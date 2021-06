RADOST ZA PORODIČNI BUDŽET UZ NAJNOVIJE SVETSKE TRENDOVE

Jedan od najpopularnijih fashion brendova obuće i torbi OPPOSITE je odlučio da sve potrošače nagradi Velikom porodičnom akcijom.

Već ste svi navikli da OPPOSITE donosi najnovije svetske trendove po neverovatno povoljnim cenama.

U velikom broju OPPOSITE akcija i kampanja posebno mesto zauzima Velika porodična akcija koja u značajnoj merii štedi vaš kućni budžet.

Kupovinom artikala iz nove kolekcije ostvarujete 30% popusta do 13.juna a veliko interesovanje vlada i za patike u pola cene koje su na ovoj atraktivnoj ponudi do kraja meseca.

OPPOSITE maloprodaje možete pronaći širom Srbije i uveriti se u fantastičan izbor najaktuelnijih modnih trendova ove sezone.

Mi smo za vas posebno izdvojili veliki izbor trendy mokasina u svim letnjim bojama koje su sada dostupne već od 1.799. Preudobne platnene patike su must have ove sezone i na trenutnoj akciji su dostupne već od 1.399 dinara. Fashion sandale će vam doneti siguran trendy look a neverovatan izbor papuča oduševiće sve dame i to veoma pristupačnim cenama već od 999 dinara. Izbor torbi i rančeva modernog dizajna će vas staviti u trilemu koju da izaberete a cena će vam olakšati odluku da kupite svaku koja vam se dopada.

Posetite naš sajt i priuštite sebi modernu OPPOSITE obuću i torbe po povoljnim cenama.

