Zvanično poznate procedure za ulazak na festival, EXIT obezbedio besplatne brze testove za kupce ulaznica

EXIT je na svom sajtu objavio zvanične procedure za ulazak posetilaca na ovogodišnje izdanje festivala. Ulaz na Tvrđavu od 8. do 11. jula biće ograničen na one koji ili poseduju Digitalni zeleni sertifikat, što znači da su vakcinisani ili preležali Kovid-19, ili na one koji imaju negativan brzi antigenski ili PCR test. EXIT je za kupce ulaznica obezbedio besplatne brze testove u Novom Sadu, dok će oni koji ulaze s pozivnicama te testove moći da urade u ovlašćenim laboratorijima Aqualaba, u više od 20 gradova u Srbiji, po specijalnoj ceni od svega 900 dinara. Proces zamene vaučera za festivalske narukvice biće vremenski značajno duži i podrazumevaće više provera u odnosu na ranije godine. Zbog toga, EXIT apeluje na sve posetioce da zamenu obave od ponedeljka 5. jula do srede 7. jula. Svima koji vaučere ne zamene do četvrtka, 8. jula do 20 časova, festival ne garantuje da će moći da uđu tokom prve večeri, usled stvaranja ogromnih gužvi.

Posetioci iz Srbije

Uslovi za ulaz posetilaca iz Srbije, kako onih sa četvorodnevnim vaučerima, tako i za one s jednodnevnim ulaznicama, jeste da imaju ili Digitalni zeleni sertifikat, kojim dokazuju da su vakcinisani, odnosno da su preležali Kovid-19, ili negativan brzi antigenski test. Uz ove potvrde, za preuzimanje festivalskih narukvica ili direktan ulaz na festival biće potreban i lični dokument.

Za sve kupce vaučera i ulaznica koji će morati da rade brzi antigenski test, EXIT je osigurao besplatno testiranje u Hali 1 Novosadskog sajma od srede 7. jula do nedelje 11. jula, svaki dan od 10:00 do 18:00 sati. Za sve koji na festival dolaze s pozivnicom, EXIT je, takođe od 7. do 11. jula, osigurao testiranje u ovlašćenim laboratorijima Aqualaba u više od 20 gradova širom Srbije, uz Exitovu pozivnicu, po ceni od svega 900 dinara. Testiranje će biti moguće i u laboratoriji Medlab u Novom Sadu, po ceni od 1.500 dinara, takođe uz Exitovu pozivnicu.

foto: Promo

EXIT festival je obezbedio tri lokacije u Novom Sadu na kojima će posetioci moći da zamene vaučere za festivalske narukvice. Zamenska mesta će se nalaziti na Trgu Slobode od ponedeljka 5. jula do četvrtka 8. jula, zatim ispred Petrovaradinske tvrđave od utorka 6. jula do nedelje 11. jula, kao i na Novosadskom sajmu od utorka 5. jula, do nedelje 11. jula, i to samo za one koji će raditi brze testove.

Na Exitovom zvaničnom sajtu nalaze se kompletna pravila i koraci za ulaz na festival. Ova pravila je odobrio Krizni štab.

Posetioci van Srbije

Strani posetioci će na zamenskim mestima za festivalske vaučere, odnosno na kapijama festivala za one s jednodnevnim ulaznicama, pokazivati dokumenta koja su koristili prilikom ulaska u Srbiju, kao što su PCR test ne stariji od 72 sata, ili potvrde da su vakcinisani.

Strani posetioci iz zemalja kojima je ulazak u Srbiju slobodan, kao što su Bosna i Hercegovina, Crna Gora ili Makedonija, moraće da urade brzi antigenski test u Novom Sadu, prema istim uslovima kao državljani Srbije. Onima koji su kupili vaučer ili ulaznicu, test će biti besplatan na Novosadskom sajmu, a ako na festival dolaze s pozivnicom, moći će da se testiraju u navedenim ovlašćenim laboratorijama.

Inače, rezultati ankete koju je EXIT nedavno sproveo među kupcima ulaznica u Srbiji pokazali su da je više od 70 odsto njih imunizovano. Čak 64 odsto je primilo je vakcinu, a 8 odsto preležalo Kovid-19 u prethodnih šest meseci.

Digitalni zeleni sertifikat

Digitalni zeleni sertifikat je dokument u kojem se nalaze potvrde o tome da li je neko vakcinisan, preležao kovid-19, ili je radio brzi, odnosno PCR test. Nakon registrovanja na portalu eUprava, građani mogu podneti zahtev za dobijanje svog Digitalnog zelenog sertifikata, koji potom u najkraćem roku stiže na mejl adresu. Takođe, ovaj dokument se može podići u poštama, na ovim lokacijama.

Zvanična saglasnost Kriznog štaba za održavanje Exita

EXIT, kao deo Ujedinjenih festivala Srbije, dobio je od Kriznog štaba saglasnost za održavanje ovog leta, prateći bezbednosni protokol Safe Events Serbia, utemeljen na najnovijim naučnim istraživanjima sprovedenim širom Evrope, koja su pokazala da će, uz kontrolisan i ograničen ulazak, kako je predstavljeno danas, festivali biti najbezbednija mesta okupljanja u zemlji.

20. godišnjica EXIT festivala

Velika proslava 20. godišnjice EXIT festivala biće održana od 8. do 11. jula 2021. na Petrovaradinskoj tvrđavi, a svoje nastupe već su potvrdila neka od najvećih svetskih i regionalnih imena, kao što su David Guetta, DJ Snake, Sabaton, Nina Kraviz, Jonas Blue, Paul Kalkbrenner, Tyga, Solomun, Amelie Lens, Maceo Plex, Denis Sulta, DJ Topic, Robin Schulz, Asaf Avidan, Satori, Boris Brejcha, Honey Dijon, Hot Since 82, Meduza, Paul van Dyk, Artbat, Sheck Wes, Laibach, Amira Medunjanin, Hladno pivo, Rundek & Ekipa, Senidah, Van Gogh, Vojko V, Buč Kesidi i mnogi drugi.

Aktuelne cene do petka

Veoma ograničen kontingent ulaznica za EXIT festival 2021. po ceni od 7.890 dinara, i uz uštedu od 30 odsto, nalazi se u prodaji najkasnije do petka, 2. jula do kraja dana, ili ranije ukoliko se količine rasprodaju. U ponudi je i ograničena količina jednodnevnih ulaznica, kao i VIP GOLD ulaznice. Mogu se nabaviti putem zvanične stranice festivala i putem prodajne mreže Gigs Tix.

Za vikend poseban popust za online kupovinu Visa karticom!

U subotu 3. i nedelju 4. jula, uz online kupovinu jednodnevnih i četvorodnevnih EXIT ulaznica Visa karticom moguće je ostvariti popust od 10 odsto. Ulaznice je moguće kupiti isključivo online, putem zvanične stranice festivala i online na stranicama Gigs Tix.

Promo tekst