polarna svetlost

Aleksa Hamilton je uspešna pomoćnica državnog tužioca koja radi na izuzetno važnom slučaju serijskog ubice i silovatelja. Sa ćerkom Savanom živi u Njujorku.

Kada počnu da stižu preteća pisma, Aleksa se suočava sa najvećim strahom u životu – da nešto loše može da se dogodi njenoj mezimici. Saterana u ćošak, boreći se sa demonima iz prošlosti, Aleksa se odlučuje na očajnički korak: primorana je da prepusti ćerku na čuvanje bivšem mužu, koji je na nagovor svoje majke izneverio i ostavio pre 10 godina. Savana, koja gotovo da i ne poznaje ni svog oca a kamoli njegovu porodicu, nevoljno odlazi u Čarlston.

Ipak, nova sredina i nova porodica, pod jakim uticajem slavnih predaka, veoma izražene svesti o vrednosti Građanskog rata i vojnicima Konfederacije, kao i tradicionalna južnjačka gostoprimljivost, neće uspeti da naruše snažnu vezu između majke i ćerke.

Kupite knjigu Polarna svetlost već danas za manje od 200 dinara na online knjižari Knjige na dlanu!

Autor: Nikola Radenković

Kurir