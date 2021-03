OTKRIVAMO: KAKO IZGLEDA POSAO SNOVA U SRBIJI I KAKO DA KONAČNO NAPUNITE BATERIJE?

Kako pomoći sebi i napuniti baterije?

Šta bi bilo da je svako od nas mobilni telefon?

Zamislite sada da ste mobilni telefon… Ako se baterije telefona ne napune dovoljno, on ne funkcioniše pravilno. Ekran mu postaje tamniji, funkcije sporije, a aplikacije ne rade. Isto se događa i sa vama kada je „baterija skoro prazna“.

Stoga, kao što punite telefon svake noći, jako je važno da svake noći napunite i svoje "baterije" da biste pravilno funkcionisali i bili zdravi. Spavanje je zapravo vaš “punjač”!

Dormeo Dan spavanja

Zbog toga smo izabrali upravo „Punjenje baterija“ kao temu ovogodišnjih Dormeo dana spavanja, koji uz popuste na Dormeo asortiman, traju do 22. marta, dok sam Dan spavanja obeležavamo 19. marta. Želimo da podignemo svest o tome koliko je važan zdrav san i podstaknemo ljude da redovno pune „baterije“ tokom noći - kako bi svakog dana mogli da žive punim plućima. Ove godine, u ovim turbulentnim vremenima, naša misija je još važnija.

Kako se obavlja posao snova? Spavanje za 100.000 dinara

Podsećamo da svake godine za Dormeo Dan spavanja biramo i Dormeo Spavača godine, čiji je zadatak da odspava 8h u našoj prodavnici i tako zaradi 100.000 dinara. Na žalost, naš prošlogodišnji Spavač Vlada, vatrogasac i spasilac iz Valjeva, nije dobio tu priliku u 2020. godini zbog pandemije…

Zato ove godine, uz sve mere zaštite, Vladimir će u Facebook prenosu ipak obaviti svoj odlično plaćeni radni zadatak. Zato lajkujte Dormeo.rs na Fejsu i pogledajte kako se to obavlja odgovoran posao Dormeo spavača. Ne propustite, sutra - subota 13. Mart… Dormeo Spavač 2020. na Fejsu već od 9h!I tu nije kraj iznenađenjima! Ovog vikenda i dodatni popust

