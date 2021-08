SAVETI ZA MODERNE MLADE MAME: Kako birati opremu za novorođenče

Dolazak bebe podjednako je uzbudljiv, koliko i lep, radostan i euforičan, posebno ukoliko se radi o prvom detetu. Današnje, „moderne“ mame biraju raznovrsnu opremu za novorođenče čak i unapred, opremajući kompletno sobu, birajući kolica za blizance ili druge varijante, ali i zadovoljavajući sopstvene potrebe za ulepšavanjem uz praktične detalje. Kolica su neizostavan deo opreme za bebe, i biraju se često i na osnovu raspoloživih dodataka, mogućnostima za transformacije i promene delova, kao i „moćnom“ dizajnu. Pored toga, mlade mame često vole da obraduju i sebe kvalitetnim odevnim predmetima, obućom i modnim dodacima. Za to su zadužene Valentino patike, ali i atraktivan nakit koji uvek može da popravi dan.

Kolica za blizance – mame biraju vanvremenski dizajn i niz funkcija

Deo bebi opreme koji olakšava svakodnevnicu sa mališanima, kretanje i šetnju, jesu kolica. Posebno ukoliko se radi o blizancima, u tome je još veći značaj posedovanja jednog kvalitetnog modela, koji će imati niz funkcija i olakšavati odgajanje dve bebe istovremeno, bez obzira na pol. Kolica za blizance mogu imati sedišta koja su postavljena jedan ispred, ili pored drugog. Moguće je odabrati i sisteme „3 u 1“, koji obezbeđuju kolevku za uzrast do 6 meseci, zatim sedište za automobil i sportsko dodatno sedište za uzrast čak i do 36 meseci starosti dece. Za odgajanje dvoje dece istovremeno, od velike važnosti je da kolica imaju dodatke poput torbe koja se jednostavno može okačiti, kao i prostora ispod sedišta za dodatno odlaganje stvarčica, i naravno nezaobilazne zaštitnike od sunca, kao i zimske navlake za noge. Sve to, „moderne“ mlade mame danas znaju i pre nego što pogledaju aktuelnu ponudu, jer jednostavno znaju šta je praktično i u trendu.

Valentino patike za udobne i duge šetnje sa bebom

Kako bi se vožnja kolica pretvorila u pravu zabavu, koja nekada može trajati i satima, čak i kada se u njima nalaze dve bebe, mlade mame vole da odaberu kvalitetne modele obuće. Jedni od njih su upravo Valentino patike, čuveni brend koji je osvojio srca velikog broja dama, svih generacija i preferencija. Ne samo da su poznate po kvalitetu koji omogućava ugodno nošenje dugi niz godina, već ih karakteriše i vrhunski dizajn, kao pravo osveženje za mame kojima je često potreban beg od istih obaveza tokom čitavog dana. Prava relaksacija može biti odlazak u prvoklasni šoping, kao i odabir da Valentino patike budu izvor udobnosti i komfora koji će pratiti kvalitetna kolica za blizance u šetnjama parkovima, ulicama i tržnim centrima.

Univerzalni nakit kao modni dodatak svake mame

Sigurno je da „moderne“ mlade mame ne odustaju od nošenja dekorativnih detalja, a jedan od njih je i prepoznatljiv nakit. Možda će samo za razliku od nekadašnjih dugačkih ogrlica i glomaznih minđuša, danas odabrati praktičan i atraktivan sat, koji će tačno pokazati koliko je trajala šetnja i vožnja najkvalitetnijih kolica, kao i signalizirati da je vreme za hranjenje bebe. Kada mame biraju nakit, uglavnom se vode praktičnošću i univerzalnošću kao osnovnim kriterijumima kupovine. Važno je da komadi budu jednostavni za „uklapanje“ sa svim bojama i stilovima – najviše uz patike, ali i papuče baletanke, jer uglavnom je to obuća koju svaka mama bira za udobno kretanje sa bebom. „Moderne“ mlade mame su atraktivne, znaju šta je aktuelno i prate svetske trendove. Zbog toga mogu jednostavno da odaberu najkvalitetnija i istovremeno vrlo funkcionalna kolica za blizance, kao i sve neophodne detalje, kako za bebe, tako i za sebe. Zbog toga obožavaju udobne Valentino patike, koje se savršeno „slažu“ uz svaki nakit, a dok mama izgleda savršeno, vožnja bebe je u potpunosti komforna i ležerna.

