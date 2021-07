Slučaj Epstin i dalje šokira javnost: Čeka se suđenje Gilejn Maksvel, optuženoj za neverovatne seksualne zločine

Nakon misteriozne smrti Džefrija Epstina u njegovoj zatvorskoj ćeliji, dok je čekao suđenje za seksualno zlostavljanje i trgovinu stotinama maloletnica, afera Epstin se stišala. Sve do jula 2020. kada je uhapšena Gilejn Maksvel, njegova najbliža saradnica. Tada se intrigantna priča o Džefriju Epstinu ponovo podiže iz pepela.

Gilejn Maksvel i Džefri Epstin bili su nerazdvojni duo od 1991., a ona važi za poslednjeg rizničara svih tajni Epstina, ali i celog svetskog džet-seta. Bogati i moćni pojedinci, uključujući političare i slavne ličnosti, sada su nervozni povodom svega onoga što Gilejn zna i što bi mogla da kaže na suđenju.

Gilejn se suočava s mogućnošću kazne od 35 godina ako se dokažu tvrdnje iz optužnice u kojoj se tereti za pomaganje Epstinu za seksualno iskorištavanje i zlostavljanje maloletnica.

No, krenimo redom u rasvetljavanje priče između Gilejn i Epstina. Ko je zapravo bio misteriozni Džefri Epstin?

Pre nego što je postao poznat po optužbama za seksualnu trgovinu maloletnica, Epstin je bio tek još jedan uspešan poslovni čovek koji je doneo sve prave odluke i povezao se sa svim važnim ljudima.

Svoj poslovni put započeo je '70-ih godina kao profesor matematike u elitnoj školi Dalton, ali uskoro prelazi u područje investicionog bankarstva u banci "Ber Sterns", gde dobija otkaz, a nakon bogaćenja na tuđim firmama, prelazi u osnivanje sopstvenog biznisa, odnosno kompanije "J. Epstein and Co".

Sve u njegovom poslovnom i privatnom svetu je delovalo savršeno – njegovo bogatstvo je raslo, a on je bio zaštićen raznim uticajnim poznanstvima - sve do 2005. godine, kada je jedna njegova maloletna žrtva odlučila da progovori.

Tada započinje istraga o Epstinu, tokom koje su istražitelji pronašli brojne dokaze o njegovim seksualnim zločinima. Epstin je uspeo da se izvuče s priznanjem krivice po jednoj tački optužnice, a to je podvođenje maloletnica. Za to je osuđen na 18 meseci, od kojih je u zatvoru proveo 13, i to uz vrlo velike povlastice koje su mu dozvoljavale da svakog dana iz zatvora u Palm Biču odlazi na posao.

Ceo slučaj se zataškao do 2019. kada je Epstin ponovo uhapšen i optužen za iste zločine, da je u periodu od 2002. do 2005. namamljivao devojke mlađe od 18 godina u svoje vile u Njujorku i na Floridi, gde ih je plaćao za nage masaže i druge seksualne usluge.

Pre početka suđenja, u 66. godini života, oduzeo je sebi život, i to samo dan nakon što su javno objavljeni sudski dokumenti koji sadrže imena žrtava, ali i njegovih bliskih prijatelja, poput bivšeg američkog predsednika Bila Klintona, Donalda Trampa i princa Endrua.

Nakon njegove smrti, mediji su se bavili teorijama zavere vezanim za okolnosti samoubistva. Dok jedni izvori navode kako samoubistvo u ovom slučaju uopšte nije bila opcija zbog 24-časovnog nadzora, drugi tvrde da je nadzor bio ukinut malo pre samoubistva – a šta je istina verovatno nikada nećemo saznati.

A gde je u celoj priči bila Gilejn, njegova desna ruka koja je na kraju i optužena da je organizovala međunarodnu šemu za trgovinu belim robljem?

Da bismo shvatili Gilejn i njenu vezu s Epstinom, moramo da krenemo od njenog oca. Gilejn Maksvel rođena je kao najmlađe dete Roberta Maksvela, i od malena je bila vrlo vezana uz njega.

Njen otac, Robert Maksvel, slovio je za veoma zastrašujućeg i proračunatog čoveka, medijskog mogula kog su pratile brojne afere i skandali.

Robert Maksvel umire 1991. pod sumnjivim okolnostima, tako što je pao u more sa svoje luksuzne jahte kod Kanarskih ostrva, a brojne teorije su vezane za njegovu smrt – od nesreće do atentata. Nakon smrti, otkriveno je da je on zapravo ništa drugo nego prevarant i da je, kako bi pokrio dugove svoje medijske imperije, opljačkao penzioni fond svojih zaposlenih.

Tada se ružičasti svet Gilejn Maksvel raspao. Zaštita i poverenje u oca zauvek je uništeno, a nakon Robertove smrti, otkrivanja afera i bankrota medijskog carstva, Gilejn beži u Njujork gde upoznaje mnoge poznate osobe, uključujući i Džefrija Epstina, u kom pronalazi istu zaštitu, novac i moć kao što je imala kod svog oca.

U početku je njihova veza bila romantična, ali je Gilejn uskoro Epstinu postala dugogodišnja saradnica, osoba od poverenja i lična asistentkinja Upravo zahvaljujući Gilejn, Epstin je imao kontakte i u Bakingemskoj palati, a princ Endru i mnogi slavni ljudi bili su gosti na ludim žurkama koje je za džet-set priređivao Epstin. Jedno je sigurno, a to je da se, bez Gilejn, Epstin nikada ne bi progurao u više društvene krugove.

Džefri Epstin i Gilejn Maksvel su na užasan način bili ljudi istog kova koji su živeli između dva sveta – visokog društva i moći te mračnog sveta Džefrijevih tajni. Odnos s ocem, odrastanje u svetu korupcije i moćnih muškaraca i udovoljavanje njihovim željama, vodilo je Gilejn pravo u Epstinove ruke. Nakon Epstinove smrti, ona je ostala poslednja koja zna sve tajne Džefrija Epstina, ali i tajne mnogih bogatih moćnika.

Suočena s kaznom zatvora od 35 godina za pomaganje Epstinu u seksualnom zlostavljanju stotina maloletnica, moguće je da će otkriti neke od tajni kako bi izbegla najstrožu kaznu i izašla iz zatvora pre kraja života. Rasplet priče očekuje nas na suđenju u novembru.

