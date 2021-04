APSOLUTNI REKORDER – Meridian kazino isplatio džekpot od preko 3.000.000 EVRA!

Meridian ponovo dominira – sam početak 2021. bio je dovoljan da padne kazino rekord koji će teško igde biti oboren.

U prva tri meseca 2021. Meridian kazino je igračima isplatio globalni kazino džekpot ukupne vrednosti od više od TRI MILIONA EVRA!

Konkretno, zaključno sa martom 2021. palo ih osam komada, i to na ultra popularnim slot igrama: Legend of Hydra, Eternal Gold, Silverback Multiplier Mountain, Age of the Gods: Book of Oracle, Sweet Bonanza, Wolf Gold, Emeralg King Rainbow Road i Odd One Out.

A najveća kazino poslastica jeste specijalna promocija za nove igrače - otvori nalog i očekuje te 100 GRATIS SPINOVA na fantastičnoj igri Jellyfish Flow Ultra!

Pored činjenice da nudi ubedljivo najveći broj online slot igara na internetu, Meridian online kazino je apsolutni hit kod igrača – pre svega ovakvih džekpotova, ali i vrhunskog Texas Hold’em pokera.

Isprobaj svoju sreću, jer veliki broj srećnih dobitnika u Meridian kazinu svoj put do ogromnog keša počeo je preko 100 BESPLATNIH SPINOVA.

Promeni svoj život preko noći – u Meridian onlajn kazinu!