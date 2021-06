Jonas Blue na Exitovu glavnu binu donosi hitove teške tri milijarde!

Proslava 20 godina Exita, planirana od 8. do 11. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi, postala je bogatija za još jednog headlinera s velikim talentom za stvaranje hitova. Britanski muzičar i producent Jonas Blue potvrdio je svoj nastup na glavnoj bini festivala. Upravo je Jonas, nakon Davida Guette, DJ Snakea i Tyge, još jedna zvezda ovogodišnjeg Exita čiji su pregledi hitova iz poslednjih nekoliko godina na You Tube-u prešli impresivne tri milijarde! Talentovani Britanac upisao se na moćan spisak svetskih i regionalnih zvezda koje će ovog jula stići u Novi Sad, a na kojem su već Sabaton, Nina Kraviz, Paul Kalkbrenner, Solomun, Amelie Lens, Maceo Plex, Denis Sulta, DJ Topic, Robin Schulz, Asaf Avidan, Satori, Boris Brejcha, Honey Dijon, Hot Since 82, Meduza, Paul van Dyk, Artbat, Sheck Wes, Laibach, Amira Medunjanin, Buč Kesidi. i stotine drugih, kojima se uskoro pridružuje još imena!

Do održavanja Exita ostalo je nešto više od 20 dana, a lineup slavljeničkog izdanja festivala i dalje se pojačava! Svetskim i regionalnim zvezdama pridružuje se Jonas Blue, engleski DJ, producent i tekstopisac, koji je postao superpopularan 2015. godine, kada je njegova dens-pop verzija pesme „Fast Car“ Tracy Chapmana ugledala svetlo dana u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ova obrada postala je ogroman hit, a sledile su je jednako uspešne „Perfect Strangers“, „By Your Side“, „Mama“, „Ritual“, i „Polaroid“, koje ovaj izuzetni muzičar donosi na Exitovu proslavu u Novi Sad.

STIGLA I ZVANIČNA SAGLASNOST KRIZNOG ŠTABA ZA ODRŽAVANJE EXITA

EXIT, kao deo Ujedinjenih festivala Srbije, dobio je od Kriznog štaba saglasnost za održavanje ovog leta. Uslove za organizovanje festivali su ranije predstavili kroz bezbednosni protokol Safe Events Serbia – ulazak se kontroliše i ograničava na one koji su vakcinisani, imaju antitela nakon preležanog virusa Kovid-19, ili su negativni na PCR ili brzom antigenskom testu. Protokol je zasnovan na najnovijim naučnim istraživanjima sprovedenim širom Evrope, koja su dokazala da je, uz navedena ograničenja prilikom ulaska na događaje, rizik od širenja zaraze gotovo zanemarljiv, a sami festivali postaju najbezbednija mesta okupljanja u zemlji.

Ujedinjeni festivali Srbije, pokrenuli su i nacionalnu kampanju za vakcinaciju mladih, zahvaljujući kojoj se sam proces ubrzao, pa je do željenog cilja ostalo da se vakciniše manje od jedan odsto građana, uz drastično poboljšanu epidemiološku situaciju.

20. GODIŠNJICA EXIT FESTIVALA

Velika proslava 20. godišnjice EXIT festivala biće održana od 8. do 11. jula 2021. na Petrovaradinskoj tvrđavi, a svoje nastupe već su potvrdila neka od najvećih svetskih i regionalnih imena, kao što su David Guetta, DJ Snake, Sabaton, Nina Kraviz, Jonas Blue, Paul Kalkbrenner, Tyga, Solomun, Amelie Lens, Maceo Plex, Denis Sulta, DJ Topic, Robin Schulz, Asaf Avidan, Satori, Boris Brejcha, Honey Dijon, Hot Since 82, Meduza, Paul van Dyk, Artbat, Sheck Wes i mnogi drugi.

ULAZNICE

U prodaji se trenutno nalazi ograničen kontingent regularnih ulaznica po promo ceni od 6.990 dinara, uz uštedu od 40 odsto u odnosu na finalnu cenu, kao i limitiran broj jednodnevnih ulaznica čiji početak prodaje je oborio festivalske prodajne rekorde. Sve ulaznice kupljene za izdanje 2020. važe za ovogodišnji festival. Ulaznice se mogu nabaviti putem zvanične stranice festivala, kao i putem prodajne mreže Gigs Tix.

