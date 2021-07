Počela je proslava 20. godišnjice EXIT festivala

Velika proslava 20. godišnjice EXIT festivala započela je sinoć u 19:00 otvaranjem kapija na Petrovaradinskoj tvrđavi, čime je dvostruki evropski festivalski šampion ispisao još jednu veliku stranicu svoje, ali i globalne muzičke istorije. EXIT je prvi veliki festival koji se ovog leta održava na evropskom tlu i prvo masovno muzičko okupljanje na ovim prostorima, organizovano pod striktnim i razrađenim bezbednosnim merama, koje su se sprovođene poslednjih nekoliko dana. U večeri nabijenoj emocijama 42.000 fanova iz preko 70 zemalja nije prestajalo plesati uz muziku Exitovih hedlajera od kojih je najkraću, ali i najprecizniju poruku ozdravljenja poslao DJ Snake poručivši „We're back!“. Festivali su se sinoć na velika vrata vratili u mnoge živote i poslali snažnu poruku da se masovni događaji mogu bezbedno odvijati i ponovo biti deo naše svakodnevice. Velika je simbolika da se to dogodilo upravo na Exitu koji je pre 20 godina bio simbol povratka normalnog života u regionu, a ove 2021. znak vraćanja normalnog života cele planete.

Moćni DJ Snake i Charlotte de Witte, rasplesana Amelie Lens, svetlucava budućnost rock'n'rolla Buč Kesidi, stari majstori Hladno pivo, fantastične Senidah i Tijana T, legendarni Roni Size, inspirisani headlineri Visa Fusion bine Vojko V, Sajsi MC, Helem Nejse, Marko Louis i Fran Palermo, elektronski anderground heroji No Sleepa, trep zvezde Gang Beats powered by Noizz bine i još stotine izvođača učinile su Petrovaradinsku tvrđavu sinoć apsolutnim muzičkim epicentrom Evrope. Jedan od hedlajnera prvog dana, belgijska tehno zvezda Charlotte de Vitte istakla je uoči nastupa: „Ponovno okupljanje sa desetinama hiljada obožavalaca iz celog sveta je emotivan događaj. Exitova mts Dance Arena jedna je od najneverovatnijih bina na svetu i ima takvu atmosferu, posebno u ranim jutarnjim satima, kada sunce izlazi iznad zidova tvrđave. Biće zaista magično". Uz već tradicionalan vatromet jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri otvaranja bio je trijumf mladosti i slobode u ceremoniji otvaranja nazvanoj „Let's Celebrate Life“. A tek je sve počelo!

Dan 2 na tvrđavi!

Večeras u Novi Sad stiže novi zvezdani lajn ap. Veliki nemački DJ i producent Paul Kalkbrenner, na mts Dance Areni imaće prvi nastup nakon 18 meseci pauze. Iskoristiće ga za snimanje video spota koji će poslužiti i kao dnevnik o danima kada se vratio nastupima uživo, u čemu se ogleda i simbolika Exita. Uz njega će rov Arene „držati“ Maceo Plex, Pan-Pot koji su zamena za Denisa Sultu, Marko Nastić, Layzie i Runy. Glavnom binom odzvanjaće drugi zvuci. Program u 20:00 otvaraju Nemesis, nakon koji slede heavy metal divovi Sabaton u 21:00 i rock mašina Van Gogh. Plesni deo večeri predvode nemački DJ Topic, Lady Lee i Ece Ekren. Visa Fusion binu otvaraju jedni od pobednika Play@EXIT konkursa Keni nije mrtav, zatim Ivan Jegdić, srpski HEMI pobednici Dogs In Kavala, nakon kojih stižu Amira Medunjanin, Atheist Rap, Goblini i za kraj Fox & Surreal.

Zvanične procedure za ulazak na festival

EXIT je na svom sajtu objavio zvanične procedure za ulazak posetilaca na ovogodišnje izdanje festivala. Ulaz na Tvrđavu, do nedelje 11. jula biće ograničen na one koji ili poseduju Digitalni zeleni sertifikat, što znači da su vakcinisani ili preležali Kovid-19, ili na one koji imaju negativan brzi antigenski ili PCR test. EXIT je za kupce ulaznica obezbedio besplatne brze testove na Novosadskom sajmu sve do poslednjeg dana festivala, dok će oni koji ulaze s pozivnicama te testove moći da urade u laboratorijima Aqualaba i Jugolaba širom Srbije, i Medlaba i Biotesta u Novom Sadu, sa kojima je EXIT dogovorio saradnju i beneficirane cene samo za posetioce festivala. „Safe events Serbia“ bezbedonosni protokol u skladu sa najnovijim naučnim istraživanjima, učiniće letnje festivale u Srbiji najbezbednijim okupljanjima u zemlji, daleko sigurnijim od raznih proslava, tržnih centara, kafića i drugih mesta okupljanja na kojima ne važe ovakva pravila.

Kompleti rasprodati, u prodaji samo jednodnevne ulaznice

Kompleti ulaznica za EXIT festival su rasprodati. Ograničen kontingent jednodnevnih ulaznica za EXIT festival 2021. po cenama od 3.990 dinara za petak, 4.490 dinara za subotu, 3.490 dinara za nedelju nalazi se u prodaji putem zvanične stranice festivala i prodajne mreže Gigs Tix. Određen broj ulaznica će se prodavati i na festivalskim ulazima.

