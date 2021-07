Najbolji restorani u letnjem periodu

Kako odabrati restoran tokom leta? Na šta više obraćate pažnju, na ambijent ili na meni? Sve su ovo zanimljiva pitanja svih onih koji žele da provedu prijatno vreme sa porodicom ili prijateljima u nekom od omiljenih gradskih restorana.

Najbolji restorani trude se da svojim gostima ponude uvek neke novine. Naročito su popularne sezonske izmene menija. Pođimo od toga da u periodu godine kada su najveće vrućine, većina nas ima potrebu za lakšom hranom. Zima je vreme slavskih i prazničnih gurmanluka, dok je leto rezervisano za jela sa menija koja nisu „teška“. Koji restorani imaju najbolju ponudu specijaliteta koji spadaju u kategoriju laganih jela? Ne postoji isključiv odgovor, s tim što je poznato da izvesne kuhinje obiluju ovakvom hranom. Tu naravno spada azijska kuhinja, gde je povrće zastupljeno u velikom procentu. Čak iako ste ljubitelj mesa, u azijskoj kuhinji ono je dovoljno prisutno. Kineska hrana specifična je po tome da se umereno koriste sve grupe namirnica. Idući dalje na istok, stižemo do Japana. Ako do sad niste probali suši, krajnje je vreme da to učinite. Međutim i jela iz kuhinja drugih, nama geografski bližih zemalja, itekako imaju bogat letnji meni.

Na vrhu liste favorita za večernji izlazak nalaze se riblji restorani. Odaberite neki od boljih, koji su čuveni po specijalitetima od morske ili rečne ribe. Tu su i neizostavni plodovi mora, koji mogu biti deo predjela ili glavnog jela.

Što se tiče mediteranskih restorana, potpuno je svejedno da li su u pitanju ručak ili večera. Italijanski i grčki restorani u svojoj ponudi imaju mnoštvo jela koja nam najviše prijaju leti. Najpopularnije su paste, plodovi mora, salate u kombinaciji sa jelima od mesa.

Ukoliko želite da imate što veći izbor, onda je preporuka da odete u neki od restorana internacionalne kuhinje. To su oni restorani koji se nisu usko specijalizovali za jela iz neke zemlje ili regije, već u ponudi imaju više nacionalnih kuhinja, kao i jela koja su nastala maštovitim kombinovanjem.

Sa najboljim restoranima domaće kuhinje nikad nema greške. Postojeća ponuda tokom leta još je bogatija. Izbor salata je veći, kao i toplih i hladnih predjela. Takođe, pored klasičnih, dobro poznatih glavnih jela, tu su uvek neke moderne novine u vidu obrok salata i slično.

Ambijent restorana koji biramo za letnji ručak ili večeru, veoma je važan. Visoke spoljašnje temperature u nama bude želju da se sklonimo u hlad. Svežina koju pruža reka ili zelenilo na vrhu je liste najboljih izbora. Restorani koji su pored reke ili imaju prostrane bašte sa prirodnim hladom trebalo bi da budu naši favoriti. Kada se pomene reka ili neka druga voda, mnoge brinu komarci koji su u određenom periodu večeri neumoljivi. Međutim, vlasnici boljih restorana potrudili su se da u svoje bašte ugrade razne sisteme zaštite, kako bi gostima bilo ugodno. Leto je vreme kada, kada svakako dominiraju bašte. Što se tiče večernjeg izlaska, preporuka je da na vreme odaberete restoran sa lepo uređenom baštom, i da na vreme rezervišete svoje mesto, jer ako oklevate može biti kasno. Što se tiče ručka, vodite računa o tome kolika je spoljašnja temperatura toga dana jer bašte restorana nisu uvek najbolji izbor. U danima velikih vrućina, kada je napolju pakleno toplo, bolje je rezervisati sto u klimatizovanoj sali odabranog restorana. Razmislite samo o tome da li želite da idete u restoran iz koga se pruža lep pogled ili preferirate mesta u kojima je ambijent sam po sebi dovoljno atraktivan. Prostori boljih restorana su klimatizovani tako da je u njima veoma prijatno. Imaju moderne ventilacione sisteme koji rashlađuju salu, tako da ni na koga hladan vazduh „ne duva direktno“. Ovo je veoma važno, jer tokom vrelih dana previše jaka klima može više da nam naškodi nego da nam pomogne.

Restorani su najposećeniji u vreme ručka ili večere, ali ne zaboravite na doručak. Tokom leta treba iskoristiti svaki slobodan trenutak, a dobra ideja je da vikendom odete sami ili u društvu porodice i prijatelja na doručak. Nakon naporne nedelje sigurno vam je potrebna odmor, pa zašto onda svoj vikend ne biste započeli tako što ćete uživati u svežini bašte nekog finog restorana. Po želji odaberite slan ili sladak doručak i popijte svoju prvu jutarnju kafu. Osećaćete se kao da ste na putovanju i da ste odseli u nekom finom hotelu. Razbićete monotoniju, probati nešto novo i dobiti ideju šta biste i sami mogli nekad da pripremite za doručak kod kuće. Za sve one koji nisu ranoranioci, doručak se pretvara u branč, obrok koji nudi puno mogućnosti. Možete preskočiti glavno jelo i uzeti nešto iz menija gde su predjela, ili pak probati neku neobičnu salatu.

Preporuka je da tokom leta obiđete više restorana, kako biste pronašli jedan ili više omiljenih. Uživanje u gastronomskim specijalitetima je poput malog putovanja, a lep ambijent i ljubazno osoblje su tu da vaš boravak učine što prijatnijim.

