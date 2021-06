ZAOKRUŽENI PROGRAMI ČETIRI BINE: Amelie Lens i Maceo Plex predvode moćan spisak izvođača za Exitov jubilej!

Ovog leta dve kultne bine svetske elektronske scene – Exitove mts Dance Arena i No Sleep Novi Sad doneće potpuno novu dimenziju festivalskog iskustva, vraćajući život životu nakon više od 15 meseci. Amelie Lens, Maceo Plex, Tijana, Magdalena i Andrew Meller su nova, upravo potvrđena imena na mts Dance Areni, a Patrice Bäumel, Agents Of Time, Farrago, Adiel i Roman Flügel na epicentru progresivne elektronike No Sleep Novi Sad bini. Svi oni pridružuju se nizu brojnih svetskih i regionalnih zvezda kao što su David Guetta, DJ Snake, Tyga, Robin Schulz, Asaf Avidan, Paul Van Dyk, Sabaton, Honey Dijon, Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Boris Brejcha, Artbat, Hot Since 82, Sheck Wes, Topic, Satori, Meduza, Denis Sulta, Amira Medunjanin, Laibach i stotine drugih koji su ranije potvrdili svoj dolazak na proslavu 20. godišnjice EXIT festivala, planirane od 8. do 11. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi. Svoje potpune programe objavljuju i kultni Urban Bug i Gaia Experiement Trance, čime se predstavlja ukupno više od 100 novih izvođača potvrđenih za Exitov jubilej. Precizan raspored dosad objavljenog programa po danima dostupan je na zvaničnom sajtu festivala, uporedo s početkom prodaje jednodnevnih ulaznica, planirane za danas, tačno u podne.

Full lineups for Mts Dance Arena, NSNS & Urban Bug revealed | EXIT 20th anniversary 2021:

Belgijska techno zvezda Amelie Lens jedna je od najomiljenijih hedlajnerki mts Dance Arene poslednjih godina. Eksperimentiše sa old school trakama kojima daje futuristički „štih“, a njen „jedinstveni, čisti oblik vanvremenskog techna", u kojem opsesivno pazi na detalje, i ništa ne prepušta slučaju, osigurao joj je legendarni status i hordu fanova širom sveta. Maceo Plex je jedan od najvećih elektronskih umetnika današnjice i novi predvodnik svetske scene. Ovaj headliner najvećih bina za EXIT je više puta ponovio da je jedan od najboljih svetskih festivala, i čak izjavio da je to „jedino mesto gde i dan-danas ima tremu“. Uz njih na Exitovu Arenu stižu „techno ambasadorka“ Srbije u svetu Tijana T, zatim Magdalena i Andrew Meller u zajedničkom setu, Johannes Brecht u lajv izdanju, kao i Bona Fide.

No Sleep Novi Sad binu pojačavaju Patrice Bäumel, holandski DJ s dugogodišnjem iskustvom, nadolazeće techno zvezde Belgijanac Farrago i multitalentovana Italijanka Adiel, zatim Agents Of Time u DJ setu, jedan od najznačajnijih aktera nemačke elektronske scene, muzički kameleon

Roman Flügel i još jedan Holanđanin, vrsni elektronski producent i kompozitor Eelke Kleijn. NSNS program bogatiji je za nastupe Dejana Milićevića, b2b set domaćih miljenika publike Vladimira Aćića i Filipa Xavija i povratak srpskog producenta s njujorškom adresom X-Coasta, Mesta će biti i za mlade nade – fpobednicu prvog Let's mix it DJ takmičenja 2020. godine Katalinu, drugoplasiranu na istom takmičenju Lannu i finalistu FN-a (Filip Nikolić), a pored njih stižu i istaknuti DJ i producent na regionalnoj sceni TKNO, srpsko-brazilski duo Duc in Altum, zatim RAR i Human Rias.

Regionalno poznata elektronska bina Urban Bug u četiri festivalske večeri donosi zaokružen program s čak 84 izvođača, dok je Gaia Experiement Trance današnjom objavom Speciesa i Hardyja Velesa u lajv izvođenjima takođe zaključio svoj lineup.

PROTOKOL ZA FESTIVALE KAO NAJBEZBEDNIJA MESTA OKUPLJANJA I NACIONALNA KAMPANJA ZA VAKCINISANJE

Vodeći srpski muzički festivali su nedavno predstavili protokol, kreiran u skladu s poslednjim naučnim istraživanjima širom Evrope, koja potvrđuju da je, uz određena ograničenja ulaska na događaje, rizik od širenja zaraze gotovo zanemarljiv. Protokol predviđa da će na festivale moći da uđu oni koji su vakcinisani, imaju potvrdu da su preležali Covid-19, koji poseduju negativan PCR ili antigenski test, čime će ova okupljanja biti jedna od najbezbednijih. Krizni štab se pozitivno izjasnio o protokolu, i predvideo povratak manifestacija od 21. juna, pod uslovom da je najmanje 50 odsto punoletnih građana vakcinisano do tog datuma, uz dalje poboljšanje epidemiološke situacije. Ujedinjeni festivali Srbije, koje predvode EXIT i ostali ključni akteri srpske festivalske scene, pokrenuli su nakon toga i nacionalnu kampanju za vakcinaciju mladih zahvaljujući kojoj se sam proces ubrzao, pa je do željenog cilja ostalo da se vakciniše svega dva odsto, dok je u isto vreme epidemiološka situacija drastično poboljšana.

20. GODIŠNJICA EXIT FESTIVALA

Velika proslava 20. godišnjice EXIT festivala biće održana od 8. do 11. jula 2021. na Petrovaradinskoj tvrđavi, a svoje nastupe već su potvrdila neka od najvećih svetskih i regionalnih imena kao što su David Guetta, DJ Snake, Sabaton, Nina Kraviz, Paul Kalkbrenner, Tyga, Solomun, Amelie Lens, Maceo Plex, Denis Sulta, DJ Topic, Robin Schulz, Asaf Avidan, Satori, Boris Brejcha, Honey Dijon, Hot Since 82, Meduza, Paul van Dyk, Artbat i Sheck Wes.

Potpuni raspored po danima nalazi se na zvaničnom sajtu festivala, gde će pravovremeno biti objavljena sva moguća pomeranja nastupa s jednog datuma na drugi, kao što je, na primer, pomeranje nastupa grupe Sabaton na petak, 9. jula.

U prodaji se trenutno nalazi ograničen kontigent ulaznica za EXIT festival 2021. po promo ceni od 6.990 dinara, i uz uštedu od 40 odsto u odnosu na finalnu cenu. Sve ulaznice kupljene za izdanje 2020. važe za ovogodišnji festival.

Ograničen kontigent jednodnevnih ulaznica, po poklon ceni od 1.990 dinara, uz 50 odsto popusta, biće pušten u prodaju u utorak 8. juna, tačno u podne. U pitanju je jako ograničen broj ulaznica koji obično bude rasprodat za par sati, nakon čega se cena podiže. Ulaznice se mogu nabaviti putem zvanične stranice festivala, kao i putem prodajne mreže Gigs Tix.

