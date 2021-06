EXITOVA PROSLAVA POJAČAVA RIME I BITOVE: Stižu Senidah, Vojko V, Fox, Surreal, Ajs Nigrutin, Timbe i mnogi drugi!

Na devet dana do početka velike proslave dve decenije Exita, festivalske rime i bitovi su višestruko pojačani! Hip-hop i trep zvuk će odzvanjati s Petrovaradinske tvrđave od 8. do 11. jula, jer se Exitovoj Gang ekipi, uz ranije najavljene Tygu i Sheck Wesa, pridružuju regionalna i domaća imena koja predvode Senidah, Vojko V, Fox & Surreal, Apollo Showcase s Klincem u glavnoj ulozi, Sajsi MC, Ajs Nigrutin i Timbe. Uz gotovo pola milijarde pregleda na You Tube, glavni regionalni akteri najpopularnije muzičke struje na svetu staju rame uz rame sa dosad potvrđenim zvezdama Exita, kao što su David Guetta, DJ Snake, Sabaton, Nina Kraviz, Paul Kalkbrenner, Solomun, Amelie Lens, Maceo Plex, Jonas Blue, Robin Schulz, Asaf Avidan, Satori, Boris Brejcha, Honey Dijon, Hot Since 82, Meduza, Paul van Dyk, Artbat, Laibach, Hladno pivo, Darko Rundek i Ekipa, Marko Louis, Van Gogh, Amira Medunjanin, Buč Kesidi, i mnogi drugi. Zbog ogromnog interesovanja publike, količine festivalskih ulaznica po aktuelnim cenama biće u ponudi najkasnije do petka, 2. jula ili ranije, ukoliko se rasprodaju.

Gang, brend Exita koji okuplja trep i hip-hop izvođače, dodaje internacionalnim zvezdama Tygi i Sheck Wesu niz regionalnih. Senidah je tokom karijere duge deset godina postala prepoznatljiva po svojoj autentičnoj pojavi, muzičkom izrazu koji spaja različite žanrove i jedinstvenom vokalu. Megahitovi poput „Replay“, „Mišići“ i „Slađana“, sa stotinama miliona pregleda na YouTube-u, svrstali su je u red najtraženijih izvođača na Balkanu, a sada ih donosi na Glavnu binu festivala. Visa Fusion bina bogatija je za svirke maestralnog repera iz Splita Vojka V, provokativne srpske reperke Sajsi MC, kultnih MC-a Ajs Nigrutina, Timbea i Smoke Mardeljana, hip-hop metal benda Sunshine, vodeće svestrane bosanskohercegovačke rep grupe Helem Nejse, kao i regionalnih trep gurua Fox-a i Surreal-a. Ova bina donosi i jedinstveni Apollo Showcase, čiji će deo biti Klinac, Baskjat, Tompe, Faberge, Kza, Danza, Bogi, Venok i Buntai. Obližnja Gang Beats powered by Noizz bina, nadolazeći hit festivala, nezaustavljivo raste iz godine u godinu upravo zahvaljujući trep zvuku, a ove godine donose nove glasnike generacija, koje čine z++, Muha, Kene Beri, Zicer INC, Hari Kvoter, New Wave, Spejs Noksi, Ognjen, Kultura, Traples, Tikach, Yung Rosh X Rođeni, Klika, Buntai, Fat Dog Mendosa DJ Set, Xoxorade, Yungkulovski, Tommy Gang, Dino Blunt X Swana.

Zvanična saglasnost Kriznog štaba za održavanje Exita

EXIT, kao deo Ujedinjenih festivala Srbije, dobio je od Kriznog štaba saglasnost za održavanje ovog leta, prateći bezbednosni protokol Safe Events Serbia, utemeljen na najnovijim naučnim istraživanjima sprovedenim širom Evrope. Uz kontrolisan i ograničen ulazak na one koji su vakcinisani, imaju antitela nakon preležanog virusa Kovid-19, ili su negativni na PCR ili brzom antigenskom testu, rizik od širenja zaraze na festivalima biće zanemarljiv, a oni sami će postati najbezbednija mesta okupljanja u zemlji.

20. godišnjica EXIT festivala

Velika proslava 20. godišnjice EXIT festivala biće održana od 8. do 11. jula 2021. na Petrovaradinskoj tvrđavi, a svoje nastupe već su potvrdila neka od najvećih svetskih i regionalnih imena, kao što su David Guetta, DJ Snake, Sabaton, Nina Kraviz, Jonas Blue, Paul Kalkbrenner, Tyga, Solomun, Amelie Lens, Maceo Plex, Denis Sulta, DJ Topic, Robin Schulz, Asaf Avidan, Satori, Boris Brejcha, Honey Dijon, Hot Since 82, Meduza, Paul van Dyk, Artbat, Sheck Wes, Laibach, Amira Medunjanin, Hladno pivo, Rundek & Ekipa, Senidah, Van Gogh, Vojko V, Buč Kesidi i mnogi drugi.

Aktuelne cene do četvrtka!

Veoma ograničen kontingent ulaznica za EXIT festival 2021. po ceni od 7.890 dinara, i uz uštedu od 30 odsto, nalazi se u prodaji najkasnije do petka, 2. jula do kraja dana, ili ranije ukoliko se količine rasprodaju.

U ponudi je i ograničena količina jednodnevnih ulaznica, kao i VIP GOLD ulaznice. Mogu se nabaviti putem zvanične stranice festivala i putem prodajne mreže Gigs Tix.

Za vikend poseban popust za online kupovinu Visa karticom!

U subotu 3. i nedelju 4. jula, uz online kupovinu jednodnevnih i četvorodnevnih EXIT ulaznica Visa karticom moguće je ostvariti popust od 10 odsto. Ulaznice je moguće kupiti isključivo online, putem zvanične stranice festivala i online na stranicama Gigs Tix.

