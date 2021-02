OneBlade – gedžet koji je neophodan svakom muškaru koji drži do sebe

Moderni muškarci danas veoma paze na svoj izgled. Stilizovana frizura više nije jedino oličenje stila jednog muškarca. Upravo su brada ili brkovi ti zahvaljujući kojima se njihov vlasnik oseća muževnije, dominantnije i privlačnije.

Oni nisu samo deo modnog izraza, već muškarcu koji ih nosi daju dodatnu osobenost i naglašavaju individualizam. U zavisnosti od toga da li je duga, kratka, neobavezna, “od tri dana”, šalje poruku i o stilu osobe koja je nosi.

Da bi brkovi i brada uvek dobro izgledali, aparati za brijanje su deo uobičajene rutine svakog modernog muškarca. Pomoću njih brada i brkovi uvek izgledaju uredno i sređeno.

Tvoj stil. Tvoja pravila.Tvoj izbor

Baš zato je izbor mnogih muškaraca Philips OneBlade, hibrdni uređaj koji bukvalno uvodi revoluciju u dosadašnje brijanje, jer pomoću njega možete i brijete bradu, da je trimujete i da je oblikujete. Uz ovaj gedžet u rukama, za tili čas postajte pravi profesionalac!

Philips OneBlade unosi revoluciju u brijanje jer vam omogućava da u svakom mmomentu i na svakom mestu vaša brada izgledata uredno i stilizovano

Sa OneBlade-om možete da se brijete na mokro ili suvo, sa ili bez pene, a pošto je vodootporan - čak i pod tušem. Na vama je da odaberete svoj stil i odredite svoj ritual brijanja.

Trimuje, oblikuje, brije

Praktičan je i jednostavan za korišćenje, i ima mnogo prednosti u odnosu na slične proizvode na tržištu. Najpre, brije bilo koju dužini brade. Prati konture lica i lako se probija čak i kroz gustu, dugačku bradu, podrezujući svaku dlačicu ravnomerno. Drugo, oštrice briju sa obe strane tako da se uređaj prilikom brijanja može povlačiti i na gore i na dole. Da bi se izbegla dosadna iritacija, na zaobljenim oštricama se nalazi glatki premaz.

Takođe, ne manje bitno, ima i dvostruki sistem zaštite kože od posekotina.

Zavisno od modela, baterija može da podrži rad od 45 do 90 minuta dok punjenje, zavisno od modela traje od osam sati kod osnovnih, do samo jedan sat kod PRO modela. On nije brijač ili trimer, on je OneBlade, uređaj i za brijanje i za trimovanje i za oblikovanje brade!

Karakteristike Philips OneBlade:

Zamenjive oštrice traju do 4 meseca

Vodootporna drška za mokru i suvu upotrebu, sa ili bez pene

Brijanje čak i pod tušem

Češljići za trimovanje različitih dužina

Dugotrajna baterija

Brzopokretna oštrica pomera se 200 puta u sekundi, čak i kroz najdužu bradu

