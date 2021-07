Dame, obradujte vašeg dragog praktičnim i originalnim poklonom!

Pronaći pravi poklon za muškarca može se činiti kao nemoguća misija. Brojna istraživanja pokazuju da mnoge žene smatraju kako je za muškarce teško kupovati poklon, a naročito ako vam je stalo da to bude nešto što će ga oduševiti i potpuno odgovarati njegovom ukusu. Možda je to razlog što većina žena kada se približi godišnjica ili rođendan voljenog muškarca, igra na sigurnu kartu i pribegava onim tako predvidivim, tradicionalnim poklonima: košulja, džemper, kaiš, kravata… Spisak je podugačak i prilično nezanimljiv.

Neka vaš izbor bude OneBlade

Umesto toga, ako se bliži bitan datum u životu vama dragog muškarca, poklonite mu nešto korisno što će zauvek pamtiti. Budite kreativni i kupite nešto što će mu koristiti. Muškarci su praktična bića više nego estete, pa je idealan poklon s kojim nećete pogrešiti Philips One Blade! Pogrešno bi bilo da kažemo da je to brijač, jer nije, već višenamenski hibridni uređaj pomoću koga mogu da se briju, da trimuju i oblikuju bradu!

Philips OneBlade unosi revoluciju u brijanje jer omogućava da u svakom momentu i na svakom mestu vaš izabranik izgleda uredno i stilizovano.

Sa OneBladeom može da se brije na mokro ili suvo, sa penom ili bez nje, a pošto je vodootporan - čak i pod tušem. Na njemu je samo da odabere svoj stil i odredi svoj ritual brijanja.

Nov način trimovanja, oblikovanja, brijanja

Praktičan je i jednostavan za korišćenje, i ima mnogo prednosti u odnosu na slične proizvode na tržištu. Najpre, brije bilo koju dužinu brade. Prati konture lica i lako se probija čak i kroz gustu, dugačku bradu, podrezujući svaku dlačicu ravnomerno. Drugo, oštrice briju sa obe strane, tako da se uređaj prilikom brijanja može povlačiti i nagore i nadole. Da bi se izbegla dosadna iritacija, na zaobljenim oštricama se nalazi glatki premaz. OneBlade trimuje, brije i oblikuje bradu. Nije bitan smer brijanja – oštrice se nalaze i gore i dole, te se tako i može povlačiti tokom brijanja – i nagore i nadole.

Takođe, ne manje bitno, ima i dvostruki sistem zaštite kože od posekotina.

Zavisno od modela, baterija može da podrži rad od 45 do 90 minuta, dok punjenje, zavisno od modela, traje od osam sati kod osnovnih do samo jedan sat kod PRO modela. On nije brijač ili trimer, on je OneBlade, uređaj i za brijanje, i za trimovanje, i za oblikovanje brade!

OneBlade karakteristike:

Zamenjive oštrice traju do četiri meseca

Vodootporna drška za mokru i suvu upotrebu, sa penom ili bez nje

Brijanje čak i pod tušem

Češljići za trimovanje različitih dužina

Dugotrajna baterija

Brzopokretna oštrica pomera se 200 puta u sekundi, čak i kroz najdužu bradu

