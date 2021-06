UZ MTEL TV gledajte omiljeni TV sadržaj i kada ste daleko od kuće

Uz MTEL TV gledajte najtraženiji TV sadržaj na svim vašim uređajima po super ceni. TV paketi, kreirani prema vašim potrebama, sadrže 270+ EX YU TV kanala, 300 radio stanica, Video klub sa preko 250 naslova i omogućavaju vam da vraćate sadržaj do 7 dana unazad, da uslugu aktivirate na 6 uređaja i pratite sadržaj na do 4 uređaja istovremeno.

MTEL TV ponuda se stalno obogaćuje novim sadržajem. Dva nova kanala u MTEL TV ponudi su Tanjug i Televizija srpske dijaspore.

Najpoznatija novinska agencija sa Balkana -Tanjug, pruža gledaocima više od vesti! Savremeni informativni kanal pored kratkih vesti i informativnih emisija obuhvata i analize važnih događaja, ekskluzivne intervjue i dokumentarni program, dok veliku pažnju privlače i vesti na engleskom jeziku, zatim, dešavanja u šoubiznisu ali i ekonomiji.

Televizija srpske dijaspore (TSD) je prva televizija na našem jeziku koja ima dozvolu za emitovanje programa od strane nemačkih vlasti. U osnovi uređivačke politike TSD-a je povezivanje naroda sa prostora Zapadnog Balkana koji žive u inostranstvu, a emisije i teme koje se obrađuju su od značajne koristi našim iseljenicima širom sveta.

Nova serija u MTEL Video klubu “Beležnica profesora Miškovića” uvešće vas u žanrovski svet misterije i detektivskog trilera, i dočaraće vam misteriozne pojave koje su se dešavale u Srbiji i koje su zabeležene u maloj beležnici sa crnim koricama, beležnici profesora Miškovića.

U MTEL Video klubu gledajte i druge aktuelne serije kao što su: Jedini izlaz, Tajna vinove loze, Državni službenik, Slatke muke, 12 reči i mnoge druge.

Atraktivan TV sadržaj nije jedino što nudi MTEL TV. Uz aktuelne akcije sve što volite da gledate dobijate po sjajnim cenama.

Iskoristite akciju Plati 2, gledaj 4 meseca i ne propustite priliku da uživate 4 meseca u vrhunskom tv sadržaju po ceni pretplate na 2 meseca. Kupite ovu akciju u samo nekoliko jednostavnih klikova OVDE.

Sa akcijom Plati 6, gledaj 12 meseci zabava traje godinu dana uz veliku uštedu! U okviru ove akcije set top box uređaj (tv risiver) dobijate za samo 1 EUR! Odaberite paket i obavite kupovinu OVDE.

MTEL darivanje se ne zaustavlja na ovim akcijama. Pored značajne uštede, svi vi koji se opredelite za Double ili Max paketa, možete besplatno da gledate najnovije serije i više od 250 filmova iz MTEL TV Video kluba!

Za sve informacije kontaktirajte MTEL Korisničku podršku koja je dostupna sedam dana u nedelji, 365 dana u godini.

