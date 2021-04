Kako su kravata i japanke postale novi modni trend poslovnih ljudi: Kancelarija među četinarima ili na obali reke

Nova normalnost u kojoj živimo već više od godinu dana, sa sobom je donela i brojne nove obrasce ponašanja, a kako vreme prolazi sve je izvesnije da su neke od promena tu da ostanu. Činjenica da se koncept rada od kuće za mnoge pokazao kao veoma uspešan eksperiment sa brojnim prednostima, dovela je do toga da sve više kompanija razmatra da ovu praksu zadrži i kada se vratimo u onu „staru normalnost“ od pre pandemije. Na ovoj novostečenoj slobodi pre svega možemo da zahvalimo modernim tehnologijama koje su nam omogućile da efikasno „radimo od kuće“ sa bilo koje lokacije gde nam je dostupna mobilna mreža i internet veza.

Tako uz pravu mrežu, za svoju privremenu kancelariju možemo odabrati planinsku kuću među četinarima ili porodičnu vikendicu na obali reke, bez bojazni da ćemo tokom ključnog razgovora sa šefom ostati bez dometa ili internet veze. Da je upravo mts mreža taj pravi izbor, već drugu godinu za redom, dokazuju parametri „Benčmark istraživanja“ RATEL-a, prema kome mts ima gotovo stoprocentnu pokrivenost u velikim i malim gradovima, a od konkurencije se ističe upravo po najboljem ostvarenom rezultatu u ruralnim područjima na teritoriji cele Srbije.

Dodatno, uz raspoloživost usluge prenosa podataka koja omogućuje nesmetan pristup mejlu i rad sa dokumentima, ma gde se nalazili bez problema možemo pristupati velikim fajlovima i deliti ih sa kolegama. Uživanje u blagodetima „mobilnog radnog mesta“ može pokvariti jedino činjenica da spor internet više nije izgovor za isključivanje kamere tokom sastanaka i video konferencija, pa nam preostaje samo stari dobri trik televizijskih voditelja – kombinacija elegantne košulje sa kravatom, omiljenih bermuda i japanki.

U godini koja je za nama, svet se neupitno promenio, ali jedno je ostalo isto – stalna povezanost je imperativ za život u modernom društvu. Samo što nas u uslovima modernih tehnologija to ne ograničava, već nudi slobodu i nebrojane mogućnosti koje smo do skoro mogli samo da zamišljamo. Teams sastanak uz prvu jutarnju šetnju kroz seosku idilu? Uz mts mrežu, mrežu broj 1 u Srbiji, sve to postaje realnost!

