Više od 70 odsto posetilaca Exita vakcinisano ili preležalo koronavirus!

Anketa koju EXIT sprovodi među fanovima koji su već kupili karte za ovogodišnju veliku proslavu dve decenije festivala do sada je dala sjajne podatke – više od 70 odsto njih je vakcinisano ili preležalo koronavirus!

Exitov tim je pokrenuo anketu među posetiocima koji su kupili karte, kako bi proverio njihov status kada su u pitanju uslovi za ulazak na ovogodišnji festival. Dosadašnji rezultati su i više nego odlični – 64,4 njih je vakcinisano, 8,2 odsto je preležalo Kovid-19 u prethodnih šest meseci, 18,9 odsto se izjasnilo da će raditi PCR ili brzi test pre ulaska na festivalske kapije, dok se 8,5 odsto posetilaca nije izjasnilo o svom izboru.

Ovi podaci su još jedna potvrda da će festival na Petrovaradinskoj tvrđavi biti jedno od najbezbednijih mesta okupljanja u državi! Kao što je već poznato, vodeći srpski muzički festivali su predstavili protokol, kreiran u skladu s poslednjim naučnim istraživanjima širom Evrope, koja potvrđuju da je, uz određena ograničenja ulaska na događaje, rizik od širenja zaraze gotovo zanemarljiv. Protokol predviđa da će na festivale moći da uđu oni koji su vakcinisani, imaju potvrdu da su preležali kovid i oni koji poseduju negativan PCR ili antigenski test. Krizni štab se pozitivno izjasnio o protokolu, i predvideo povratak manifestacija od 21. juna, pod uslovom da je najmanje 50 odsto punoletnih građana vakcinisano do tog datuma.

Ujedinjeni festivali Srbije, koje predvode EXIT, Lovefest, Beerfest, Arsenal, Nišville, pokrenuli su nakon toga i nacionalnu kampanju za vakcinaciju mladih, zahvaljujući kojoj se sam proces ubrzao, pa je do željenog cilja ostalo da se vakciniše svega jedan odsto, dok je u isto vreme epidemiološka situacija drastično poboljšana, s padom obolelih od preko 90 odsto u prethodnih nekoliko sedmica.

Velika proslava dve decenije EXIT festivala biće održana od 8. do 11. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi, a svoje nastupe već su potvrdila brojne svetske i regionalne zvezde, kao što su David Guetta, DJ Snake, Tyga, Robin Schulz, Asaf Avidan, Paul Van Dyk, Sabaton, Sheck Wes, Meduza, Topic, Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Amelie Lens, Maceo Plex, Boris Brejcha, Honey Dijon, Artbat, Hot Since 82, Tijana T, Magdalena, Andrew Meller, Satori, Patrice Bäumel, Agents Of Time, Amira Medunjanin, Laibach i stotine drugih.

