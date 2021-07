Sea Dance festival za finale leta uz Brejchu, Maceo Plexa i Tale Of Us! Ulaznice od 15. jula uz 50 odsto popusta

Sea Dance, dobitnik nagrade za Najbolji evropski festival, nakon godinu dana pauze, na četiri dana se vraća u tirkiznu uvalu plaže Buljarica u Budvi! Sedmo izdanje festivala u Crnu Goru donosi snažan lineup složen od vodećih međunarodnih i regionalnih zvezda elektronske i trap/hip hop scene, koje predvode Boris Brejcha, Maceo Plex, Tale Of Us, Senidah, Vojko V, Ann Clue, Tijana T, z++, domaćini Who See, kao i P.S, 84Bit i Raven TK u b2b setu sa Proximusom. Osim ranije najavljenog termina od 27. do 29. avgusta, u pripremi je još jedan specijalan dan iznenađenja, čiji program će uskoro biti objavljen. Već s prvim imenima, Sea Dance se pozicionirao kao najjači festival ovog leta na Jadranskoj obali, čije održavanje će pomoći restartu festivalske scene celog regiona. Početak prodaje ulaznica za sedmi Sea Dance planiran je za četvrtak, 15. jul, a cena će im biti 2.990 dinara, uz 50 odsto popusta.

„Sea Dance sa svojom divnom lokacijom, predivnom, trikiznom uvalom plaže Buljarica spada među najlepše događaje naše festivalske porodice. Spremili smo jak line up, dostojan statusa festivala. Neki od naših hedlajnera po prvi put dolaze u Crnu Goru, a posebno se radujemo što ćemo Sea Dance-om dati jak vetar u leđa pokretanju festivalske scene celog našeg regiona. Nakon Exita jedva čekamo da budemo ponovo ujedinjeni s publikom iz celog sveta, da se družimo, slavimo život i slobodu“, izjavio je Dušan Kovačević, osnivač i direktor Exita i Sea Dance festivala. foto: Promo Imajući u vidu broj inostranih i domaćih turista koji će posetiti Sea Dance, ovaj događaj imaće pozitivan efekat na ukupan turistički promet, ali će i dodatno promovisati Crnu Goru kao odgovornu i sigurnu destinaciju“, rekao je crnogorski ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović.

„Pred nama je sedmi Sea Dance festival, koji je, slobodno možemo reći, postao tradicija turističke ponude Budve, i veoma nam je drago što će naši gosti i ove godine imati priliku da uživaju u muzičkom spektaklu. Verujem da će festival, kao i prethodnih godina, privući goste ne samo iz regiona, već iz raznih zemalja sveta, što nam je posebno važno u ovom trenutku kada pokušavamo da oporavimo našu turističku privredu“, poručio je predsednik opštine Budva Marko Bato Carević.

Jedan od ključnih uslova za održavanje festivala je pridržavanje bezbednosnih protokola za organizaciju masovnih događaja, koje je EXIT festival upravo primenio u Novom Sadu. Na festival će moći da uđu svi kojima je prošlo 14 dana od potpune vakcinacije protiv COVID-19, ili koji imaju dokumentaciju da su preležali koronu, ili poseduju negativan rezultat PCR testa, ne stariji od 72 sati, odnosno brzog antigenskog testa – BAT, ne stariji od 48 sati.

Prethodnih šest godina jadranskom obalom odzvanjali su hitovi megazvezda kao što su The Prodigy, David Guetta, Skrillex, Fatboy Slim, Sven Väth, Nina Kraviz, Alice Merton, Richie Hawtin, Jamiroquai, Underworld, Rudimental, Róisín Murphy, Hurts, Lost Frequencies, John Newman, Sean Paul, Robin Schulz, Nile Rodgers, ali i najvećih regionalnih muzičkih imena koji su u Budvu privukli blizu 300.000 ljubitelja dobrog zvuka sa svih meridijana. Brojni svetski mediji, među kojima su i CNN, New York Times, Guardian, Conde Nast, Metro, Daily Mirror, Daily Express i drugi, preporučuju Sea Dance kao jedan od najboljih svetskih festivala na morskoj obali, a svom višemilionskom auditorijumu savetuju da letnji festivalski odmor provedu upravo u Crnoj Gori, etablirajući Budvu i crnogorsku obalu kao eksluzivnu i modernu turističku destinaciju. Kroz dosadašnjih šest izdanja, Sea Dance dosad doneo više od 50 miliona evra crnogorskom turizmu i ekonomiji.

Ulaznice u prodaji od 15. jula uz 50 odsto popusta!

U četvrtak 15. jula počeće prodaja ulaznica za ovogodišnji Sea Dance festival. U prodaji će se naći ulaznice po ceni od 2.990 dinara, uz 50 odsto popusta u odnosu na finalnu cenu. Mogu se kupiti posredstvom Gigstix prodajne mreže. Više informacija može se naći na zvaničnom sajtu Sea Dance Festivala. Na sajtu zvanične turističke agencije www.exittrip.org dostupni su i turistički paketi koji, pored ulaznica, sadrže i razne opcije za smeštaj i prevoz.

