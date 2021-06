JOŠ 10 DANA DO EXITA: Proslava će biti glasnija uz Hladno pivo, Rundeka, Van Gogh, Marka Louisa i mnoge druge!

Počelo je odbrojavanje do festivala, a na Petrovaradinsku tvrđavu stižu glasne gitare i rifovi za veliku proslavu dve decenije Exita! Festivalsko leto u Srbiji je krenulo, a dvostruki evropski šampion na svoj spisak nastupa od 8. do 11. jula dodaje jaka regionalna i domaća imena. U Novi Sad, nakon Sabatona i Laibacha, stiže 45 novih izvođača koje predvode Hladno pivo, Rundek i njegov sastav Ekipa, Van Gogh, Marko Louis, Atheist Rap i Love Hunters. Čvrsta regionalna struja dat će dodatnu širinu programu festivala koji predvode David Guetta, DJ Snake, Tyga, Nina Kraviz, Paul Kalkbrenner, Solomun, Amelie Lens, Maceo Plex, Jonas Blue, Robin Schulz, Asaf Avidan, Satori, Boris Brejcha, Honey Dijon, Hot Since 82, Meduza, Sheck Wes i mnogi drugi.

foto: Promo

Gitare na Exitu pojačava niz generacijski uticajnih regionalnih izvođača. Na Main stage stižu Hladno pivo, jedan od najpoznatijih sastava ovih prostora, koji je u karijeri prošao put od andergraund boraca do benda koji je osvojio same vrhove top lista. Svakim albumom širili su svoje žanrovske okvire, a u Novi Sad donose najveće hitove, uključujući i novi „Carpe Diem“. Veliki Darko Rundek pojaviće se na Glavnoj bini praćen Ekipom, i odsvirati pesme iz svih faza rada, od Haustora do danas. Muzičko putovanje beogradskog rok sastava Van Gogh traje već 35 godina, a i dalje su, i posle 10 albuma, veliki magnet za publiku na Exitovoj Glavnoj sceni.

Visa Fusion bina predstaviće niz sjajnih regionalnih imena, kao što su jedan od najtalentovanijih i najproduktivnijih kantautora na našim prostorima Marko Louis, kultni novosadski punk rock bend Atheist Rap, sveži pobednici HEMI muzičkih nagrada Koala Voice i Deaf Radio, srpski finalisti istog takmičenja Dogs in Kavala, poznati novosadski hard rok bend Love Hunters, mađarski Fran Palermo, zatim Nemi pesnik, Instant karma, Ivan Jegdić, Esma’s band next generation, kao i pobednike konkursa Play@Exit – četiri sjajna autorska benda – Norveška šuma, Keni nije mrtav, The Petting Blues i Bas i stega.

Još dva benda prijavljena na Play@EXIT konkursu našli su svoja mesta na ovogodišnjem lineup-u. De Limanos i Bone Carver nastupiće u Explosive pabu, u kojem će ove godine biti smeštena Explosive bina, poznata po hardkor duhu i energičnoj atmosferi. Svoje nastupe na njoj ranije su potvrdili NBG, Proleće, DMT, Casillas, Fiskalni Račun i Nagön, zatim Forgotten Scream, Centurion, Obscured, Infest, Alitor, Bombarder, First Flame, Ground Zero, Reflection, Mind Prison, Bronze i св:Псета, zatim Mud Factory, Scaffold, Hill, Motorcharge, Quasarborn i Overdrive.

Zvanična saglasnost kriznog štaba za održavanje Exita

EXIT, kao deo Ujedinjenih festivala Srbije, dobio je od Kriznog štaba saglasnost za održavanje ovog leta, prateći bezbednosni protokol Safe Events Serbia, utemeljen na najnovijim naučnim istraživanjima sprovedenim širom Evrope. Uz kontrolisan i ograničen ulazak na one koji su vakcinisani, imaju antitela nakon preležanog virusa Kovid-19, ili su negativni na PCR ili brzom antigenskom testu, rizik od širenja zaraze na festivalima biće zanemarljiv, a oni sami će postati najbezbednija mesta okupljanja u zemlji.

20. godišnjica EXIT festivala

Velika proslava 20. godišnjice EXIT festivala biće održana od 8. do 11. jula 2021. na Petrovaradinskoj tvrđavi, a svoje nastupe već su potvrdila neka od najvećih svetskih i regionalnih imena, kao što su David Guetta, DJ Snake, Sabaton, Nina Kraviz, Jonas Blue, Paul Kalkbrenner, Tyga, Solomun, Amelie Lens, Maceo Plex, Denis Sulta, DJ Topic, Robin Schulz, Asaf Avidan, Satori, Boris Brejcha, Honey Dijon, Hot Since 82, Meduza, Paul van Dyk, Artbat, Sheck Wes, Laibach, Amira Medunjanin, Buč Kesidi i mnogi drugi.

Aktuelne cene do četvrtka!

Veoma ograničen kontingent ulaznica za EXIT festival 2021. po ceni od 7.890 dinara, i uz uštedu od 30 odsto, nalazi se u prodaji najkasnije do četvrtka 1. jula do kraja dana, ili ranije ukoliko se količine rasprodaju.

U ponudi je i ograničena količina jednodnevnih ulaznica te VIP GOLD ulaznice. Kupiti se mogu nabaviti putem zvanične stranice festivala i putem prodajne mreže Gigs Tix.

Promo tekst