Zašto svi treba da ugrade novu pvc stolariju

Pvc stolarija je već decenijama jedna od najprodavanijih stolarija na tržištu. Postala je standard kada su nove kuće i stanovi u pitanju, dok se sve više potrošača odlučuje da stare prozore i vrata zamenim novim, upravo od pvc-a. Zašto je to tako i koliko se, ustvari, isplati ugraditi novu pvc stolariju?

Čega se naši ljudi najviše plaše? Promaje, naravno. Stari, dotrajali drveni prozori i balkonska vrata puni su sitnih pukotina, nastalih od višegodišnje (ili višedecenijske) upotrebe. Posledica lošeg dihtovanja oseti se u danima kada je hladno ili kada duva jak vetar. Od prozora stalno „vuče cug“, tako da ste primorani da menjate raspored nameštaja u sobi, kako biste se zaštitili od promaje. Neko, ko je osetljiv, naročito treba da vodi računa da se ne prehladi u ovakvim uslovima. Rotiranje nameštaja u sobi, nije uvek izvodljivo. Na primer, dešava se da je radni sto u dečijoj sobi okrenut ka prozoru i da ne možete nigde da ga premestite jer je soba suviše mala. Pošto je to jedini mogući raspored, hladan vazduh struji pravo ka detetu dok ono sedi i radi domaće zadatke. Loša stolarije narušava udobnost stanovanja. Nova pvc stolarija je idealno rešenja. Pvc prozori i pvc vrata imaju posebne gumene dodatke koji obezbeđuju savršeno prijanjanje i, samim tim, odlično dihtovanje. Pvc, kao materijal daleko je zahvalniji jer je neporozan. Otporniji je od drveta. Ne troši se vremenom i u njemu se ne stvaraju mikro pukotine. Ne mora se farbati kao drvo, niti premazivati zaštitnim sredstvima.

Kada je kvalitet života u pitanju, sledeći na listi razloga zašto treba ugraditi pvc stolariju, jeste bolja zvučna izolacija. Ukoliko u svom stanu ili kući imate prozore koji su okrenuti ka prometnoj ulici, ona dobro znate koliko buka spolja može biti neprijatna. U odnosu na staru stolariju, pvc stolarija ima još jednu prednost osim dobrog dihtovanja. To su dupla, vakuumski spojena, stakla na prozorskim oknima. Odlično prijanjanje površina u kombinaciji sa posebnim staklima čini da su pvc balkonska vrata i pvc prozori skoro hermetički zatvoreni. Bez obzira na to, provetravanje stanova je jednostavno, zato što prozori i vrata nove generacije imaju i sistem otvaranja na kiper. Na taj način oni su odškrinuti i stoje u stabilnom položaju. Time se obezbeđuje stalna cirkulacija vazduha.

Međutim, štednja novca je mnogima najveća motivacija za kupovinu pvc stolarije. Da li znate da ona posle samo nekoliko godina samu sebe isplaćuje? Kako je to moguće? Cene pvc stolarije su povoljne i ne razlikuju se mnogo od proizvođača do proizvođača. Izražene su po kvadratnom metru, tako da svako može lako da izračuna okvirnu sumu koja mu je potrebna da zameni svoju staru stolariju. Činjenica da nakon ugradnje počinjete da štedite nova, postaje brzo vidljiva. Naime, pvc stolarija pruža odličnu toplotnu izolaciju objekta. Zahvaljujući tome, prostorije će se lakše zagrevati zimi i rashlađivati leti. Računi, koje plaćate za energente koje koristite za grejanje, će se smanjiti. Ukoliko se grejete na gas, imate kotao na čvrsto gorivo ili struju, tokom grejne sezone potrošićete znatno manje novca. Štaviše, ako stanujete u zgradi sa daljinskim centralnim grejanjem, eliminisaćete potrebu za dogrevanjem, koju većina vlasnika stanova sa starom stolarijom trenutno ima. Dobra izolacija omogućava uštedu energije od 15% do 30% na godišnjem nivou. Preporučljivo je da, ukoliko ste u mogućnosti, dodatno uradite i izolaciju spoljnih zidova na kući ili stanu. Tada je efekat potpun, a Vi zadovoljni pošto ne rasipate novac i energiju.

Svaki napor da uštedite energiju ne odražava se samo na Vaš džep, već i na očuvanje životne sredine. Manja potrošnja struje znači i manje zagađenje vazduha. Dovoljno je da svako da svoj, makar mali, doprinos. Generalno, smanjena potrošnja bilo kog energenta doprinosi manjem zagađenju. Dobra izolacija doprinosi da se radijatori ređe pale jer temperatura zadata na termostatu sporije pada nego inače.

Pvc stolarija će znatno ulepšati izgled kuće ili stana, ne samo spolja već i iznutra. Najprodavanija boja je bela, ali ona nije jedina. U ponudi su modeli u raznim bojama, tako da svako može lako da nađe baš onu nijansu koja se najbolje uklapa u enterijer i eksterijer. Ne samo što će Vaša nekretnina izgledati lepše sa novim pvc prozorima i pvc balkonskim vratima, već će joj nova stolarija podići cenu.

Prednost pvc stolarije je i što se retko kvari. Kada zatreba, servis i popravka su obezbeđeni kod proizvođača. Prilikom kupovine dobija se višegodišnja garancija. Više o pvc stolariji saznajte na mirandre.com gde se nalazi kompletna ponuda proizvođača i prodavaca na domaćem tržištu.

Pvc stolariju ne čine samo prozori i vrata, već mnogo više od toga. Ona se koristi za pregrađivanje kancelarijskog prostora, zastaklavanje terasa i verandi ili pravljenje zimske bašte. Više različitih sistema otvaranja: klasično, klizno, harmonika ili kombinovano – omogućavaju nam veću slobodu prilikom dizajniranja prostora, ali doprinose i boljoj funkcionalnosti.

Ukoliko u svom stambenom ili poslovnom prostoru još uvek niste zamenili staru stolariju, nemojte to stalno odlagati. Ulaganje će Vam se višestruko isplatiti. Prilikom kupovine i ugradnje, postavite nove roletne i komarnike. Nemojte štedeti na ovim dodacima, veoma su praktični i koristiće Vam u budućnosti.

M. K.