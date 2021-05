OD SUTRA "VOJNA AKADEMIJA" NA KURIR TELEVIZIJI Gledajte seriju snimljenu po istinitim likovima i događajima

Pratite avanture mladih kadeta radnim danima u 10 časova, sa reprizom u 23:40 na Kurir televiziji. Prvu epizodu možete da gledate sutra u 10 časova. Serija “Vojna akademija” zasnovana je na istinitim likovima i događajima, a govori o tome kako žive kadeti i kadetkinje koji se školuju na Vojnoj akademiji. Priča prati nekoliko ličnih sudbina kadeta i kadetkinja, od prve radosne vesti da su primljeni na studije Vojne akademije, preko sudara sa realnošću vojničkog života, do uspostavljanja ravnoteže između napora i ljubavi njihovih mladih života. Glavni likovi su mladi ljudi čiji se život iznenada menja ovom, za većinu njih, radosnom vešću. Tu su i njihovi roditelji, iz različitih socijalnih okruženja i iz raznih delova Srbije, koji različito reaguju na profesionalni izbor svoje dece - od grotesknog ushićenja, do tihog negodovanja, zavisno od mnogih klišea i predrasuda koji postoje nasleđeni iz prethodnih vremena. Neočekivana tema, obrađena od strane scenariste Gordana Mihića, otvorila je, uz maestralnu režiju Dejana Zečevića, čitav jedan, do sada u sebe zatvoren svet.

Glavne uloge tumače: Radovan Vujović, Bojan Perić, Tijana Pečenčić, Branko Janković i mnogi drugi...